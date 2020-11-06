中山大學今年11月14日建校滿40週年，鄭英耀說：「中山40，邁向醫學院」！中山大學即日起在「中山地標」西子灣隧道推出「中山四十隧·西灣大代誌」」"隧"取其諧音"歲"。以編年史為時間軸，在長260公尺沿途陳列年度大事記。

「西子灣隧道與防空洞」已列入高雄市歷史建築其他類歷史遺跡。中山自1980年建校至今，倏忽而過，轉眼已屆40不惑之年…

從臨海路這端走向西子灣隧道，入口處地上有著斗大的「生日快樂40」映入眼簾，校園這端的隧道口，則高掛鄭英耀校長親筆提寫、獻給每一位中山人的祝福：「讓生命在中山轉彎」。

走進隧道，幻燈秀以編年史為時間軸，從1980年到2020年各系所成立年分、校園建設、填海造陸、前後至今與歷屆校長包含李煥、趙金祁、林基源、劉維琪、張宗仁、楊弘敦及現任校長鄭英耀等共七位校長的陳列治校大事記。

尤值一提的是中山大學積極申設醫學院，日前締約高雄榮民總醫院為教學醫院，校長鄭英耀已宣布正式啟動醫學教育，自109學年度第二學期起，結合校內基礎醫學、醫學科技專長教師與高榮臨床醫師相關師資，開設醫科類預備課程。

話說醫學院，中山大學在2012年楊弘敦校長與高醫大劉景寬校長任內成立「攻頂大學策略聯盟」，當時鄭英耀為副校長；2018年前後至2019年中山大與高醫大併校還曾引發媒體大幅報導，

鄭英耀校長在「評鑑雙月刊」提出公私立大學合併的構想，期盼中山大學與高雄醫學大學（高醫大）循序漸進推動合校，整合區域資源，提升研發能量。惟隨著高醫大劉景寬校長卸任，中山大學當前已朝向在仁武校區成立高雄唯一的公立醫學為發展目標。

中山大學創校以來，很多的「第一」，例如：1980年第一屆學生始業大會、1980年蔣經國前總統蒞校訪視、1986年西子灣動物園配合本校建設搬遷至壽山、此外，最能勾起所有中山人回憶的，中山大學大門口、西子灣隧道口的演變照片，也都透過投影一一呈現。