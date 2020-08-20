「所有政客都是賊，就算民主派也是一樣」，這句標語目前在白俄羅斯首都明斯克的廣場飄盪，歐洲媒體說，「白俄羅斯的顏色革命正在發生，能否成功，還要看下去」。

盧卡申科作票太過分

白俄羅斯總統大選在8月9日舉行，11日公告現任總統盧卡申科再度連任，盧卡申科從1994年選上總統，到目前已經幹了26年，如果再連任，就是第六任，所以被稱為「歐洲最後的獨裁者」，任期已經超越普丁。

這次大選有四位候選人，但是，季哈諾夫斯基卡雅被視為最大的對手，卡雅的丈夫季哈諾夫斯基，是白俄羅斯反對派的靈魂人物，已經被盧卡申科關入監牢，所以太太代夫出征，挑戰盧卡申科，為了擔心遭到不測，選舉之前，卡雅把孩子送到立陶宛，從過去的歷史來看，盧卡申科有迫害反對派的黑紀錄。

11日大選結果公布，本來卡雅以為自己是勝利方，沒想到卻一夕改變，卡雅發表記者會聲明之後，立即逃亡立陶宛，以免被盧卡申科派殺手暗殺。

投票前，盧卡申科逮捕了30位俄羅斯人，認為他們是派到白俄的雇傭兵，因此，普丁很火大，對盧卡申科也有很多意見，事實，這是盧卡申科的伎倆，藉此團結白俄羅斯，普丁因此沒有發出賀電，倒是習近平發出第一個賀電，所謂權力就是春藥，獨裁者總是會找到「抱團取暖」的對象，真的很諷刺。

盧卡申科被稱為選舉作票大王，除了第一場選舉以外，1994年，盧卡申科以農場經理身分，當選國會議員，主持國會反貪委員會，藉著反貪打響名號，以去除舊蘇聯時代貪腐為旗幟，當選總統，從此開始緊抓權力，接下來的連任選舉，都被懷疑作弊當選，但是，反對盧卡申科的力量還不足以推翻他，但是，這一次選舉，盧卡申科宣稱以80%選票當選，做票的過程被反對黨抓到，事實上，反對黨派在各地的計票監督員通報說，季哈夫斯基卡雅拿到80%的選票，最後政府卻公布說，卡雅只有8% 選票，相差十倍，很明顯盧卡申科從中以公權力作弊，因此，從11日開始，數十萬示威群眾越來越多，已經擠爆明斯克，盧卡申科知道首都的選民反對者較多，只好從外地用大巴士運送支持者進入明斯克，營造支持盧卡申科的場面，兩派的衝突已經一觸即發。



數十萬示威群眾擠爆明斯克要求盧卡申科下台。圖／擷自ＢＢＣ中文網路新聞​

北約不承認投票結果

目前白俄羅斯等於是舊蘇聯樣板，1990年蘇聯崩解後，白俄羅斯宣布獨立，立即成為俄羅斯獨立國協一份子，俄羅斯的普丁雖然也開放民主選舉，但是，控制媒體自由，壓迫反對黨，被稱為獨裁2，0版，但是，盧卡申科更誇張，直接保留舊蘇聯的共產專政體制，26年執政下來，國民所得停留在6630美金，比俄羅斯還糟糕，只比烏克蘭好一點，比起隔壁的北約成員，更不用說，白俄羅斯人民認為盧卡申科那一套就是洗腦，把人民變笨、變窮，獨裁是比較好的統治手法，因此，這場示威的人數是過去示威人口數十倍，推翻盧卡申科也變得可能。

歐盟已經發出制裁信號，不承認白俄羅斯選舉結果，要求盧卡申科重新選舉，這對於白俄羅斯將是很大的壓力，從示威現場來看，警方和軍方這一次也站在示威者這一邊，認為盧卡申科玩得太過火，人民希望改變的聲音已經在白俄羅斯吹響。

盧卡申科現在只能依靠普丁表態支持，但是，北約國家也在觀察，白俄羅斯人民的顏色革命，是否可以堅持下去。

白俄和烏克蘭相同，地理上夾在俄羅斯和西方民主國家之間，反對黨季哈諾夫斯基卡雅主張親西方，去俄羅斯化，如果盧卡申科被推翻下台，卡雅有可能結束流亡生活，回到白俄羅斯，並且轉變白俄的命運，因此，這場顏色革命雖然距離亞洲遙遠，卻值得關注。