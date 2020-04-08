口罩到底要配發多少才夠用，台北市長柯文哲建議一天一片，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中直言，口罩生產量是經濟部跟口罩國家隊非常辛苦做出來的，光是二周購買9片「神經就繃的很緊」，若是一個月配發18片，一下子就爆了。他強調，口罩是防疫物資，二周9片大家先用看看，有困難一步步解決。圖/取自指揮中心

口罩到底要配發多少才夠用，台北市長柯文哲建議一天一片，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中直言，口罩生產量是經濟部跟口罩國家隊非常辛苦做出來的，光是二周購買9片「神經就繃的很緊」，若是一個月配發18片，一下子就爆了。他強調，口罩是防疫物資，「一天一片聽起來很順口，24小時一片呢?36小時一片呢?」，「我還是覺得9片大家先用看看，有困難一步步解決。」

陳時中說明，現在口罩實名制是二周購買9片，這二周神經繃得很緊，這二周口罩配發量，成人是2億6千7百萬片，小孩是4千1百萬31萬片，配發量比總人口更多，換句話說，每個人都去買是夠的。

他解釋，若一次賣一個月的量，現在配發到藥局一天5百20萬片，其中大人配的量396萬片，小孩配的是123至126萬片，可以讓123萬的成 人去買，若都來買18片，這個量一下子就爆了。

也就是，一天配發量比現在多6倍，大人要準備2400萬片，小孩要準備500多萬片，光是藥局要配發3000萬片，片數多很多，才能夠讓買得到的人現在一樣多。

至於實名制部分，陳時中說，現在是200萬片，還有公務使用及專業使用，配到400萬片，顯然這不是總量問題，是分配問題，所以說，一個月18片，總量不變，但政府有責任將它分配，讓大家都可以買的到。

陳時中表示，一天一片很好，一天二片更好，隨時可以買，隨時可丟更好，但口罩是防疫物資，「一天一片聽起來很順口，24小時一片呢?36小時一片呢?」，「我還是覺得9片大家先用看看，有困難一步步解決。」

陳時中強調，口罩的生產量是經濟部跟口罩國家隊非常辛苦做出來的，新的產線、新的工人，新的情況，產量不穩定，無法用最樂觀來算供應量，總是打點折，還有安全存量考量。