英國外相拉布表示，若中國不中止「港版國安法」，英國將會擴大超過30萬持有英國國民海外護照（BNO）香港人在英國的居留權，除從目前6個月免簽證居留延長到12月外，並允許在英工作與就學。圖／取自英國外交大臣拉布推特

英國外相拉布表示，若中國不中止「港版國安法」，英國將會擴大超過30萬持有英國國民海外護照（BNO）香港人在英國的居留權，除從目前6個月免簽證居留延長到12月外，並允許在英工作與就學。

拉布是在接受訪問表達英國政府對「港版國安法」的最新立場時，做了以上表示。拉布說，目前英國國民海外護照的有效持有香港人，前來英國只能居留6個月，但如果中國繼續在香港推動並遵守國安法，「我們將改變這個狀態」。

拉布進一步表示，英國政府將會取消對BNO持有人在英國居留6個月的限制，把居留時間延長到12個月，同時允許這些香港BNO持有人在英國工作和就學。

這一政策改變將為香港BNO持有人未來成為英國公民鋪路。目前香港BNO有效持有者共31萬5千人，這些人在英國可免簽居留6個月，但禁止在英工作和求學，也不得申請社會福利。

英國外交部在制定「港版國安法」的決定強行通過後，28日回覆美國之音詢問時，重申了這一立場，並指出，拉布和美國國務卿蓬佩奧27日通電，表達支持香港穩定與繁榮，英國和國際社會將支持香港人民，持續要求中國尊重《中英聯合聲明》的承諾和責任。

這個立場獲得英國朝野和輿論歡迎。英國國會下院保守黨外委員會主席圖根哈特說，英國外交部和內政部宣布這一立場是眾人期盼已久之事。

隨著北京剝奪和鎮壓香港民主自由，違背《中英聯合聲明》香港回歸中國後五十年不變和「一國兩制」的承諾，英國輿論和朝野之中給予BNO港人在英國居留權的聲浪持續升高。跨政黨工作小組達成一致因應和與中國交往的共識。

英國前外相亨特則指出，英國是唯一與中國就香港簽署具有國際約束力協議的國家，1984年《中英聯合聲明》，承諾給予香港高度自治，因此英國對香港有特別的責任，必須聯合國際社會要求中國遵守對香港的承諾。亨特說，香港目前處於前所未有的危險中，中國不會只聽一個國家的聲音，若要避免悲劇，英國必須與有共同價值觀的盟邦聯合起來，要求北京遵守《中英聯合聲明》。

目前旅居在英國的中國藝術家艾未未表示，香港是英國的前殖民地，回歸中國時受到保證五十年不變的承諾，如今中國違反此一承諾，等同於打了一直希望中國成為夥伴的西方一巴掌。他批評說，一段時間以來，歐洲國家為取得一些小利而犧牲原則。在香港問題上，不是英國可以如何制衡中國，更在於英國是否「願意」採取行動。