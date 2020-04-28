台灣抗疫滿百日，外界對普篩、快篩吵個不停，指揮中心指揮官陳時中今天耐性解析，他假設，台灣盛行率為18/10,000，看似健康的人口1,800萬人 ，需花費至少540億元進行普篩，才能夠驗出其中32,577人無症狀感染者，其中還有1,797人屬偽陽性。圖/衛福部提供

台灣抗疫滿百日，外界對普篩、快篩吵個不停，指揮中心指揮官陳時中今天耐性解析，他假設，台灣盛行率為18/10,000，看似健康的人口1,800萬人 ，需花費至少540億元進行普篩，才能夠驗出其中32,577人無症狀感染者，其中還有1,797人屬偽陽性。

陳時中今天進行抗疫百日說明，大家每天都關心確診個案數目，對有無症狀感染者或普篩的問題有很多疑問，因此，對快篩、普篩；PCR篩進行比較，讓大家了解專家想法。

陳時中說，從第一例確診個案到3月中第一波境外移入，磐石艦隊又增加一點，住院越來越少，根據台灣2300萬人統計，這100天之中，看呼吸道症狀的民眾有500萬人，而這500萬人經過醫師評估，找出6萬多人，6萬多人用PCR篩檢，找出現在的429例。



國內疫情概況。圖/衛福部提供

以目前疫情狀況來看，武漢肺炎相關通報 60,956例中，以PCR檢測花費1.8億元 ，進一步進行疫調後僅10人查無感染源， 後續影響17人確診。這個結果顯示，若為找出無症狀患者，全面以PCR篩檢方式進行普篩，不只浪費公帑及珍貴的醫療人力資源，且不符效益。

他假設，台灣盛行率為18/10,000，看似健康的人口1,800萬人 ，需花費至少540億元進行普篩，才能夠驗出其中32,577人無症狀感染者，其中還有1,797人屬偽陽性，需將上述偽陽性個案進行隔離後再檢測，才能回復正常生活。

若以全台2300萬人去算，全面以PCR篩檢方式進行普篩，至少要690億元。若以快篩計算，2300萬人，每人花費200元，總計要花費46億元，價格低，但準確度偏低，偽陽性、偽陰性高。



普篩效益不佳。圖/衛福部提供

陳時中強調，台灣不普篩是有科學依據的，國外（韓國、義大利）疫情狀況嚴重，能透過封城、大量篩檢，進行個案分流治療，待疫情獲得控制後， 仍要採取逐案疫調方式，但台灣個案數少，透過醫師評估症狀 ，準確通報採檢，並由衛生單位精準疫調，及早掌握密切接觸者，同樣有效控制疫情，台灣精準防疫是成功的。



台灣不普篩的有科學根據。圖/衛福部提供