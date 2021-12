1996年12月19日「宗教掃黑」產生太極門案,刑案2007年7月13日最高法院三審判決確定無罪、無稅、無違反稅捐稽徵法。而所衍生的稅務案件,1991、1993〜1996年度的稅額更正為零,1992年度的課稅卻經由強制執行沒收了太極門修行道場的預定地,引起多位國際宗教、人權學者的關切。

義大利新興宗教研究中心(CESNUR)創始人及理事長馬西莫·英特羅維吉(Massimo Introvigne)等來自多個國家、積極維護普世人權的學者們,長期關注一起發生在台灣的人權迫害案件——太極門事件。2021年11月間在立陶宛維爾紐斯世界宗教議會和國際社會學協會——宗教社會學研究委員會所舉辦的會議,曾經討論太極門案。12月7日,在華盛頓特區舉辦了記者會,出席會議的有美國政府和國會的代表(https://youtu.be/6rjxZUYEn4c)。從學術觀點來探討太極門案件,也從人權及宗教信仰自由角度提出了關切。

這些國際宗教、人權學者認為太極門案具有重大的國際影響,因為人們普遍擔心稅法可能會被某些政客或官僚用來歧視他們所莫名不喜歡的宗教和心靈修行團體。坦白說,25年後才來說太極門案應該由行政或司法層面來解決是不夠的——儘管這是政府過去曾承諾的,但從未兌現。現階段只有政府和台灣總統的介入,才能糾正國稅局和行政執行署的歧視行徑,撤銷違法稅單,還給太極門修行聖地。經驗告訴我們,沒有這種政治干預,一切都不可能改觀。

令人矚目的是,《The Tai Ji Men Case in Taiwan:The Path to Religious Liberty & Human Rights》發表「Justice Denied:The Tai Ji Men Case in Taiwan ─ A White Paper」論文5位作者之一,歐洲信仰自由聯合會(European Federation for Freedom of Belief)羅西塔·索麗特(Rosita ŠORYTĖ),她於1992年加入立陶宛外交部,擔任外交官長達25年,也曾派駐於巴黎聯合國教育、科學及文化組織 (UN-ESCO) 和紐約聯合國等機構。2011年,她在民主制度和人權辦公室(華沙)擔任歐文組織立陶宛主席的代表。她是難民宗教自由國際觀察站的共同創始人和主席,也發表過幾篇關於宗教自由和基於宗教的人道主義倡議文章。

為呼應國際宗教、人權學者關切太極門案,最近出版《The Tai Ji Men Case in Taiwan》中譯本《台灣太極門案——通往宗教自由與人權的道路》(2021年12月)。法稅改革聯盟近日出版《反法稅奴役搶救人權大團結》,收錄52則稅災案例,包括公益律師黃文皇案、歸國學人葉揚春案、太極門案等,希望以人民的力量來追蹤台灣法稅冤案,提升賦稅人權,提供政府改革建言與作法。希望人人之生命、財產、人格、名譽、人身自由、宗教自由、宗教信仰及文化自由......等基本人權都能確實受到保障,不受侵害。

我們發現由刑案衍生的太極門稅務案件,該案呈現台灣稅制的弊病缺失,包括國稅局未善盡調查義務、未盡舉證責任就草率發稅單,違反正當法律程序及租稅法定原則,還有官員隱匿證據、偽造證據倒填日期、未給當事人陳述意見說明、未遵照訴願決定意旨、無視法院判決等涉嫌瀆職之種種違法。1999年至2000年間,財稅高級官員公開表示,如果太極門刑案宣告無罪,課稅處分也會撤銷,最後結果政府「失信於民」。

目前太極門案已被提到聯合國人權理事會(第47、48會期)討論,這不是「台灣之光」。據報導,今年10月間有25位國際宗教、人權專家連署致信給蔡英文總統表達對太極門案的關切,指出「這案件一開始就是個錯誤、被惡意栽贓的假案。此案顯然有損台灣得之不易的聲譽。」期盼政府早日解決此項問題。



