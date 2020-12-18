●印太●歐俄●美洲●亞非●

........................................................................................................................................................................................

每日國際焦點

俄羅斯總統普丁表示將加強支持烏克蘭東部俄裔獨立反抗軍。

匈牙利因拒絕接受偷渡客給予政治庇護，遭歐盟法庭宣判違法歐盟法律。西歐國家自己不願接受大多來自並非戰亂國家地區的非法偷渡經濟移民，卻鄉愿的稱之為難民，強迫要求東歐國家接受。不顧還需要「歐洲堤壩」國家協助對抗俄羅斯。

歐盟將徵召全歐盟國家醫學生、退休醫師、藥師、軍人進行大規模施打疫苗計畫。

法國總統馬克宏COVID-19確診。

越南

以「反國家」逮捕臉書網紅。

登記巴拿馬籍貨船勝榮號自馬來西亞運送7800噸黏土至香港途中，在越南外海翻覆，11中國船員與4越南船員失蹤。

俄羅斯

總統普丁表示將加強支持烏克蘭東部俄裔獨立反抗軍。

普丁表示俄國當前貧窮率13太高，目標2030年降到6.5%。

普丁敦促美國延長削減戰略武器條約。

匈牙利

因拒絕接受偷渡客給予政治庇護，遭歐盟法庭宣判違法歐盟法律。西歐國家自己不願接受大多來自並非戰亂國家地區的非法偷渡經濟移民，卻鄉愿的稱之為難民，強迫要求東歐國家接受。

歐盟

將徵召全歐盟國家醫學生、退休醫師、藥師、軍人進行大規模施打疫苗計畫。

法國

總統馬克宏COVID-19確診。

丹麥

立法規定只要沒有明確同意性交就是強暴，成為歐洲第12個如此立法的國家。瑞典在2018類似立法造成強暴案暴增75%。

加拿大

環保部長表示希望與美國更密切合作共同禁止汽油車輛。

智利

大學研究發現8月底以來南極洲發生超過3萬次地震，頻率是從前的20倍。

奈及利亞

安全部隊救出344名遭博科聖地綁架的學生。博科聖地先前流出綁架學生畫面。

土耳其

表示不會因為美國制裁就不購買俄製S400防空飛彈。

執政黨要求以支持庫德分離主義禁止反對黨。

蘇丹

表示軍官在巡邏邊界時遭衣索比亞政府軍以及民兵突擊。

阿富汗

政府譴責塔利班使用磁性黏著炸彈攻擊，近幾周內至少10名政府官員與幕僚遭黏著炸彈攻擊座車喪生。

美國高階將領將於卡達會見塔利班代表，要求減少暴力攻擊。

伊朗

總統表示美國一定會回到伊核協定。顯示伊朗認定拜登軟弱無能。

利比亞

於9月時逮捕義大利船隻入侵利比亞海域，船上有義大利與突尼西亞籍船員，17日利比亞釋放全部18名船員。

辛巴威

面臨飢荒危機，聯合國呼籲穆茲2.04億美元援助。

福和會官方網頁：www.fratwn.org