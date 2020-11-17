在台灣，全國性公投應積極推動不在籍投票，才能避免公投因修法門檻太高而走向墳墓。圖為推動東奧正名公投的記者會，左起：蔡明憲、楊忠和、紀政、許義雄、張燦鍙、陳永興、朱孟庠。圖／張家銘，民報資料照

美國大選已結束，但因郵寄投票之疑，致使川普陣營在多州提起訴訟，雖然此舉扭轉選舉結果的可能性，恐不會太高，卻已使人對於通訊投票制度，產生諸多的質疑。尤其在台灣，對於不在籍投票，早已討論多時，從美國的經驗，到底適不適合推動不在籍投票，就是必須思考的重要課題。

關於不在籍投票，或可於各地廣設不在籍投票所，惟除總統選舉外，可以想見投開票的技術複雜性，就屬不大可行的選項。而以網路發達之現今，線上投票似應是最便捷的方式，只是在無法消除網路被駭與個人資訊外洩等疑慮下，線上投票，目前就非是不在籍投票的最佳選擇。故所謂不在籍投票，就只剩郵寄投票的選項。

而台灣，無論土地、人口，皆遠不如美國，再加以我國郵政效率極高下，發生類如選票丟包或遺失等情事，可說微乎其微。至於在此次美國大選引發爭議的郵寄投票有效日，到底是在選舉當日前送達，抑或以郵戳在選舉日即可，就在法律明文即可。

郵寄投票適用對象不易界定

至於郵寄投票的適用對象，應否包括所有選民，就是須先思考的課題，若考量直接投票為選舉的原則，對象就須有所限定。惟於法制上，除軍人、警察、駐外使節人員外，是否擴及到勞工、海外國人，甚至是受刑人，都會是爭議。

如開放未受褫奪公權的受刑人之郵寄投票，在人身受拘束下，能否自由行使投票，就會是個疑問。又如開放海外的郵寄投票，尤其是在對岸經商、就學或工作者，因人數眾多，就很難避免中國有目的進行選票收割，以圖干擾台灣選舉。

再來，如何認證郵寄投票是否為本人親自投票，也會是個問題。為防止此弊端，勢必得在領取選票時，先行簽名以方便與郵寄投票的簽名為核對。惟如此的核對，又涉及驗證機器的精準度，若為避免爭端，似應以印鑑證明較為妥適，但這又使投票變得更為複雜。而不管採取哪種方式，如何避免因此認證，致碰觸到憲法第129條的無記名投票之紅線，更顯棘手。

由於台灣選舉熱度，比起美國，有過之而無不及，故對於郵寄投票所可能引發的疑問及其解決方式，都應審慎以對，自不宜貿然實施。惟像公民投票，雖涉及公眾事務，本應受到各界較大的關注，但以台灣來說，除非是特定的敏感議題，否則，很難引起太大共鳴。尤其在去年立法者將之與選舉脫勾後，從明年開始，公投就是單獨舉行，且因通過門檻，同意票必須占有選舉權人的四分之一，但在沒有選人的助力下，熱度必然降低，恐連投票率都不可能達到四分之一。也因此，在屬於全國性公投的場合，就應積極推動不在籍投票，才能避免公投因去年修法而走向墳墓。而事實上，公投法第25條，早已明文不在籍投票，只是立法院遲遲未能立法，或許郵寄投票，就可從此開始。



美國大選已結束，但因郵寄投票之疑，致使川普陣營在多州提起訴訟。示意圖／Emma Weng