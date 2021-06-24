2021.6.16拜登（左2）與普丁（右2）峰會後發表簡短的「聯合聲明」，表示兩國將「確保戰略領域的可預測性，並降低武裝衝突風險及核戰威脅」，算是原則性管控了雙方可能的武裝衝突。圖／擷自PBS News hour影片

6月16在日內瓦舉行的拜普高峰會，是美俄為地緣政治根本概念的勢力範圍衝突，而不定期舉行的高層次政治會談，領土、政權、戰爭、核武等，是主要議題，而非經濟、貿易、氣候變遷之類的低層次政治問題，這種高層次政治會談，通常是由兩國領導人專程飛到中立國或其他第三地去會面的。大國政治如有G2的話，這就是G2。開會人數愈少，與會者權力愈大。

勢力範圍的概念是，兩強在各自的特定區域內，得支配他國而不受對方干預。勢力範圍內的弱國若不受強國支配，後果不堪設想，政權可能被替換。1956、1968年蘇聯派兵鎮壓匈牙利及捷克自由化、逮補兩國領導人，當時美國是袖手旁觀的。2008、2014年俄羅斯出兵佔領喬治亞及烏克蘭部分領土，以牽制兩國加入歐盟及北約，美國一樣是袖手旁觀。

到目前為至止，美國只與俄羅斯或她之前的蘇聯，舉行G2會議。自認足可與美國平起平坐的中國，一直想促成美中G2峰會而不可得。她只能借用多邊峰會與「國是訪問」的機會，與美國總統會談。

美國把俄羅斯當作G2對手

美國仍把俄羅斯當作G2對手，是因爲這個19世紀以來的強權橫跨歐亞大陸，控制的土地與深海，是中國的好幾倍，她是核武超強，如對美國發動第一擊的話，是有能力在30分鐘內毀滅美國的。中國只是崛起中的強權，美國真正在意的是俄羅斯。美蘇地緣政治鬥爭結束了，美俄之間的地緣政治還有得纏。

美俄G2峰會淵源流長，可追溯到史達林與羅斯福1943年的德黑蘭高峰會及1945年的雅爾達高峰會，兩次峰會英國首相邱吉爾也都在座，但他不是巨頭。二次大戰後的世界，是由美蘇在瓜分歐洲及亞洲的勢力範圍，一切由史達林、羅斯福說了算。



1945年2月雅爾達高峰會，由左至右分別為：英國首相溫斯頓·邱吉爾、美國總統富蘭克林·羅斯福與蘇聯領導人約瑟夫·史達林。圖／擷自維基百科，公有領域

近80年過後，當前美俄勢力範圍的衝突，是北約及歐盟對俄羅斯周邊前蘇聯各國的持續擴張，包括烏克蘭、白俄羅斯、摩爾多瓦、喬治亞、亞美尼亞、亞塞拜然等，烏克蘭是主要衝突點。北約與歐盟的東擴相輔相成，然而在俄國人看來，歐盟會籍不過是經濟誘餌，是北約東擴的木馬奇兵。而北約東擴也就是美國勢力範圍的東擴。

北約在1999及2004年兩度東擴，會員國由成立之初的12國增加到30國。過去蘇聯以易北河為界，在前東德陳兵20萬，距離布魯塞爾不過是700公里。如今這條防線已全面退縮到前蘇聯的邊界，甚至連作為前蘇聯加盟共和國的波羅的海三國，也被併入北約，其中愛沙尼亞及拉脫維亞兩國與俄羅斯領土接壤，距離莫斯科也是700公里，由此可看出美俄勢力的消長。

31年前柏林圍牆推倒，俄羅斯在可能爆發大戰的驚濤駭浪中，同意讓東西德統一，當時只同意撤出駐紮東德的俄國軍隊，交由北約看管統一後的德國。俄羅斯可沒有同意北約可以向中東歐無限制擴充。

北約的無限制東擴，到了烏克蘭，終於踢到大鐵板，普丁所界定的俄國國家利益，畢竟是與西方所要推動的後冷戰歐洲秩序，是有衝突的，俄羅斯要維護的，不只限於本國領土，還包括她周圍的前蘇聯各國，是不惜以動用核子武器去維護的重大利益。

尤其是面積居全歐第二，而緯度、地形、物產、人口與法國相似的烏克蘭，其歷史與種族早已與俄羅斯融合為一，俄羅斯帝國經營烏克蘭至少200年，還曾經與英國、法國及薩丁尼亞（後來統一義大利）在克里米亞打過著名的戰役。俄國報紙報導， 2008年初，普丁曾警告當時的美國總統小布希，烏克蘭若加入北約，將會滅國（cease to exist）。

管控雙方衝突是G2峰會目的

歐洲邊陲的烏克蘭，正坐在地緣政治的斷層線上。一方面，美國選出了一個堅信自由民主價值的新總統拜登，他是不可能不支持前蘇聯各國人民向西方靠攏的，更不可能正式承認俄羅斯在這區域擁有專屬的勢力範圍，至少在未來4年是如此。

另方面，美國和她的北約小弟們可能還沒有為烏克蘭打一戰的準備，也不可能沒有普丁的點頭，就在俄羅斯周邊的前蘇聯各國推動民主化，繼而把歐盟與北約擴張到老大哥的邊界。

此次拜普峰會發表了簡短的「聯合聲明」，表示兩國將「確保戰略領域的可預測性，並降低武裝衝突風險及核戰威脅」，算是原則性管控了雙方可能的武裝衝突。管控雙方衝突是G2不定期峰會的主要目的，不是為了制衡中國。前者是大事，後者是小事。美俄制衡中國還需要結盟，就不算是G2。沙皇亞歷山大三世（在位1845〜1894）有句名言：「俄羅斯無盟友，唯其陸海軍爾。」G2需要的是聽命的小弟、附庸，而不是盟友。