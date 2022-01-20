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每日國際焦點

哈薩克總統托卡葉夫以在暴動中缺乏領導力為由開除國防部長

土耳其與阿聯簽訂近50億美元貨幣交換協定

東加機場恢復運作可接受援就物資，電話通訊恢復，8成人民受災

東加火山爆發造成的海嘯襲擊祕魯，造成煉油廠漏油引發生態危機

日本

2021年12月出口年增17.5%超出市場預期，連10個月成長

南韓

簽約出售中程艦對空飛彈予阿聯，為南韓史上最大軍售案

北韓

表示考慮恢復所有先前暫停的軍武活動包括試射長程彈道飛彈與核子試爆

中國

核准華為額外募資以應對美國晶片制裁

抖音母公司字節跳動在中國官方要求下縮減投資團隊

印度

完全核准阿斯特捷利康疫苗Covishield 以及印度版阿斯特捷利康疫苗Covaxin

澳洲

2021年12月就業大增6.48萬，失業率降至4.2%，2008年來最低

印尼

位於婆羅洲新加里曼丹的新首都命名為「印尼群島」

菲律賓

開放動物園吸引民眾施打疫苗

馬來西亞

6無身分印尼婦女因偷渡船翻覆於外海溺斃

新加坡

央行禁止宣傳加密貨幣交易，加密貨幣ATM被迫下線

阿富汗

總理呼籲國際承認塔利班政權

哈薩克

總統托卡葉夫以在暴動中缺乏領導力為由開除國防部長

東加

機場恢復運作可接受援就物資，電話通訊恢復，8成人民受災

歐盟

2020年消耗能源來自可再生能源比例達22%超過目標

英國

2021年12月核心消費者物價上漲5.4%，1992年3月以來最高，糧食與燃料上漲使人民生活費用激增

首相強生宣布結束防疫措施包括強制戴口罩

法國

電信商Orange在法國達600萬光纖用戶

德國

檢察官調查綠黨防疫補貼重複支付1500歐元給綠黨中常委是否涉自肥

俄羅斯

伊朗總統Ebrahim Raisi 19日首度訪俄

西班牙

瓦倫西亞長照中心起火6死17住院

義大利

反疫苗父母為避免在學校遭強制施打，小孩退出公共教育系統，轉至私塾

瑞士

早期測試貼片式COVID-19疫苗

烏克蘭

前總統波洛申科勝訴可在調查期間不被羈押，數千支持者到法院聲援

捷克

廢除強制施打疫苗命令

美國

英特爾向艾司摩爾下單超過3.4億美元新半導體設備

紐約市美國自然史博物館因左派虛無破壞主義者無理抗議，無視歷史背景，聲稱著名的該館羅斯福雕像伴有原住民與非裔就是殖民主義與種族歧視，因而移除羅斯福雕像，轉往羅斯福總統國家圖書館收藏。羅斯福為民主黨總統，照樣只能被移除

加拿大

2021年12月通膨達4.8%為30年來高點

墨西哥

日本三菱汽車稱晶片短缺上半年都將影響墨西哥汽車產能

巴西

數百警力進駐里約熱內盧Jacarezinho貧民窟掃蕩黑幫

阿根廷

與美國要求美洲國家組織於所有會員國啟動紅色警戒，以利國際刑警組織逮捕1994年布宜諾斯艾利斯猶太中心汽車炸彈事件的6名伊朗嫌犯

智利

向英國購買3架波音E-3D哨兵式空中預警機

祕魯

東加火山爆發造成的海嘯襲擊祕魯造成煉油廠漏油引發生態危機

以色列

公共債務佔GDP比例自2020年的71.7%降低到2021年的70.3%

警方自東耶路撒冷產權爭議地點Sheikh Jarrah驅逐佔地居住的巴勒斯坦家庭後剷平建築

土耳其

與阿聯簽訂近50億美元貨幣交換協定

埃及

2021年下半年預算盈餘32億埃及鎊（2億美元），主因稅收增加15.7%

沙烏地阿拉伯

儘管其他油國產出低於油國組織設定目標，沙國仍將依照配額計畫不額外增產油

阿拉伯聯合大公國

阿布達比綠能集團馬斯達爾與法國恩基、Fertiglobe簽約於阿聯興建200百萬瓦綠氫廠

卡達

200多人因不戴口罩遭起訴

巴林

巴林鋁業與三菱重工簽訂合作備忘錄以碳捕捉減少碳足跡

約旦

能源部長表示下周與黎巴嫩、敘利亞簽約供電黎巴嫩

索馬利亞

首都摩加迪休遭自殺炸彈攻擊，4死10傷

南非

華人企業家黃馨祥於開普敦開設新疫苗廠

突尼西亞

反對黨抗爭造成1死

查德

釋放第一批250反對派以利全國和解對話

布吉納法索

土製炸彈炸傷4法軍

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