宜蘭市內最著名的傳統市場，莫過於緊鄰宜蘭火車站的北館與南館。北館自日治時代便存在，目前以賣藥草、種籽、苗栽、肉品加工與傳統糕點為主。緊鄰的南館攤販密集，是家庭主婦主要的採買所在。圖／李界木提供

北館與南館

宜蘭市內最著名的傳統市場，莫過於緊鄰宜蘭火車站的北館與南館。北館自日治時代便存在，目前以賣藥草、種籽、苗栽、肉品加工與傳統糕點為主。緊鄰的南館攤販密集，是家庭主婦主要的採買所在。而位於北館市場小巷子裡，純以黑白切、小吃與蘭陽當地料理為主的「四海居」，則是宜蘭人心中的超級美食名店。

四海居

位在北館市場巷子內，從日治時代就開始營業，至今80多年。來客最愛點的是西滷肉（西魯肉），用大口湯盤熱熱端出，裡面滿滿是蛋酥、肉絲、香菇、魚皮、鮮蝦、白菜等好料，有不少顧客是兩人點一份，再外加兩大碗什錦麵。



西滷肉是道地宜蘭料理，店裡招牌菜色。海海一盤，還可吃到現剝蝦仁。圖／李界木提供



獨門菜「鹽酒雞」。圖／李界木提供

一香麵食館

緊鄰四海居的「一香麵食館」，裡頭的餛飩湯是我心目中的首選。當年創店的老闆娘身手仍然矯健，每天清晨負責開店並親手熬煮鎮店湯頭，半世紀以來幾乎不假手他人。邊品嘗餛飩湯，邊看老闆娘三秒一個地包著餛飩，著實是種享受。一香飲食店開了60年，79歲的老闆娘每天早晨親自來開店，坐在店門口包餛飩，其他粗重的工作則由年輕一輩接手。店內的招牌是餛飩丸湯，現包的餛飩相當鮮甜，外皮軟硬適中。



餛飩丸湯是招牌小吃，每碗有兩顆魚丸和五顆餛飩，料多實在。圖／李界木提供



他這邊餛飩的特色就是他的肉餡可以說是入口即化，我已經找不到形容詞來形容了，而湯頭本身非常夠味，而且還有加上油蔥喝起來有特別的味道。圖／李界木提供



一香麵食店神農分店。圖／李界木提供

古意人養生米粿

北館市場康樂街的古意人養生米粿：傳統麻糬，美味實在又便宜。位在宜蘭市北館市場康樂街內的這家小攤子，已開店逾34年，因為味道好、料實在，不少節目都有介紹過。雖然保留傳統的製作手藝，但口味逐漸創新，越來越多新產品新口味可以挑選，為了健康也改用紅麴以取代天然食用色素紅花米，所以可以看到有紅色的麻糬：紅麴粿。



內餡有四種口味：花生粉、蘿蔔絲（菜脯米）、鹹花豆及甜紅豆。圖／李界木提供



花生糖粉，外層麻糬香Q又帶點米甜…好吃，內餡花生糖粉香甜美味。圖／李界木提供



看看這小店的人氣！圖／李界木提供

糬Ｑ粉圓

吃飽喝足，離開市場前千萬不要忘記去南館市場入口前買杯「白粉圓」。一年四季都賣同樣口味的小攤車，只有兩種口味，夏天熱賣的是清淡爽口的白粉圓，配上淡淡的糖水與香蕉油，消暑解渴；只做熱食的紅粉圓，香氣與口感皆濃，分量也多，一顆顆在口中滑動頗富趣味，微涼季節裡捧上一碗暖暖手心，也甜在心裡。



較清香的「白粉圓」口感Q，配上淡淡的糖水最對味。圖／李界木提供

南館懷念排骨麵

位於宜蘭市南館傳統市場，這家36年的老店，最早是開在南館市場內，沒有招牌名稱，常客和附近的人都稱之為「南館的排骨麵」，近年老闆將店面移至靠近舊城南路中山公園對面，這才掛起南館懷念排骨麵的招牌。這兒的招牌「排骨麵」，排骨酥脆內軟，肉又多，冬瓜也蒸的很透徹，再灑點香菜，道地排骨酥的湯頭，配合著細麵，清清的湯卻是絕妙的好滋味啊！ 最厲害的是一咬下去，骨頭自動脫落，肉會自己溜出湯汁。



南館懷念排骨麵。每塊排骨都是用調味料醃漬後炸酥，再放入小盅內和冬瓜一起蒸燉，所以吃起來鮮甜不油膩，每塊都入味。圖／李界木提供



南館花壽司，裡面包的料都有一點小差異，有鮪魚、雞肉、蟹肉棒、素食、蛋黃等主題捲成的花壽司，還蠻美味的，畢竟這種東西就是要料多實在就好吃。圖／李界木提供



李家老店：主要是賣肉羹及魚丸麵/米粉/粿仔為主。在宜蘭市新月廣場附近，只要找到旁邊台灣銀行（新美術館） ，就可以看到南興街與中山路交叉口，有一個重要地標--宜蘭市農會轉進去， 這樣一定找到了吧。圖／李界木提供

新月廣場

新月廣場是東部最大的綜合商場，也是宜蘭最大的百貨公司，佔地7200坪，樓高11層/地下4層，結合了百貨公司、大型量販店、五星級飯店和餐廳，外來的餐館和口味特多，如美式的西堤（Tasty） 牛排、天蔥牛排、藍屋（Le Grand Blue） 和麥當勞、肯德基的美餐；韓式的涓豆腐（Dubu House, Korea） 、韓牛村和蔘雞湯專賣店；日式的勝博殿、食居屋和民、聚北海道昆布鍋、CoCo 壹番屋（Curry House） 、8 定食、三商巧福、御之饌和Sha Sha Bar；泰式的瓦城泰國料理；義式的古拉爵（Café Grazie） 義式屋；中式的靚紅樓和麗晶餐廳等，大大提升宜蘭當地生活機能，在規劃上也與周邊古蹟結合，是新興的必訪景點。



西堤牛排。圖／李界木提供



瓦城 泰國料理。圖／李界木提供



義式屋 古拉爵。圖／李界木提供



日式炸猪排。圖／李界木提供



涓豆腐。圖／李界木提供



紅樓的櫻桃烤鴨很有名氣。圖／李界木提供



新月廣場：商場一樓內高達7米的咕咕鐘~ 綠野仙鐘，是由日本SEIKO製作，每到整點鐘塔裡的六個小精靈就會出來演奏美妙的樂章喔! 圖／李界木提供



新月廣場內有宜蘭市唯一五星級休閒旅館。有好吃的櫻桃烤鴨、宴會廳和多功能會議室。圖／李界木提供