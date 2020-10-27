中華心理衛生協會邀請大家加入「投資心理健康」行動，推廣促進與照護心理健康的理念與行動，到社會的每一個角落。示意圖／Pixabay

10月10日是世界心理健康日，中華心理衛生協會指出，世界衛生組織與世界心理衛生聯盟將 2020 年世界心理健康日的主題定為「人人享有心理健康：更多投資、更多機會」，呼籲各國政府領袖、企業代表、各種民間機構團體、學校等，能「啟動更大規模的心理健康投資，更可及的資源」，中華心理衛生協會響應主題，邀請民眾一起加入「投資心理健康」行動，推廣促進與照護心理健康的理念與行動，到社會的每一個角落，提升心理健康素養，消除影響心理不健康的風險因素，以促進心理健康及預防疾病。

中華心理衛生協會表示，自2019 年底至今，因應新冠肺炎疫情變化，第一波便發起心防疫行動，推出「心書齊振〜心防疫百萬贈書分享活動」公益活動，關注疫情對心理健康的衝擊。

過去我國在心理健康促進對全民的推動上，因為預算、人力、政策、方案的不足，以致兒少青厭學、校園霸凌、自傷傷人（教育部）、職場自殺、霸凌（勞動部）等事件依然頻傳；此外，孕產婦心理健康攸關嬰幼兒少成長（衛福部）、老人心理健康（衛福部、內政部）等方面也都需要有更多的投入與跨部會、跨局處的合作。

新冠肺炎對心理健康產生連動的巨大衝擊

2020年因新冠肺炎的全球疫情，讓人更深刻體驗到心理健康及福祉的連動層面，反映出人與人間互動關係對集體改變的影響，以及個人與社區韌性的展現。

我國在疫情的管控成績是有目共睹，中央疫情指揮中心在第一時間成立，在專業團隊協助下運籌帷幄，每天公開透明報導疫情狀況，讓全民共同參與抗疫，促進民心的安定。口罩製造業鏈的暖心超效能行動，迅速成立專業團隊擴大產能，不僅達成全民防護的目標，更激勵全民士氣。

然而，面對全球疫情持續擴散的威脅，經濟活動巨大的衝擊，政治角力牽連，使得人們感受的生活壓力指數持續偏高。處於此情勢下，人們心理層面的恐懼、不安、擔憂、憤怒等情緒若無法得到適當的調節，弱勢族群無法得到適切顧及，可能會引發人與人之間的排斥、歧視、偏執，使得心理健康受到負面影響，導致自傷傷人的事件因而增加。

投資心理健康，是全球詭譎局勢下，全民最「保證獲利」的投資

世界衛生組織推估，每一塊錢的心理健康醫療服務投資，可以得到五塊錢的社會及醫療價值。根據美國哥倫比亞大學一篇針對社會情緒學習投資報酬的量化研究報告指出，綜合六個實證研究計畫之結果顯示，社會情緒學習的成本效益達 11 倍。英國最普遍的全國「處方書計畫」(Book on Prescription Scheme, BOP) 由心理及醫療相關專業人員與各地之公共圖書館合作，提供心理健康相關之心理自助書，可協助輕型心理疾病患者恢復心理健康。

加入「投資心理健康」行動承諾書

中華心理衛生協會表示，為響應世界心理健康日主題「投資心理健康」，延續因應疫情衝擊的心理健康關懷行動，邀請民眾加入連署，響應「投資心理健康」行動。行動承諾書的內容如下：

我願意為我自己、為我的家庭、為我的職場員工，及我服務對象，在我的工作職權下：

擴大促進心理健康的投資、提升心理健康素質，減少心理不健康的風險，致力於個人、家庭、社區、學校、職場的心理/社會韌性之培力；並在此呼籲全民響應、參與並支持各級單位、組織，優先推廣促進與照護心理健康的理念與行動，到社會的每一個角落。

讓我們攜手匯聚互助心，維護心健康，增進全民心理健康！