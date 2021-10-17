2021年2月28日我出版了《台灣醫界人物百人傳》，在台北的二二八國家紀念館舉行新書發表會時，有讀者問我：「什麼時候出版續集？」，我說身體沒問題的話應該一年後可以，當時是想說每週寫兩篇，一年就可以再寫一百位醫界有貢獻的人物了，何況第一本出版時已經知道有很多遺珠之憾，很重要有貢獻的台灣醫界人物還沒有寫到，覺得很可惜，所以自己立下目標再寫一本相約讀者們明年二月相見歡！沒有想到今年三月起新冠肺炎的疫情緊張了起來，大家都關在家裡減少出門了，我雖然每天上午還是前往《民報》處理稿件，但中午回家就也不出門了，整個下午和晚上都可以用來寫文章，一天有時可寫二至三位人物，甚至假日整天在家可以寫到四至五位人物，就這樣很快的到6月份就又寫了一百多位重要的台灣醫界人物，所以就決定提早交差，對這些歷史上有重大貢獻的前輩們謹表敬意，決定2021年8月就交稿準備出版續集了。

雖說是延續第一本《台灣醫界人物百人傳》的寫法，但內容也有明顯的差異需要說明一下，首先是醫界的範圍擴大了，不只寫醫師也包含了護理、藥學、牙醫師、醫管……比較廣義的醫界人物，這是因為盧俊義牧師在我上一本書的序中給我的建議，我覺得很有道理，讀者可從這本續集讀到很多護理前輩感人的奉獻，其他領域的人物也是同樣對台灣社會的進步和國民的健康作出了相當的貢獻；另外更不同的是上一本書我只寫過世的醫界人物，但這一本就包含了一些仍然在世但我認為這些人的貢獻或成就確實已足夠被肯定和留作記錄，這是賴其萬醫師在上一本書為我寫序時他的朋友問他，怎麼沒有把他寫在裡頭，他笑說自己還在世怎會被寫進去，所以我這次就選了大約30位我自己覺得絕對夠條件被我寫進書中的前輩或同輩醫界人士，我了解他們的所作所為已經對台灣的醫療發展作出了足夠的影響和貢獻，就請讀者們也來欣賞一下他們的芬芳！也因為這次寫了賴其萬醫師，他就謙辭再寫序文，另外還是請盧俊義牧師、劉景寬醫師、邱泰源理事長為本書寫序，在此謹表謝意。

所以這本書的提早出版也算是疫情嚴峻下的產物，在亂世之中苟全性命的我，不願意虛擲生命仍然懷著對台灣醫療發展史的使命感，在「日頭赤炎炎，隨人顧性命」的台灣人宿命中力求突破，希望能對台灣社會有另類的創造性貢獻。

在努力收集資料拚命寫的過程中每天刊出一篇於《民報》人物專欄，也算是對自己夕陽已近黃昏的人生留下一片彩霞餘暉，但願讀者會喜歡看到人性的光輝持續映照在黑暗的台灣疫情上空，讓我們永遠不會失去追求光明的希望和心中的愛，我謹以本書獻給為台灣失去生命的醫界靈魂！

最後還是要感謝陳惠卿小姐、鄭志勤小姐協助打字、尋找照片，還有陳琰玉小姐協助校對，玉山社的編輯沈依靜小姐惠予編排建議，才使本書得以順利出版。台杏文教基金會和杜聰明博士獎學金基金會惠予贊助購贈本書寄給各大醫學院、醫學中心、區域教學醫院的圖書館，讓更多醫學生和醫師得以分享本書傑出醫界人物的事蹟，在此謹致深摯謝意！

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集