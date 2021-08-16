作者指出，只要一轉念，孤寂感會是上天給予人的珍貴禮物，在看似充滿苦難、無趣的世界中，或許可如卡夫卡般有奇思異想，刻畫出厭世感強烈，卻充滿嘲諷的《變形記》。圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成

人心多少會有孤寂感受，國內本土研究顯示，高達九成五的青少年具孤寂感，其中三成八屬嚴重的孤寂者，容易陷入憂鬱漩渦，少數甚至有自殺念頭。研究發現，生命早年家庭關係是影響孤寂感的關鍵之一，青春期階段父母未限制交友、家庭凝聚力強，感到嚴重孤寂的風險顯著較低。顯見，孤寂感對台灣青年來說，會是個重要且糾纏一生的課題…

然而，攤開這樣的研究數據，不免讓人暗自擔心，如此高比率的孤寂者，到底正不正常呢? 或許，不管是寫文的本人跟看文的讀者本身，皆是個不折不扣的孤寂者呢！其實「孤寂感」，長期以來，總被視為一個「負面」的訊號，大家避之唯恐不及，但我們想問的是說：「難道孤寂感就必須除去嗎？如何看待孤寂感這件事呢？」這將會是個有趣，並值得繼續深入探討的問題！

現代人的孤寂感，來自於資訊媒體的發達。速食化的快步調，讓人們越來越無法忍受，失去「即時回應」的制約機制。一旦，期待事物能馬上得到答覆及結果，我們也就沒有太多耐心，去等待種下希望的喜悅、辛勤耕耘的過程、成果綻放的雀躍了！然而，這些進程，似乎都是「我們與自己」一同經歷的點點滴滴。當一切皆被捨棄之時，內心的空虛感、孤寂感，想必油然而生……

深究這些經驗，我們會記得，許多我們的第一次:「第一次學會騎腳踏車、第一次上學、第一次出國、第一次戀愛…」在一幕幕的視覺及聲音刺激中，堆疊出精采的人生。但，當第一次已成過去，而日復一日的既定步調，被安排好的生活，是否遺留下來的，僅是巨大卻勞不可破的孤寂感呢？《約翰克利斯朵夫》裡的一段很深刻的話: 「大部分的人在三十歲就死去了，因為過了這個年齡，他們只是自己的影子 ，此後的餘生，只是在模仿自己中度過……」如此切中人心之語，恰似打在你、我身上！

然而，在正視自己的「孤寂感」後，又能如何呢？我們是不是都逃避著孤寂，而選擇忙碌呢？我們開始動身，去尋找撫平內心孤寂的解藥了嗎？哲學家尼采曾說過:「高貴的靈魂，是自己尊重自己！」事實上，孤寂感，來自於「漠視自己內心的感受」，放任其雜草滿佈，卻不願多加修剪、整理、澆水、施肥…… 僅是一味地喊著，沒人懂我、沒人在乎我啊！我想，箇中原因已呼之欲出:「孤寂感，來自於內心對生命的『渴望』及『使命』不夠清楚與強烈，以至於世界無法回覆，我們內心的強烈呼喚……」

因此，孤寂感，或許不該被視同如疾病一般，亟欲除掉的「壞東西」。相反地，孤寂感具有的積極作用在於:「促使我們起而行動，去尋找『生命的使命』。那個真正會讓你的內心，悸動不已的『生命依歸』！」可惜，國內本土研究，仍偏重於健康、心理層次，以原生家庭的親疏，來評判孤寂感的強度。然而，在無法改變過往的家庭氛圍時，人人卻依然有著再次「重生」的機會，只要我們願意…

轉念，孤寂感會是上天給予我們的珍貴禮物，在看似充滿苦難、無趣的世界中，或許你有著如卡夫卡般的奇思異想，刻畫出厭世感強烈，卻充滿嘲諷的《變形記》，背後實則在控訴不解人心、愛胡亂家暴的老爸，但自己孤寂的內心，也藉由書寫而得到昇華。又或者，安靜的你，其實想來點如馬克吐溫筆下，頑皮搗蛋的《湯姆歷險記》，呈現真實的叛逆、反骨性格，作為宣洩！這些讓人景仰的天才作家們，正是善用其孤寂感，醉心於生命的創作。因此，孤寂感，誘發出人類更深層的探索及尋找認同的過程，在這段旅程中，找到自己的使命。也因此，只有好好聆聽孤寂感所透露出的訊息，才不會扼殺了一個天才的誕生……