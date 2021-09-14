白宮宣布，拜登總統將於9月24日在白宮主辦首次面對面的四方安全對話峰會。

白宮新聞秘書詹·莎琪9月13日發表的聲明說：「拜登總統盼望著歡迎澳大利亞總理斯科特·莫里森、印度總理納倫德拉·莫迪和日本首相菅義偉前來白宮。」

聲明說：「拜登-哈里斯政府已經把四方機制提升為一個優先事項，從3月間的首次四方領導人層級的接觸便可看出，那次接觸是虛擬形式的，而如今本次峰會將面對面舉行。接待四方機制領導人顯示拜登-哈里斯政府把在印度-太平洋地區的接觸列為優先事項，包括通過新的多邊配置來應對21世紀的挑戰。」

聲明還說：「四方領導人將聚焦深化我們的關係並在抗擊COVID-19、處理氣候危機、在新興技術和網路空間方面結成夥伴關係和推動一個自由與開放的印度-太平洋地區等領域推進務實合作。」

澳大利亞、印度和日本三國領導人預計下星期將在紐約參加聯合國大會。

拜登的印-太事務協調員坎伯7月間曾說，計劃已久的面對面的四方峰會應當在疫苗外交和基礎設施方面帶來「決定性的」承諾。

正在美國國內推動大規模基礎設施開支方案的拜登今年3月曾說，他向英國首相強生建議民主國家應該有一套基礎設施方案，以抗衡中國龐大的「一帶一路」項目。

路透社說，一名美國高級官員表示，在面對面的四方峰會期間，基礎設施將是一系列討論議題之一。

在舉行四方峰會之前，美國在阿富汗進行了倉促的撤離行動，拜登總統受到很多批評。美國官員表示，結束美國歷史上最長的戰爭，可以讓拜登政府騰出資源和精力來應對與中國有關的議題。

曾任美國駐日本大使的共和黨參議員比爾·哈格蒂批評拜登的阿富汗撤退是失敗並讓印度感到擔心，也讓日本和澳大利亞產生合理疑問，但他對拜登政府很快就主辦四方夥伴峰會表示歡迎。

他在推特上說：「我們必須修復和更新我們的同盟，而這一個是關鍵。」

日本共同社上星期報導說，雖然菅義偉很快就要去職，但他仍將赴華盛頓參加四方峰會。菅義偉今年4月成為在白宮與拜登面對面峰會的首位外國首腦，凸顯了日本在美國應對中國挑戰方面所發揮的核心作用。