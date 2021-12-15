中共以文攻武嚇，逼迫台灣談判，接受被併吞。尼加拉瓜與中華民國斷交，也是中共對台進行的策略。示意圖／擷自總統府、FRANCE 24 English影片，民報合成

尼加拉瓜與舊中國流亡政府斷交後，三小時就和紅色中國建交，還特別在建交公報上載明：「台灣是中國一部分」，老共挑這時間，當然是反擊美國的民主峰會，打台灣，施壓美國，再度把台灣問題放上台面，事實上，國際上也沿襲已久，認為台灣問題必需解決，其實，台灣問題很小，中國才是大問題，換句話說：中國擴張問題無解的話，台灣問題就會長期被擱置，目前，這種難以維持現狀的台灣困境，也是國際社會困境。

將落幕的G7外長高峰會，在13日發表聲明說：關心台海及俄烏的問題，尤其是關切中共對其他國家經濟脅迫，這裡指的是澳洲、台灣、立陶宛等國，都曾經被中共以經逼政。

中俄兩國的國力擴張，已經是全球安全問題，甚至有人擔心，若俄烏戰爭和台海戰爭同時引爆，很可能變成世界大戰，意思就是北約國家對抗俄羅斯、白俄，在台海就是民主同盟對抗中共，無法避免有十幾個國家會捲入戰局。

俄烏兩國，已經在烏東地區各陳兵十幾萬，戰爭一觸即發，普丁警告烏克蘭不能進入北約，並接受烏東頓次內克公投結果，很顯然，2014年，普丁以大俄羅斯主義，誘惑脅迫克里米亞脫離烏克蘭成功，普丁又想在烏東地區重施故技。

歷史上，俄羅斯帝國由俄羅斯，白俄和烏克蘭組成，1917年，沙俄被蘇共推翻，帝國變成蘇維埃聯邦，勢力擴張到中亞周邊，但是，1990年，蘇聯崩解後，周邊國家紛紛獨立，目前只有白俄跟隨俄羅斯，繼承舊蘇聯體制，烏克蘭卻選擇向民主西方靠攏，引起普丁不滿，問題也上升到俄羅斯國安問題，舊俄羅斯帝國，帝國所及都是俄羅斯人，以說俄語為主，因此國族認同，成了烏克蘭的脆弱破口，克里米亞半島70％人口，自認是俄羅斯族，終於在俄羅斯軍事看管下，脫離烏克蘭，隨即併入俄羅斯，這種作法也引起北約國家不滿，制裁隨之而來，如今，普丁又向烏克蘭東部出手，這個區域認同俄羅斯人，仍然多數，烏東地區頓內次克和盧干斯克企圖以克里米亞為例子，發動獨立公投，並宣稱超過90％人民要求獨立，並在俄羅斯武器支援下，成立臨時政府，對抗烏克蘭，烏克蘭不予承認，戰爭終於爆發，2015年經過「明斯克協議」短暫停戰，後來戰爭復燃，烏克蘭不承認公投結果，北約更是力挺烏克蘭，事實上，烏克蘭也不願意放手烏克蘭東部地區，北約也理解繼續放任普丁，烏克蘭也可能全部被俄羅斯佔領，問題是，美國對烏克蘭問題仍然說比做多，也難怪英國《經濟學人》最新文章標題：〈拜登不管事，世界更危險〉，文中批判拜登綏靖主義，對俄羅斯軟弱，對烏克蘭聲援只是口號。

中共的擴張也是大中國主義的實踐，和大俄羅斯主義雷同，普丁視說俄語就是俄羅斯人，需要被俄羅斯統治，這和中共視台灣人為中國人，需被中國統治一模一樣，無視民主台灣社會，個人自由選擇權。

美國參議員魯比奧說：文攻武嚇，逼迫台灣談判，接受被併吞，文攻是媒體認知作戰，武嚇是軍機騷擾，仍然是目前中共對台進行策略，這種切香腸方式，利用外交斷交，經濟懲罰，推進台灣民意反獨促統，事實上也有某些斬獲，從民調看來，在大中國主義威脅下，維持現狀或中間派增加到50％以上，支持獨立在40％上下，統派雖然未達10％，但是，中間派在國族認同上搖擺不確定，反而成了左右台灣政局的關鍵。

中俄獨裁者聯手，企圖控制全球秩序，掌控世界價值的話語權，野心日漸突顯，美國及西方國家已經理解：中共才是大問題，只有摧毀中共政權，才是解決台灣問題的關鍵所在。



作者指出，中俄獨裁者都企圖控制全球秩序左起：普丁、習近平。攝於2017年圖／擷自CCTV新聞影片