豔陽高照的燠熱夏日裡，騎著腳踏車穿梭中壢街頭巷尾，探索新潮與古典交織的室內景點，在涼爽的環境中，享受或動或靜、五感全開的夏日旅行。

前言

夏季暑氣蒸騰，找尋都市中最佳避暑勝地就來中壢吧！從「瑯嬛書屋」出發，在咖啡香與店貓陪伴下走進書冊的字裡行間；接著前往「張大韜黑膠耳機專賣店」，在黑膠唱片環繞下，享受數位時代裡難得的溫暖音色；離開音樂殿堂造訪藝文空間「角礫」，品嚐細緻美味的甜點，為自己充電；心靈獲得滿足後，在「圓石灘室內高爾夫俱樂部」來場室內揮杆初體驗；旅途最後，讓我們掀起「墨sumi海鮮丼ぶり」暖簾，用舌尖上的澎湃海味，為一日輕旅行作出美好結尾。

性別友善沙龍 瑯嬛書屋

火傘高張的炎炎夏日，不妨走進內壢巷弄間的獨立書店「瑯嬛書屋」，這裡不只是躲避驕陽的庇護所，更是一處性別友善場所。進入室內，可見到桌上展售著性別平等周邊商品，專門書櫃內擺放著性別認同及同性戀等多元性別議題書籍，角落各處都能看到營造性別友善氛圍的小巧思。



瑯嬛書屋有許多性別議題藏書，也提供多元性別推廣活動，是思想匯聚與討論的處所。圖／林冠良

瑯嬛書屋店長張之維從小喜愛閱讀，與夥伴開設書屋後廣泛蒐羅性別相關書籍，也辦理很多性別議題講座，例如曾邀請過現任彩虹平權大平台執行長呂欣潔，吸引關心性別友善的朋友前來深入瞭解性別主題，讓瑯嬛書屋不只是一處社區書店，更是性別議題的發射站。店內也提供飲料甜品，愛書人在閱讀之餘，可以在書屋內找個空間坐下來，好好啜飲咖啡、品嚐甜點，看著兩隻可愛店貓不怕生地東鑽西跳，度過愜意時光。

豐厚音樂質感 張大韜黑膠耳機專賣店

騎著腳踏車緩緩前往隱身民宅中的黑膠殿堂「張大韜黑膠耳機專賣店」。總監張鈞韜因為電玩而一頭栽進音樂世界，對於音色豐厚溫潤的黑膠情有獨鍾，從線上黑膠買賣，逐步成立實體黑膠體驗空間，至今店內藏有超過5萬張黑膠唱片，是不少愛好者購入黑膠的寶庫。



除了現代黑膠唱盤，也有古董黑膠播放機可供播放試聽，吸引許多黑膠迷遠道而來。圖／林冠良

張鈞韜建議初次接觸者挑選黑膠時，先從自己喜歡的音樂種類著手，不執著於黑膠唱片的稀有性，反而更能享受黑膠音樂的樂趣。店內除了可購買古典、流行、爵士等類型的黑膠唱片外，也可挑選感興趣的二手黑膠現場試聽。店內打造舒適的試聽環境，設置黑膠唱盤機和復古沙發椅，非常適合隨手拾起一疊感興趣的二手黑膠，坐在沙發上慢慢放、慢慢聽，選出最中意的唱片，再將黑膠音樂的美好打包帶走。



按下播放、戴上耳機，享受沉浸在音樂裡的美好時光。圖／林冠良

老屋記憶藝文基地 角礫

走進中壢老城區原第一公有市場附近的老屋2樓，造訪別有洞天的藝文基地。「角礫」是由一群年輕藝文愛好者創辦，共同創辦人之一的劉醇遠與夥伴為了訴說這片土地的過去，他們將老屋閒置空間活化再利用，慢慢發展成預約制共享藝文空間，不定期舉辦各種展覽、講座及工作坊，甚至與在地店家共同舉辦手作傳統糕點、紅龜粿等體驗活動，為鄰近市場帶來藝文活水。



角礫的甜點品項，結合在地市場的肉鬆、新鮮蔬果等元素。圖／林冠良

角礫也與小烏龜實驗室合作甜點，供應以在地食材製成的特色甜點，像是以肉鬆、肉乾、可可粉製成「傳香肉鬆蛋糕」，香氣濃郁、口感濕潤；以低溫烘烤的蛋白霜為基底的「鮮果帕芙洛娃」，外脆內軟，再夾入鮮奶油、刨上些許檸檬皮、綴以當季水果，風味酸甜迷人，讓人在享受藝文氣息之餘，連味蕾也能得到最好的照顧。

享受擊球快感 圓石灘室內高爾夫俱樂部

夏天就是要來動動身體，產生腦內啡！傳統高爾夫球容易受制於地處偏遠及天氣條件影響，但來到「圓石灘室內高爾夫俱樂部」，不怕下雨天，也不必在烈日當空揮汗如雨，就能體驗高爾夫球揮杆樂趣。

經理吳秀容表示，室內高爾夫球運用「Nice Shot 3D最新高球模擬系統」，可進行揮桿練習與18洞賽事體驗。帥氣揮杆將小白球打擊出去，超高速攝影機加上雷達偵測，眼前螢幕即時顯示影像並輔以實境音效；上果嶺後，還有模擬坡度起伏上下移動的地板、貼近真實球場的推杆模擬，系統也仿真沙坑、水池等實境，逼真程度之高，讓虛擬體驗也能帶來真實感受。對於高爾夫球初學者，圓石灘室內高爾夫俱樂部也推出教練課程，專業教學帶領大家在涼爽空間中，找到高爾夫球手感。



圓石灘室內高爾夫俱樂部以科技輔助，在室內也能體驗18洞賽事的樂趣。圖／林冠良

大海氣息直送舌尖 墨sumi海鮮丼ぶり

暢快揮杆後，就用美味料理犒賞自己。藏身小巷裡的「墨sumi海鮮丼ぶり」是當地人氣料理店，店長劉欣灝為了開設一間屬於自己的日本料理店，遠赴日本學藝，店名「墨sumi」即是向日本學藝時的料理店致意。



食材新鮮、用料澎湃的餐點，吸引許多饕客上門，享受大海滋味在口中迸發的幸福感。圖／林冠良

手藝師法日本，海鮮食材則來自基隆崁仔頂，丼飯的靈魂「醋飯」以花蓮農會壽司米製成，晶瑩剔透、粒粒分明。備受青睞的「松露蒸蛋」及「鴨肝蒸蛋」，入口風味濃郁而深邃；「墨の海鮮丼」上頭鋪滿鮭魚卵、海膽、干貝、炙燒星鰻、甜蝦等多種海鮮，輕咬一口，鮮味彷彿在嘴中湧現，將大海的滋味直送舌尖；「炙燒焦糖鮭魚肚丼」在鮮美脂腴的鮭魚肚撒上糖粉炙燒，甜鹹交織出好味道，咬下的霎那，忍不住綻放幸福的笑顏，用鮮美細膩的好滋味，寫下美好旅程的最終篇。



門面上掛著暖簾、燈籠，搭配日式木門，讓人彷彿置身日本料理所。圖／林冠良

※本文轉載自《桃園誌》No：72