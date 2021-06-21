世界衛生組織表示，最早出現在印度的Delta變異病毒株，已成為全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行的主要毒株，因為Delta變異病毒「傳染力顯著增強」。圖／擷自公視新聞影片

肆虐全球一年多的源自中國武漢的新冠病毒疫情造成的死亡人數已經超過380萬。儘管許多國家已經大規模接種疫苗，至6月18日全球已經接種約25億劑疫苗，但仍有一些國家仍在竭力控制疫情的爆發。

據路透社報導，俄羅斯星期天報告1萬7611起新感染病例，包括首都莫斯科的8305起，其中450人在過去24小時內死亡。至此，俄羅斯自疫情最初爆發以來，已經有531萬6826人感染，12萬9361人死亡。

不過，俄羅斯聯邦統計機構單獨計算數字，並表示記錄了27萬與2019冠狀病毒病（COVID-19）相關的死亡。

另據法新社報導，在南美的巴西，死於新冠病毒的人數星期六（6月19日）已經超過50萬，僅次於美國的約60萬。

巴西的疫苗接種也比較緩慢，目前只有11%的全國人口接種了疫苗。同時，巴西面臨第三波的病毒蔓延。應對處理疫情一直受到批評的巴西總統承諾到年底前將全國人口接種疫苗。不過專家們表示，這不太可能。

在印度，醫生們擔心民眾對新冠病毒的威脅未加以足夠的重視，過早放鬆警惕。各處的商場和市場又開始呈現熙熙攘攘的情況。而此前幾個星期，各地火化場還在晝夜處理疫情死亡者的屍體。

此外，新冠病毒疫情仍為一個多月後開始的東京奧運會籠罩上一層陰影。據日本媒體報導，烏干達奧運隊的一名隊員星期六抵達日本時，檢測病毒陽性，已被嚴格隔離。包括教練、官員和拳擊手在內的烏干達9人代表團只是到達東京的第二支奧運隊。6月1日抵日的澳大利亞女子壘球隊是第一支。

另據美國商業電視台CNBC報導，世界衛生組織表示，最早出現在印度的Delta變異病毒株，已成為全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行的主要毒株，因為Delta變異病毒「傳染力顯著增強」。

世衛近日表示，Delta變異株已擴散到超過80國，並持續突變。世衛上個月已將Delta列為「高關注變異株」，表示這種病毒傳染力更強、更致命，或現有疫苗及療法較難對付。

據美國疾病控制與預防中心（CDC）數據，目前美國新增確診病例中，感染Delta病毒株的患者就佔10%，多於上週的6%。

美國總統拜登週五表示，Delta變異株對仍未接種疫苗的美國人構成更大的威脅。

CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）呼籲美國人接種疫苗對抗新型冠狀病毒，並預期Delta將成為美國主要流行的病毒株。

近來Delta變異株在英國也流行，新增確診病例中，超過60%是感染Delta病毒株。