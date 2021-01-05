休館睽違二年多的嘉義市立博物館，2018年因整修而暫時休館，歷經二年多的整修，即將於1月23日重新開館正式營運。此次回歸將以「嘉義人關心嘉義事，異鄉人探索嘉義市」的新宗旨，展示嘉義市文化特色、市民歷史與生活記憶，重新定位為一座屬於城市與市民的博物館。

嘉博館以「辦喜事」的心情邀請大家來逗熱鬧，即日起至1月30日，因應全新開館歡慶登場，除了陸續有探索嘉園等特展，還有懷舊老物、復古變裝派對故事市集等活動。

嘉義市立博物館自2004年開幕啟用，是一座多功能的綜合博物館，建築主體為地下一層、地上三層，展示內容涵蓋嘉義的「地質、化石、美術」三大主題，完整呈現嘉義市自然景觀、人文藝術等文化特色，成立至今已滿17年。

文化局指出，此次重新開幕，除了原有地質、化石、美術等主題含括在內，因應市民博物館的定位，將三個樓層重新打造成適合兒童、市民及城市樣貌的氛圍，讓這座屬於市民的博物館更接地氣。

文化局表示，為了歡迎民眾的蒞臨，嘉博館特別製作了一支開館預告影片，透過兒童、長者及外籍人士的眼光，以嘉義人的一天走訪嘉博館及嘉義市的角落，探索嘉義市的前世今生。

重新開館的嘉義市立博物館一樓設有適合小朋友的「探索嘉園」兒童廳，以多種公仔如巫師、公主、獵人、頭目等角色，帶領小朋友透過遊戲瞭解嘉義市的歷史人文脈絡，跳脫傳統教條式的講解。

此外，二樓「展望諸羅」常設展以1:87火車模型，重現嘉義三鐵共構的榮景，並帶大家遊歷嘉義市，認識嘉義的自然環境、古蹟歷史及人文藝術，另外還有體現嘉義常民生活的「桃城百味」展區，重現嘉義市夜市小吃熱鬧景象，將讓民眾有如走進時光隧道，重回古早年代的庶民生活，喚醒民眾舌尖上的記憶。

嘉義市立博物館的重新回歸，也為即將於9月登場的2021台灣設計展完成最後一塊拼圖，透過嘉美館、嘉博館、檜意森活村、北門驛、嘉義舊監(獄政博物館)、嘉義製材所、嘉義文化創意產業園區等文化新絲路的串聯，將點亮嘉義市城市美學新思維，也展現幸福城市的深厚底蘊。