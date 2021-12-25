因疫失智家庭照顧負荷炸裂，照顧者與長照夥伴四處尋求資源

因著疫情高漲，隨著居家照顧時間累積，家庭張力在邊緣搖擺，來電本中心討論家庭暴力的狀況愈來愈頻繁，照顧者、家防中心與據點承辦人等等，他們問著：「您能不能因為疫情期間，居家照顧時間過長，案家照顧負荷超級大，個案也有暴力的風險，先安排個案強制就醫住院治療？」

夥伴細數著失智案家的家暴困境，或許是失智病人情緒與行為失控；或是疑似失智症遲遲不願就醫，造成家庭嚴重衝突；有時是照顧者承擔過大的照顧壓力，忍不住動手；有些更是個案與照顧者走向互為家暴相對人的狀態。

每每我接到長照夥伴的來電，總是如親自到案家家訪一趟，跟著夥伴所描述的家暴場景驚心動魄著，我們都擔心著這起家暴會不會突發演變成更嚴重的社會案件，甚至新聞頭條報導的長期照顧悲歌。

這些長照夥伴來電討論時，言語中聽到社區工作者、家屬或照顧者對於醫療的美好想像與巨大期待，他們明確希望醫院能將失智症病人「緊急安置」、「強制住院」、「住院徹底檢查」或「住院治療好才出院」，各式各樣對醫院的龐大期待。

失智個案管理師的實務工作反思經驗

我剛做失智個管師時，我接到這類型家暴的電話後，我焦急著四處詢問相關單位能否緊急安置，詢問再詢問，一通又一通電話請教著相關院內單位能否協助把失智病人收入院，當時我是多麽希望能夠幫忙安置病人到醫院治療，以此減緩那些家庭衝突與暴力的可能性。

隨著一次又一次失智症與家庭暴力的實務磨練，往返跟不同單位討論交流中，我看到並非「曾」有過暴力的病人，就符合強制住院的條件，甚至有時只能等待家暴下一次發生，在有自傷或傷人之虞，第一時間聯繫警消單位，啟動強制就醫才能處理。

記不清多少次，我是深深吸一口氣，向來電的長照夥伴道歉，醫院端真的無法單憑過往的暴力行為或照顧負荷太大，就強制收住院，我能感覺到電話那一頭的夥伴，用失望與無力的語氣說著：「好吧。」

或許夥伴或照顧者會就此放棄強制就醫，也可能轉往下一間醫院繼續求助，要求強制住院。

我與夥伴們時常焦頭爛耳後，換得一種深深的無力與感嘆，對於家庭暴力，能做得如此有限。

而醫療院所端又該如何處遇因家庭暴力，被收入院的失智症病人呢？畢竟沒有藥劑可以治療暴力行為。

我慢慢看見，即便是家暴，也不該亂了個案管理的初心，評估個案、案家與轉介單位的需求與期待，或許緊急安置與收住院後，可以換得照顧者稍稍歇息與喘息的空間，以尋覓與轉介更完整的資源；也可能轉介這次入院，造成病人有被警消帶走，對家人之間有更多的憤怒，埋下返家後增強家庭暴力行為的種子。

我開始反覆叮嚀自己要耐著性子，不隨著那些驚心動魄或瞠目結舌的家暴事件亂了陣腳，我自問著：「強制住院、緊急安置、住院能好好治療等等，這些是誰的期待？是誰的目標？」、「收住院後，醫療端能真實解決個案或案家所遇到的困境嗎？」

當我看到有許多案家甚至長照工作人員，希望強制收失智病人住院，是期待治癒病人所有照顧問題，或希望住院後醫療端能一勞永逸解決所有困境，如拒食、走失、拒絕服藥、日夜顛倒、隨處大小便、毫無病識感、公然暴露生殖器官與家庭暴力行為等等各種照顧困境。

家暴牽扯面向之廣與久遠，失智症狀讓這些家庭議題直接浮上檯面，這些往往不是失智症個案管理師一個「外人」，安排住院與服藥就能簡單處理，醫院無法包山包海的進行生理、心理與社會資源全部處遇，更不可能像魔法般，出院後轉變成一個很好照顧的失智症病人。

我永遠忘不了，電話那頭婆婆哭著跟我說，因失智後，爺爺暴力行為愈演愈嚴重，她想乞求醫院安排病床，讓爺爺住院希望能「治癒失智」。醫療團隊該如何處遇才能讓這位從年輕就會動手打妻小的爺爺，出院後不再動手打妻子？

這些照顧困擾如此真實，期許如此誠摯，我真的感覺到家屬與照顧者對這些失智症相關問題非常困擾，很希望能夠解決。

這群四處碰壁的照顧者們，像受困的山友已經大聲吶喊想尋求協助，卻沒有任何的回聲，在山腳下的專業人員只能乾著急。

1.大部分的失智者是温和的，但因容易受到外界的影響而情緒失控，但真的出現暴力行為者只是少數。

2.和失智相關的暴力事件，是雙向的，不單是失智者對照顧者，也有可能是照顧者在壓力下失控的行為。

3.其實無論是失智者的失控，或是照顧者的失控，都有可能經由照護技巧的改善來減少或避免。

4.藥物能幫忙的部分不多，更多的可能是因藥物而產生遲鈍、嗜睡、步態不穩等副作用。藥物可能可以短期減緩照護壓力，但照護環境和技巧的改善，適時的尋求協助，才是根本的解決方法。

——王培寧（失智治療及研究中心主任）提供

※本文轉載自： 元氣網醫病平台