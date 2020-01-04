想要對孩子表達關心之意，一開口孩子就發脾氣；想迅速解決孩子的爭端，但自身情緒卻讓孩子像爆米花炸開……為什麼孩子分秒都在挑戰父母極限？

本書以實例分享該如何核對彼此觀點、聚焦問題核心，和孩子好好說話。

➢先讓問題跑一會兒

‧與戰火保持距離，先平穩內在，別讓情緒影響你應對的姿態

‧孩子情緒仍沸騰時，只需陪伴，不必急於進場對話

‧尋找對話破口，貼近孩子的心，才能展開有效對話

➢以薩提爾模式展開對話

‧寧靜而專注的傾聽，讓孩子有被注意、被尊重，甚至被接納的感覺

‧以好奇探索衝突，核對孩子真正的意思，讓問題聚焦

‧結束對話時，誠摯欣賞孩子的努力，把負向行為轉為正向價值

➢拋棄對話慣性

‧不要以高壓語言介入戰火

‧不要以上對下、過來人的姿態對話

‧不要以自己的價值判斷回應，忽略孩子的深層需求

➢應對的姿態

‧良好的溝通，始於父母平穩的內在

‧直拳教養，讓孩子變成情緒怪獸；蹲下來，看看孩子目光裡隱藏的故事

‧情緒升起時，不急著應對，柔軟的語言，能帶來深層的反省與覺察

‧你可以有期待，但允許期待落空，並學著接納失落

‧在日常裡埋下愛的訊息，讓自己成為孩子最溫柔的牽絆

☆以薩提爾模式開啟的親子對話☆

溝通出現障礙時，試著挪動孩子的感受位置，將對話導向一個有接納、有體諒的過程，才是有效溝通。

溫暖推薦

「溝通」，一直是親子關係裡最大的挑戰，良好的溝通實在不簡單。我們在交談中，總是太習慣用行動模式解決問題，而忽略了體察彼此在語言背後的情緒，以致於溝通非但沒有互通，反而帶來更大的鴻溝。好在有儀婷老師的著作。我喜歡儀婷老師分享她在關係中的每一段對話與覺察，不僅有深度，還有一種暖暖的溫度，平實而雄厚。這鐵定是一本不容錯過的佳作，我由衷向您推薦。──陳品皓 臨床心理師、米露谷心理治療所執行長

父母在教養子女時，常落入一個陷阱，便是想解決孩子的問題。不料，解決了一個，還有另一個，沒完沒了，於是抱怨：「究竟什麼時候才能不用操心孩子？」

我慢慢體悟到，薩提爾對話的精神之一，就是不試圖解決，而是允許問題存在。當不試圖解決或對抗問題時，你才不會總是期待孩子非得要改變。而在允許的過程中，有機會去探索、好奇、疑惑、反思，同時深刻覺察及接觸內在，更重要的是，完全打開與接納自己。

這在親子互動的過程中格外關鍵。因為，很多時候，孩子需要的不是大人如何幫忙解決問題，而是感覺到自己被理解、有人承接住他了，孩子也會漸漸長出承接自己的能力。

我佩服儀婷老師在接觸薩提爾模式後，身體力行於自己的家庭生活與教養過程中。經過細細爬梳，將心路歷程化為文字，呈現在眾人面前。書中有儀婷老師與孩子互動的實況，透過案例，拆解薩提爾對話的過程、技巧與精神，還有很多儀婷老師的心得與獨到見解，相當引人入勝。

然而，就算細細讀完，還是會感到知易行難，這是正常的。因為，你帶著一份想立刻用來解決孩子問題的期待，而這個期待本身，會讓你又落入想要對抗問題的陷阱中。如果是這樣，好吧，那就允許自己暫時做不到，接納這樣的自己，就像儀婷老師說的：「接納失敗，比懊惱更重要」，接著，「讓問題跑一會兒」吧！──陳志恆 諮商心理師

這幾年薩提爾對話火紅，被證實是能透澈理解孩子表象偏差行為及其背後深層導因的好方法。但是，薩提爾的冰山各層次理論、停頓或核對等基本技巧並不好理解，且從理解到真正落實於展開對話，又需不斷累積經驗，方能掌握其中的眉眉角角，甚至需要專業老師的提點，否則常會自陷誤區。我非常推薦儀婷這本書，因為這是一本結構完整、非常細膩拆解對話步驟與重要技巧的實用手冊。同時，儀婷的敘述深入淺出，充滿了同理的溫度、順暢易懂，對於想要入門的家長、師長，無疑是最佳自學教材。──彭菊仙 親子作家

作者介紹—李儀婷

小說家，親子教養作家。現任「新店炫心星自學團」閱讀課專業教師，「走電人電影公司」影像總監與親子教養與溝通專業講師。

是台灣六年級最具史詩敘述魅力的小說家。著有小說集《流動的郵局》、情慾小說《10個男人11個壞》、名人傳記《生命的眼睛》、電影劇本《風雨中的郵路》、少年小說《卡里布彎．數學獵人》、少年小說《九份地底有條龍》，以及紀錄片「一閃一閃亮晶晶」副導、音樂舞台劇《媽祖不見了》總監製、小小說書人《九份地底有條龍》戲劇總監。