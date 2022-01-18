美國海軍最重要戰略資產之一的俄亥俄級內華達號核潛艇（SSBN-733）星期六（1月15日）十分罕見地現身關島美國海軍基地。

美國海軍當天發布的一份新聞稿指出，內華達號核潛艇出訪關島反應了美國對印太地區的承諾，而且與美國戰略部隊舉行的很多演習、運作、訓練和軍事合作行動相輔相成，以確保美國戰略部隊隨時準備用於全球部署。

內華達號戰略核潛艇於1986年進入美國海軍服役。該艇配備20至24枚三叉戟II型彈道導彈，以及上百枚核彈頭。這是美國戰略核潛艇自2016年以來首次停靠關島，也是自1980年代起，美國海軍第二次公開宣布核潛艇出訪關島。

「靠港訪問加強了美國與當地盟友的合作，展示了美國的能力、彈性、戰備和對印太地區安全和穩定的持續承諾，」美國有線電視新聞網（CNN）引述美國海軍的一份聲明指出。

核潛艇是美國三位一體的重要戰略資產。其他兩項戰略資產為部署於發射井中的陸基彈道導彈和B-2與B-52等戰略轟炸機。核潛艇被視為潛在核大戰爆發後，存活率最高的核反擊力量。

美國現役擁有18艘俄亥俄級核潛艇，其中4艘被改裝成攜帶巡航導彈的核動力潛艇，其他14艘核潛艇配備三叉戟彈道導彈核彈頭。

由於戰略核潛艇任務高度機密，因此它們即使停靠在各自的母港，也很難被外界看到或拍攝到。

CNN引述軍事專家的話說，由於中國軍方對台灣的軍事壓力持續加大，美中在台灣問題上的對立越來越明顯，再加上朝鮮近來頻頻通過試射彈道導彈進行挑釁，華盛頓通過內華達號核潛艇出訪關島就可以向北京和平壤發出一份無聲的聲明，而這恰恰又是北京和平壤無法做到的。

「這是在有意無意間傳遞一個信息：我們可以將100多枚核彈頭停放在你家門口，而你卻渾然不知或無可奈何。反之它們卻做不到或很長時間內做不到，」CNN引述美國前核潛艇艇長、現為華盛頓新美國安全中心研究員托馬斯∙舒加特（Thomas Shugart）的話說。

朝鮮也在推動彈道導彈潛艇計劃，但是仍處於初級階段。中國雖然按照外界估計已經部署6艘彈道導彈核潛艇，但是與美國海軍相比仍然是小巫見大巫。

根據華盛頓智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）去年8月推出的一份研究報告，中國核潛艇的戰力與美國戰略核潛艇相比完全不可同日而語。

報告說，中國094型彈道導彈核潛艇的噪音就比美國核潛艇的噪音大兩倍多，因此更容易被偵測到，而且中國核潛艇配備的導彈和彈頭都比美國少。

倫敦國王學院戰爭與戰略學教授阿勒西奧∙帕塔拉諾（Alessio Patalano）在接受CNN採訪時表示，內華達號核潛艇停靠關島除了傳遞政治信息外，也可以提供其他的實戰演練。

「這一類潛艇的出現，特別就訓練和演習而言，可以提供學習獵殺該地區其他潛艇的重要機會，」帕塔拉諾說。

「朝鮮正在研發此類平台，而中國已經部署了這類平台。演練偵測它們的技術與把核潛艇當作戰略威懾來部署是同樣重要的，」他說。

在內華達號核潛艇之前，美國賓夕法尼亞號核潛艇（SSBN-735）曾於2016年停靠關島。

CNN引述專家的話說，從那以後，印太地區的緊張情勢已經大幅升高。而就目前的形勢而言，華盛頓應該會作更多的軍力展示。

「此次部署提醒我們，（印太）海上核秩序仍然重要。雖然我們的公開討論一半不會談及它，但我們很可能在致力地區戰略平衡時會更多看到這樣的部署，」帕塔拉諾說。