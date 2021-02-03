陳文成事件紀念廣場2日舉行落成典禮，陳文成基金會董事長楊黃美幸、台灣大學校長管中閔、立委范雲、國史館館長陳儀深等人出席。楊黃美幸致詞時說，這是一個歷史見證，陳文成博士40年前在這裡掉落下來。10年前陳文成基金會發函給台大希望紀念陳文成紀念碑，經過十幾年終於達到目的。不過爭取過程卻遭到不少的反對及消極的抵制。管中閔今天表示，校內設立的陳文成事件紀念廣場正式啟用，也提醒台灣堅持人權與民主，並期盼早日真相大白。

陳文成是台大數學系校友，在美國拿到博士學位，積極資助民主運動，民國70年返台探親，7月2日遭警備總部約談，7月3日被發現陳屍於台大研究生圖書館旁，被稱為「陳文成事件」，是1979年美麗島事件後台灣三件重大政治命案之一。

落成典禮首先由陳文成二姐夫戴憲明以小提琴演奏〈港都夜雨〉歌曲拉開序幕。

楊黃美幸說，陳文成事件顯示在美國有不少的職業學生做小報告，黨國體制綿密管制，許多犧牲者逐漸被遺忘。因為當時的黨國體制也千方百計想要隱藏這件事情。

楊黃美幸指出，陳文成的父親陳庭茂在1984年以一年時間在美國走透透，演講135場，身上前後戴著「還我真相、還我兒子」的板子。在那個時代，國民黨千方百計阻擾想掩蓋真相，2000年以前「陳文成」三個字不能成立基金會。「我們歷史讚揚蔣經國是推動民主的推手，是對常識最大的諷刺。」她呼籲國民黨要對自己過往的罪行，真誠的反省、公開向陳家道歉、並賠償陳文成的家屬。



2021.2.2.台大校園內陳文成紀念廣場啟用典禮，陳文成基金會董事長楊黃美幸致詞。圖／陳永興

楊黃美幸說，2019年10月基金會公開募款，短短3個月募到1100萬，加上台大的1百萬。她要特別感謝台大學生會、研究學生會、數學系及許多台大老師。今年7月1日基金會將舉辦一場陳文成逝世40週年紀念音樂會，希望大家來參加。

楊黃美幸說，看到香港、中共，許多人在中共壓迫下正面臨被自殺、被關、有家不能歸的處境。台灣面臨中共的恐嚇威脅，但台灣人不是被嚇大的，相信有志者事竟成。

管中閔表示，他以莊重嚴肅精神主持陳文成事件紀念廣場啟用典禮。陳文成事件發生於1981年，是當時震驚海內外的一件大事。他代表學校感謝陳文成博士紀念基金會、台大數學系、學生會、學代會與所有的捐款人，因為大家的努力，廣場才能順利完成。

管中閔說，陳文成事件發生四十年前，當年是震驚海內外的事情，當年英姿勃發、關心台灣前途的年輕學者，他的生命無辜的停在這片草坪上，他的離世對家屬造成無法彌補的巨大傷痛，也震動的當時的人心，喚醒台灣人民追求人權民主與自由的意識。

管中閔說，如今學校在這裡興建紀念廣場，不僅悼念校友陳文成博士，也再提醒大家還有更多追求台灣前途、為台灣前途奮鬥的勇士，也希望這裡成為一個提醒社會永遠堅持人權民主與自由的地點。希望大家能都記取教訓，願逝者安息、願家屬平安，盼望陳文成事件的真相早日大白於天下，告慰在天之靈。

陳文成的二姐夫戴憲明代表家屬致詞時說，已經四十年，鬱卒也四十年。對於有人認為陳文成是在這裡跳樓自殺，他說，想看看就知道，四十年前這裡還是很偏僻的地方，哪有人三更半夜跑到跳下來。他拿起陳文成的遺照，他這麼陽光、有自信，何必來這裡跳樓自殺。對於獨裁者的宣傳要能判斷。



陳文成的二姐夫戴憲明代表家屬致詞。圖／陳永興

學生會會長楊子昂說，陳文成是一位堅決抵抗國家暴力的學者，募款支持「美麗島雜誌」、積極參與海外學生運動。她說，廣場設計「空」，象徵了歷史真相未明，裡面的人做了什麼，外面的人看不見。同時，也模擬牢房、偵訊室，還原當時時代的恐懼。

楊子昂說，距離2012年學生會第一次提案已屆10年，歷經數次會議與與校內體制的對立僵持，提案被否決，她感謝支持的校務代表，一代一代傳承才有今天的成果。

楊子昂也呼籲台大，著手相關檔案整理，還原歷史真相，積極承擔民主與轉型正義的教育責任，展現一所大學應有的高度、關懷。未來學生會將承襲過去努力，持續推動校內轉型正義，歷史的責任等待釐清，大家一起努力。

陳文成紀念廣場於2016年徵求公共空間設計競圖，並由當時台大城鄉所學生林丹威、柯雅之、張彩燕勝出。林丹威表示，當初提出「空」的設計概念，再由建築師吸收轉化，空是指人面臨親友死亡時會感到痛苦，而威權時代，國民黨政府也讓歷史上出現空白，他認為這個廣場對當代年輕人的意義，是代表台灣還有很多真相未明的的白色恐怖、不正義事件，可以思索如何藉由一個空間的出現，開始去了解這些過去的事件。



2021.2.2.台大校園內陳文成紀念廣場啟用典禮與會來賓眾多。圖／陳永興



2021.2.2.台大校園內陳文成紀念廣場。圖／陳永興



2021.2.2.台大校園內陳文成紀念廣場啟用典禮後來賓合照留念。圖／陳永興



2021.2.2.台大校園內陳文成紀念廣場啟用典禮，陳文成博士紀念基金會董事合照。圖／陳永興