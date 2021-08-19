阿富汗的失敗像越南，也像國共內戰，逃難現場一個樣，也在啟示台灣人，一旦失去立足土地，多麼悲哀！圖／阿富汗塔利班政權接掌首都喀布爾。擷自DW新聞影片

研究阿富汗失敗的文章滿天飛，有位藍色名嘴想太多，刻意拿台灣做比較，擔心老美也會拋棄台灣，其實語意中，暗地裡鼓吹台灣應該靠近老共多一些，剛好國民黨正在競選黨主席，有人以為是在選總統，再度拋出中台和平協議，當做選主席政見，卻忘了阿富汗在2016年也和塔利班簽署和平協議，最後還是亡國下場。

阿富汗的失敗像越南，也像國共內戰，逃難現場一個樣，鏡頭也在啟示台灣人，一旦失去唯一立足土地，是多麼悲哀，就算你有能力，搭上飛機來到外國避難，終究無法找到快樂。

以我看來，主導戰爭勝負不在武器，而在意志，更簡單說：先對「戰爭疲勞症」投降者，就是失敗者，阿富汗人的確值得同情，因為活在最壞的時代，戰火蔓延三十年，前面十年阿蘇戰爭，我只能說：經過那麼長的戰爭，阿富汗人真的累了，美國也累了，可是塔利班不累，所以先喊累的人放棄抵抗，塔利班終於贏了，這就是阿富汗的故事，沒有羅馬淪亡那樣淒美偉大，只剩下可悲的殺戮，國際社會現在關心的是：新塔利班政權如何進行對反抗者清算。

最悲劇人物，當然是逃亡海外的甘尼艾哈邁德加怡，俄國媒體說：「逃亡者甘尼有四輛汽車，金錢裝不完，目標是前往塔吉克斯坦」，這個報導已經謀殺甘尼一生。

阿富汗人民更缺乏國家觀念

甘尼只是學者，年輕時幸運赴美就讀哥倫比亞大學，拿到經濟學博士，曾在貝魯特大學教書，回到世界銀行和聯合國工作，是甘尼生命轉捩點；2001年，美國因為911恐怖攻擊，發動對蓋達組織的懲罰戰爭，在阿富汗掌權的塔利班政權，因為出面保護蓋達組織，成為美國打擊的附加傷害者，美軍兵鋒所至，塔利班聖戰士聞風而逃，戰後，美國扶持親美的部落酋長組織新政府，隔年，聯合國推薦甘尼到阿富汗掌握財政部，開啟利用美元穩定政權工作，美國夢想建立親西方國家政府，甘尼設置政府效率提升部門，但是最大阻礙來自民間。基本上，阿富汗不是國家，人民更缺乏國家觀念，在1919年，英國殖民前，阿富汗就是部落組合的烏合之眾，簡稱酋長國，就算各部落伊斯蘭遜尼派信仰差異不大，但是部落只效忠酋長，不效忠國家，美國支持的新政府，自稱受到多數酋長支持，軍隊總數三十萬，恐怕也是虛假，因為塔利班只有七萬大軍，美軍剛離開，塔利班幾天居然連破數個城市，聽起來也是匪夷所思，只能說政府軍隊已經厭戰，這情況和國共內戰時，國民黨軍紛紛投降差不多，這也是人民沒有國家願景的悲哀。

甘尼一生在海外飄蕩二十五年，讀書研究的課題就是「國家為何失敗」，有心拯救祖國，現在國家失敗卻在眼前現實上演，對甘尼來說，並非諷刺，而是現實比書本殘酷。

2011年，美軍幹掉賓拉登後，早就應該離開阿富汗，如同布林肯所說：「任務已完成」，問題在於恐怖組織像小強，可以抱著炸彈與你說再見，小強永遠消滅不完，因為這是伊斯蘭宗教的頑固性使然，不是美國人可以理解的，結果美國落入阿富汗反恐泥沼二十年，花錢如流水，反而給了老共在全球滲透機會。

如今，塔利班政權失而復得，二十年復仇成功，可以預期：未來恐怕統治勝過共產黨。不要相信這班聖戰士嘴巴的溫和、平等，殺地主分土地的戲碼馬上會上演，老美落跑，雖然丟掉面子，卻贏得裡子，畢竟，這裡不是美國的戰場，阿富汗人現在的確厭倦戰爭，至於，是否選擇塔利班政權，恐怕還需要時間證明。



塔利班再次獲得阿富汗政權，接掌首都喀布爾。圖／擷自DW新聞影片