引言

「社會離真理越遠，越會出現怨恨說真話的人。」

“The further a society drifts from the truth,

the more it will hate those that speak it.”

— 喬治歐威爾 George Orwell（1903 - 1950，英國作家、新聞記者，《動物莊園》和《一九八四》為其傳世政治小說。

隨俗言謊，法院吿人，遷怒貳過，責無旁貸。筆者素來憎惡虛表，嫉謊如仇。在此 2020 年 3 月武漢肺炎冠狀病毒 Coronavirus 全球猖獗，社區停業，平安自我居家隔離多時，在電視上目睹人類病亡統計數字與日遽增，有感而發，完成這篇思辨「論文門」情理的文章，紓解了心靈兩樣憂悶徬徨 . . . .。

筆者年逾八十，一生中，台灣社會一直瀰漫著「有耳無嘴 u hiN bo chhui」的抑制悲情。八十年前段是被「二二八」威逼封嘴，後段是被「論文門」迷惑封嘴。 目前台灣民主，有名無實，因為人民還不了解，自由的法律保障（liberty）是人人生來平等，「有耳有嘴」是天賦人權；就是，人人都可自由對當道忠言，不管如何逆耳。筆者有此親身體會，言為心聲，這樣想，有嘴就必得這樣講。

去年 9 月 23 日，總統府「 0923 新聞說明會1500 」，特地為「蔡英文論文門」辯白「有論文」。主持官員黃重諺和張惇涵辯白說盡。他們的言詞表情，效果令人瞩目，與隔年 2020 初 1 月 11 日蔡總統 817 萬高票當選連任，有密切的關係。這次大選，投票率高達 75%，是新紀錄。和韓國瑜、宋楚瑜三腳拄競選，蔡總統得票率壓倒性（landslide）超過 57%。勝選連帶的效果是，使「論文門」的英粉們高興到不行，旋即認為，若要追查「論文門」，啟動時間應該是四年後，等蔡總統第二任圓滿卸任後才開始。

我的思辨

「論文門」醜聞，有質疑便有辯白；質疑與辯白的時間，和民進黨執政的時間沒有關係。特別是，根據總統本人超乎尋常，令人驚訝、迷惑，刻意自保的言行，質疑她的「博士論文」無中生有，攸關誠信、公平、公義、法治等之普世價值。人們對此質疑，不應置身度外。只要本著公正，盡心竭力，任何質疑的時間都是適當的時間。

一般不願質疑的人，他們大選前的顧慮是，若使韓國瑜選上總統，「『國』會亡（『芒果乾，亡國感』）」。蔡英文高票當選連任後，他們的藉口變成，若使蔡英文治國不專心，「『國』會不安定」。

民主時代，總統是公僕。封建時代，人民錯認總統等同國王，自己理應相忍為國。違背者往往被視同賣國奸賊。難怪質疑蔡英文總統「論文門」的人，常會被隨意指責為紅色集團的賣國叛徒。

說來詭譎，台灣本為「宣揚建國」之地。過去選舉期間，由「黨外」挑戰國民黨，不曾因顧慮「亡國」而退卻。黨外人士曾經渡過威權難關一甲子，勇敢反制國民黨黨禁，完成創建反對黨（民進黨）與之抗衡的歷史使命。今有民進黨執政，國民黨下位「在野黨」，民進黨居然反而需先以「會亡國」的悲情口號，爭取連任選票，後以「國會不安定」的口號，安撫民心。近年民進黨只為鞏固領導中心，棄人類行為準則、品格教育、職業道德、誠信正義等普世價值於不顧，理國自主信心如此耗盡，情何以堪！

海內海外「論文門」的英粉們，明明和普羅大眾一樣，認定「論文門」有案待查，卻託辭無數。要者有二：

其一，他們異口同聲，以訛傳訛，無形的（intangible）辯白是，「倫敦大學政經學院（LSE）是『看門人 Goalkeeper』； LSE 既然說過蔡英文是博士，就無可置疑 」。其實，此「看門人 LSE」未曾證明過蔡英文有她自稱於 1984 年 3 月14 日通過的「博士口試通過後的訂正博士論文真本」（以下簡稱「蔡 LSE 1984 論文」）。也正是因為至今沒有這本「蔡 LSE 1984 論文」佐證，所謂 LSE 宣稱蔡英文是 LSE 博士之說，猶如《道德經》言「迎之不見其首，隨之不見其後」「繩繩兮不可名，復歸於無物」。再說，直到最近 3 月 16 日《政經關不了》自視頻，還根據長時調查結果，重複報導四年前 （2016 年 1 月 16 日）「唯一來自校方賀電 」寫的只是「『畢業校友』蔡英文 . . . 」，未曾有過「博士」字樣。上個禮拜，鍥而不捨調查「論文門」的美國《 理查森報告 Richardson Reports 》也報導，LSE 不授學位，學位由 University of London （UL）授與 。（《 政經關不了 》（3/24 - 25 已有報導））。可見，LSE）不是「看門人 Goalkeeper」。LSE 的報導該是道旁消息。

其二，他們以假亂真，有形（tangible) 的辯白是，蔡英文自己人出示過的三張不同日期、不同簽名、不同樣式的博士學位證書影本（如下圖一）



三張不同年代的博士學位證書影本。圖一／擷自林環牆(Hwan Lin)臉書

問題是，LSE 依規定，只會給申請人頒發一份補發證書（“Only one replacement certificate will ever be issued to an applicant”)，而倫敦大學證書產製室主任 T.B. 女士於 2019 年 6 月 12 日寫給林環牆教授的「公務函」中，特別指出，頒發的補發證書，文字與簽名等，當然還須與原證書完全相同（“Replacement certificates will of course still be identical to the original document — same wording, same signatures, etc.”) 參考林環牆教授〈 獨立調查報告：蔡英文博士論文與證書的真偽 〉。

總之，既然真本只存於「海市蜃樓」之天，用「國王的新衣」複製出來的三件不同日期、不同簽名、不同樣式的影印本 ，自然就可視為三次偽造文書。這個道理不難明白。

論文初稿是「一頁一頁」？或是「一本一本」？

現代科技，視頻影音紀錄片，明明在目，聰聰在耳。總統府「 0923 新聞說明會1500 」 現況語音錄影，真的假不了：官人拿出示眾的，有目共睹有耳同聞，千真萬確是裝在紙盒裏泛黃的「一頁一頁」初稿（圖二 a），絕對不是「一本一本」的「蔡 LSE 1984 論文」真本。

隔天（9 月 24 日）蔡總統競選活動，在左營廟宇參拜，被記者堵麥問及，她當面回答說：「沒有什麼一頁一頁的問題，都是一本一本的啦！這個我們都解釋過了。老實講啦，我為了找這一本論文，也翻箱倒櫃，我把家裡的倉庫都找到，還找了半天才找到。」

此「一頁一頁，一本一本」的問題，同日《聯合報》也有報導，題為：〈 蔡英文博士論文一頁一頁？ 總統府：不啻為扭曲而扭曲 〉。

之前一天，主持總統府〈新聞說明會〉的官員張惇涵表示：「昨日記者會就已經清楚說明，當場展示的蔡總統當年博士論文原稿，當年是由打字機一頁一頁繕打、一頁一頁印出，...... 」他還調侃讀者說「試問哪一本書籍，不是一頁一頁完成的，這是簡單常識，提出這樣質疑者，不啻是為扭曲而扭曲。」他又諄諄告誡附帶強調「36 年後發現論文紙本遺失，責任不在學生。 」



圖二：總統府展示一頁一頁論文初稿。圖／擷自三立新聞台網路影片

我的思辨

是誰像張惇涵説的，缺乏「簡單常識」？是誰在「不啻是為扭曲而扭曲」？這一則短短的《聯合報》報導，還揭露了其他半打「不問則已，越問越令人氣絕」的問題：

一、「923〈新聞說明會〉中，總統府官員在電視機前展現一頁一頁的論文初稿散張。隔天蔡總統本人卻茫然不知，當眾自以為是，回答記者說：「沒有什麼一頁一頁的問題，都是一本一本的啦！」總統在整個總統府舉辦的〈新聞說明會〉前後二天的過程中，和官員之間，到底發生了什麼事，互相居然會脫鉤到如此不可思議？

二、總統說，她翻箱倒櫃，才找到一盒 「有目共睹的散頁」 打字初稿。而在三十六年漫長的時間內，她卻找不到她自己應該保存的整本「蔡 LSE 1984 論文」。有誰會相信她曾經有過這本「蔡 LSE 1984 論文」？若真有，她現在要保密，出何居心？

三、總統府官員吩咐女助手戴上白色手套，小心翼翼把散張紙稿拿上拿下，所為何事？那真是在玩弄宮庭「珍藏寶物」的崇高尊貴形象啊！可是 923〈新聞說明會〉，從（圖二）可看到，助理小姐有戴手套，但主持人之一的張惇涵先生，未戴手套就拿起一張張的初稿，顯露出了白手套是只為玩弄「珍藏寶物」形象的假戲假做，看門道的觀眾，難道不覺得滑稽可笑？

四、主持 923〈新聞說明會〉的官員張惇涵在報上辯稱「試問哪一本書籍，不是一頁一頁完成的，這是簡單常識，提出這樣質疑者，不啻是為扭曲而扭曲。」好躊躇滿志，高傲自大的口氣！「論文門」質疑的是，蔡英文有沒有「蔡 LSE 1984 論文」真本？不是質疑她有沒有寫過「論說文」的初稿。據此，我們應該反問張惇涵「你拿出來的若是『蔡 LSE 1984 論文』真本，你為什麼要先把它拆成『一頁一頁』後，才來讓觀眾翻閱？」

再說，在重要的 2020 總統電視政見發表會上 ，宋楚瑜穿博士服，出示博士論文真本，語重心長的告訴國人「我們所有的鄉親都很清楚，學一樣學科，你基本上是了解做學問的道理。就是必須要有證據來證明所有的事情。. . . 」蔡英文回應說「我們證明學位的方法，或許有不一樣，可是學位都是真的。我的論文，在全世界的、主要的圖書館裡面，英國的法律論文的索引裡面，都有提到 . . . 」有人確實在日本東京大學找到這樣的索引目錄，但是全世界的圖書館卻都沒有任何館藏的「 蔡 LSE 1984 論文 」真本 。最匪夷所思的是，她自己為何拿不出來？



在 2020 總統電視政見發表會上 ，宋楚瑜穿博士服，出示自己的博士論文真本。圖／擷自2019總統候選人第三場電視政見發表會影片

五、至於張惇涵說「36 年後發現論文紙本遺失，責任不在學生」，振振有詞，更是蠻橫無理！這讓我想起有「論文門」英粉，開口閉口就說「質疑蔡英文論文的人，為什麼自己不負起責任，直接去向倫敦大學政經學院 LSE 問個一清二楚？」這些人和張惇涵是一丘之貉，同樣人云亦云，毫無反思能力。

「蔡 LSE 1984 論文」真本在「倫敦大學 LSE 存放博士論文的主要三個圖書館 Senate House Library（法學總圖書館）、IALS（進階法律學圖書館）和 LSE Main Library（LSE 本科生研究生圖書館）」，全都找不到 ，而且台灣政治大學、東吳大學提供蔡英文教職、升等資料中，也沒人親眼目睹。追問究竟為何遺失，下一步，責任當然全在蔡英文本人。應該問的問題是，她本人至今為何允許自己漠不關心？而實情是，她用總統特權，先把不是國家機密的有關「任教期間升等論文及相關應備文件」密封至 2049 年，然後再去法院控告賀德芬、林環牆、彭文正三教授破壞她的名譽 。法理何在？

六、問對的問題，才能找出對的答案。張惇涵必定知道，蔡英文本人理應私藏的一本「蔡 LSE 1984 論文」真本，她自己說也早就不見了。若張惇涵認為這個私藏本遺失，也不是「學生」蔡英文本人的責任，那麼我們也要問，要負「遺失」責任的，若不該是擁有者蔡英文，該是蔡英文府上的清掃工人嗎？不會是吧！

以上六問，提醒英粉們：「作偽，心勞日拙」— 就是，「一個人一心做詐偽的事情，即使是費盡心機，也無所遮掩，處境會越來越艱難。」「論文門」總統府官員，為當道權貴傳聲護短，淪落到如上前言不搭後語，無法自圓其說的地步。可見，致使蔡英文聲名狼藉的，除了她本人以外，還有她自己雇用的總統府某些對事情一知半解，只會奉迎行騙的官員。

結語

上月 2 月 25 日《民報》登有一篇十一人（包括筆者）〈 連署聲明：公開勸諫「北美洲台灣人教授協會」領導人士 〉。聲明中有二位連署人寫出重點，可引用來做此文的結語：

之一，「我們唾棄一切蔡英文個人為學位、證件真偽，企圖操縱台灣人民認知空間的玩世行為。」

文前提及，「論文門」醜聞，有質疑便容有辯白。可是時常見到的現象，並不如此「民主、文明」。我無意把蔡英文說成一個說謊者，若不是她自己先自動無數次說謊造假，玩世打臉自己。

之二，一般「領導者濫用職權，並執意從事欺騙行為，誤導年輕學子行為準則，敗壞社會價值，最是令人憂心。」

由公民、會員投票選出來當政的人，他們的大小職權都來自選民，責任自然為選民謀福利。選民不否認他們行公職，還可謀自身利益，但是絕不能利用選民所付託的職權，黨同伐異，假公濟私。

民主台灣的知識份子，會那麼難理解公私分明的程序正義嗎？

（完稿於美國武漢肺炎病毒 Coronavirus 猖獗時， 2020 年 3 月）

作者為台大化學學士，美國萊斯（Rice）大學化學博士，北美洲台灣人教授協會永久會員、美國木雕協會會員。現職：University of Cincinnati OLLI 松年學院〈台灣歷史〉主持人。著有《母語踏腳行 — Taiwanese Language: An Acoustical Journey》（前衛 2004）；譯作《恫嚇下的民主進展》（同翻譯者: 張喜久，前衛 2007；原著Taiwan: The Threatened Democracy，作者 Bruce Herschensohn，World Ahead，2006）。退休閒餘專事寫作、雕塑。座右銘：人事紛爭難解，全錯在忽略起始簡易頭一步。決不公器私用，決不違背程序正義。