新冠病毒疫情6月7日達到了全球死亡人數突破40萬人的指標。示意圖／Pixabay

根據美國約翰·霍普金斯大學最新統計, 全球死於2019新冠病毒病的人數超過40萬人之多。專家認為，實際死亡人數更高, 因為很多死者沒有做過新冠病毒檢測。數據還顯示，截至6月7日全球至少有690萬人感染了新冠病毒。

新冠病毒去年晚些時候在中國爆發以來至今，美國有將近11萬人確定死於新冠病毒，歐洲的死亡總數為17萬5000多人。

嚴峻指標

新冠病毒疫情6月7日達到了全球死亡人數突破40萬人的指標。而一天前，巴西政府停止公佈新冠病毒死亡和感染的累計總數。批評者說，這是這個拉丁美洲最大國家為了掩藏新冠肺炎病猖獗真正數字的非常手段。巴西最後一次官方數據說，有3萬4000個與病毒有關的死亡案例，這個死亡數目僅次於美國和英國。

全球示威增加感染風險

在韓國首爾、澳大利雪梨、英國倫敦以及歐洲許多其他城市，近日出現支持美國黑人的示威活動。抗議人群密集聚會遊行，大批人不戴口罩地高喊口號，增加了感染病毒的風險。抗議非裔美國人佛洛伊德（George Floyd） 因警察執法不當而死亡的事件已經成為國際性聲援運動。

各國不同因應

在新冠病毒疫情仍然在全球蔓延之際，許多國家也因疫情程度不同而做出相應措施。

中國目前顯然已經控制住新冠病毒的擴散，但國家衛健委說，星期六新增了5個確診輸入病例，一個本土病例。這使中國的病毒感染人數為8萬3036人。目前中國開始放鬆對航班以及從海外回國者的限制。

英國擴大戴口罩規定

在英國，政府突然更改戴口罩的指導原則而招致批評。英國的醫院正趕緊設法符合新規定。英國衛生大臣馬特·漢考克（Matt Hancock） 說，自6月15日起，英國所有醫院人員都必須戴外科口罩，醫院訪客和門診病人需要覆蓋臉部。英國政府還將從6月15日起准許宗教地點開放，但只准用來私人禱告，而不是開放給信眾崇拜。另外，還不准舉行婚禮和其他儀式，人們還必須遵守社交距離的規定。

馬來西亞逐漸開放

馬來西亞經過了將近3個月的封鎖後，政府將從6月10日開始允許民眾在州際間旅行，開放理髮店，民眾可以到路邊市場購物，政府還將逐漸讓學校復課和開放宗教活動。但是夜店、酒館、卡拉OK店、手足按摩店、遊樂公園，以及眾多人群聚集的運動場合等仍將繼續關閉。

馬來西亞的病毒確診案例有8千多例，死亡案例為117例。

巴基斯坦要國人與病毒共存

截至星期天，巴基斯坦的新冠病毒死亡人數達到2000人，這又是一個嚴峻指標。該國感染病毒人數接近10萬人。巴基斯坦總理伊姆蘭·汗（Imarn Khan) 在電視講話中警告說，巴基斯坦太窮了，無法為遏阻疫情擴散進行全國封鎖，人們需要學會跟疫情共存。巴基斯坦已經在依賴國際機構貸款的幾十億美元度過難關。

巴基斯坦醫療界呼籲政府對社交距離規定採取和執行更嚴格的控制。他們對於伊姆蘭·汗政府向激進的宗教右派低頭開放清真寺感到惱怒。清真寺開放人群聚集是巴基斯坦病毒感染飆升的主要原因。

印度在全球重創排名第五

印度星期天出現了9971個新冠病毒確診案例，這是又一次單日最大的新增案例記錄。而印度正在為星期一重新開放購物中心、旅館和宗教場所做準備。印度已經歷了10個星期的封鎖。

目前印度的疫情程度超過西班牙，在全球疫情受創最嚴重的國家中排名第5。

印度現在有24萬6628個感染案例，6929個死亡案例，其中新德里、孟買和艾哈邁達巴德是全印度疫情最嚴重的城市，印度28個邦當中有6個邦的感染數目佔全國案例的73%。

印度已經部分恢復火車和國內航班，並且允許商店和製造業開始營業，也開始網上購物送貨，包括運送非必要物資，但是學校和電影院仍然關閉。

韓國新增感染集中地

韓國星期天新增了57個病毒感染案例，這是連續兩天裡每日超過50個新增案例。韓國政府正努力設法在人口密集的首爾大都會地區控制病毒感染上升的問題。

根據韓國疾病控制與預防中心星期天公佈的數字，韓國總計有1萬1776個感染案例，死亡案例為273，其中1萬552人康復，仍然有951人在治療中。

韓國的感染案例在2月下旬和3月初之間飆升，但是後來明顯下降，這是因為當局採取密集追踪、測試和治療。在疫情得到控制後，韓國政府放鬆了嚴格的社交距離限制。韓國目前新感染案例上升主要集中在首爾地區。