作者指出，近年來，美國許多州通過法令，鬆綁對同志們的束縛，從認定同居身份可以享受健保，一起申報州稅，到現在的合法通婚，都是他們努力的結果。示意圖／Pixabay

約二十年前，參加一個多元文化的講習，年輕女主持人，清秀文雅。大家都到場後，她輕輕地將門關上，向大家說明規則：不能和鄰座談話，如果有任何問題，只能問她，參加者的提問或意見，只用於當天的討論，也就是結訓後，不用負任何責任。隨後，她自我介紹，是女同性戀者，出生於猶太家庭，當年她告白出櫃時，媽媽不但沒有責備，還微笑地問她，對象是否也是猶太人，讓她覺得很幸運，因為出櫃的過程，沒有痛苦的折磨，且有家庭的支持。接下來，每位與會者，報告為何參加講習，也可分享自己的經驗。大約四十位參加者，多數的人和我一樣，抱著好奇求知的心態，有數位男同性戀者，也有數位女同性戀者，印象較深的，有位外表亮麗的女士，家中有丈夫，但她在婚姻外，還和女同性戀交往，丈夫接受她的婚外情，聽來有點不可思議。那些男女同性戀者，如果不是他們自我介紹，單從外表談吐來看，根本沒有什麼不一樣。

男男女女要成雙

不需神奇怪秘方

只要平順心翻轉

天生男兒可成娘

美國社會對同性戀的觀點，從早期軍中的「不問不說」政策，到現在的普遍開放，短短三十年，同性戀在權益的爭取，比起女權及黑權運動，可謂順利快速多了，讓許多保守派人士，追得有點喘不過氣，嘴巴直呼成何體統，但又無可奈何。當社會眾人的看法，形成一股潮流後，無論個人再努力，大都擋不住，如果硬梆梆的腦袋，不稍微調節一下，而要埋頭抗爭，生活將會很痛苦。許多的觀念問題，不一定要隨波逐流，只要不是切身，或是牽涉親人，用旁觀者的心情，輕鬆地去欣賞，日子會好過些。自從參加那個多元講習後，關於同性戀的知識，稍為有增長，對媒體在這方面的討論，也比較注意一些，同志們的許多想法，雖然不是完全同意，但是對他們的掙扎和委屈，以及他們面對的挑戰，比較能體諒。近年來，許多州通過法令，鬆綁對同志們的束縛，從認定同居身份可以享受健保，一起申報州稅，到現在的合法通婚，都是他們努力的結果。

社會釀出新觀念

訂出合法同性戀

梆硬腦袋不轉變

終將無奈疲厭倦

用平常心尊重對方

傳統同性戀者，因為他們的獨特，在許多國家社會，千年來被歸為異類，導致一直被孤立，像戴面紗的神秘邊緣人，在黑暗中煎熬過日。如今他們和變性人兩性人，在法律上受到較多保護，從某些方面來看，算是有解脫進步，但是要和一般人一樣，被社會完全接受和尊重，還有段遙遠的路要奔波，有時是因為傳統價值觀，有時因為宗教或偏見，但是許多時候，只因為社會大眾，對他們沒有基本認識，不知如何和他們正面交往。雖然人和人交往時，用平常心尊重對方，大概就不會有大過失，但是實際生活上，則不是那麼單純，尤其是「內行」和「外行」的新接觸，更充滿茫然的未知。譬如，如何確定對方的身份，什麼才是適當的稱呼，用什麼樣的觀點表達意見，才不會失禮，都要特別小心，因為任何小細節，如果沒注意，都可能影響對方的反應，甚至無心傷到對方。外行人要踏入新領域，當然要先瞭解遊戲規則，而最重要的第一步，就是認識內行人用的辭彙。謹將一些多元性名詞，列於文後作參考，調劑身心之外，當您以後看到這方面的新聞討論，或許比較能融會貫通。

同性變性兩性人

無知外行難入門

不論餐桌葷或素

床鋪也是雙人枕

性別（sex）—出生時的生理狀態，由外觀判斷，有男、女，和兩性人。

性別（gender）—社交生活的標準行為或角色，有男、女，非兩性人。

性別身份 （gender identity）—內心的認知，有男、女、非男非女、亦男亦女，外觀看不出來。

性別狀態 （gender expression）—表現出來的行為、穿著、聲調，或其他看得出來的特徵，一般分辨為男性，女性。

順性別（cisgender）—和出生時一樣的性別。

變性人（transgender）—性別和出生時不同。

非兩性人（nonbinary）—不認為自己是男的或女的。

無性別（agender）—沒有任何性別的人。

廣泛性別 （gender expansive）—有彈性性別的人，一般指兩性人。

變性過度人（gender transition）—在變性過程中的人。

性別焦躁（gender dysphoria）—因天生性別和自認性別引起的心理掙扎。

雙性人（intersex）—是個概括名詞，描述在生育器官，染色體，荷爾蒙等不屬於一般的男性或女性。

性別傾向（sexual orientation）—身體或心理吸引的對象，男同性戀，女同性戀，雙性戀，或是男女戀。性別傾向的認知，不需要有性經驗，或特別的性關係去驗證。性別傾向和性別身份不一樣，譬如，一個雙性人和一個男人在一起，不代表她就不是雙性人。一個變性人，可以是男同性戀者，女同性戀者，男女戀者，或是雙性戀者。如果一個天生男人變性成女人之後，她愛上一個男人，那她就是個男女戀的女人。如果一個天生女人變性成男人之後，他愛上一個男人，那他就是一個男同性戀者。其他狀況，以此類推。

心思天南地北，無論多狂野，終要回歸故鄉，用台灣話做結尾。

古早男女在戀愛

現代啥米攏會駛

男男訴情大方來

女女親密嘛自在