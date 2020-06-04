生命存在的現象，永遠是現實的。所有生命賴以生存的物質和環境，都受到現實的法則所支配和左右。但是人類歷史所呈現的現實是，人類做為一個群體的進化來看，其核心的驅動力，則是對現實的不滿，以及對『理想的現實』更美好的想像。這就是所謂的『理想主義』。人類文明之所以能不斷進步，不是因為對現實的屈服，而是對現實的反抗。然而，現實的力量何其強大，個人的力量又何其渺小。因循苟且、安於現狀又是多麼方便、多麼理所當然。儘管對現狀有多不滿，儘管懷抱的理想有多偉大，現實總會展現無所不在的障礙，和無比強大的力量。當理想碰到現實的阻礙，一個人在關鍵時刻的抉擇，才能判別他是真正的『理想主義者』或是『現實主義者』。

『理想主義者』或『現實主義者』只是一個人理念的屬性，沒有對錯。只有在客觀環境有矛盾和衝突的時候，其價值判斷和抉擇才有對錯可言。然而為甚麼台獨工作者，必須冠上『務實』兩字？為什麼沒有人會說：「我是一個務實的統一工作者」呢？把自己從獨派中區隔出來，是不是意味著另有『務虛』的獨派？這不是很費疑猜的嗎？在這世上生存，誰能不務實呢？『務實的台獨工作者』，語意上由『務實』二字定了調。如果碰到現實問題，其抉擇會是屈服多於對抗的。2019年3月18日賴清德意外宣布參加總統初選。這是強力挑戰現實的『理想主義』英雄的表現。也獲得眾多『務虛』的獨派的支持。但是卻在蔡英文和民進黨黨中央多次作弊下，不敢主張自己合法的權利。後來又在蔡英文集團的威逼下，接受蔡賴配，等於替蔡英文的作弊背書。其實這時賴清德對蔡英文的價值只是一塊遮羞布而已。而英粉之所以興高采烈，是因為賴清德的屈服，讓他們覺得對蔡英文的支持更有正當性，也證明賴清德最後的抉擇，和他們沒有兩樣。他們在綠營的分裂中，也等於得到了正當性。這就是賴清德在理想和現實衝突的關鍵時刻所做的抉擇。是『務實』的具體表現。大家應該不會感到奇怪和意外才對。

『理想主義者』不會滅絕

其實『務實』不是精確的語意表述。和現實對抗的是『理想主義者』；而屈從現實的則是『現實主義者』。在這兩者之間搖擺遊走的，叫『中庸派』。同樣地，『中庸派』也沒有對錯可言。只有在關鍵時刻對關鍵議題做出抉擇的時候，才有對錯的判別。『中庸派』是哲學味的稱呼。其相反詞是『極端派』。『騎牆派』則含有投機份子的貶意。看起來『中庸派』在台灣是人數最多的一群。畢竟對大多數人來說，最安全的選擇是中庸。不求有功，但求無過；即使錯了，也錯得有幾分道理，如果大家都錯，那就更錯得理直氣壯；而佔據最佳位置，看風向隨時調整立場選邊站，哪個政壇長青樹不是如此。更何況，他至少有個想法、有個關懷，這比那些完全不關心國事的人要好得多，不是嗎？其實『理想主義者』為形勢所迫屈就現實，也不算丟臉。民主沒有英雄，而人民總是最後的贏家。在國際孤兒狀態下，天天被中國霸凌的台灣，『理想主義者』不會滅絕。而在台灣人的夢魂中，對英雄的召喚也不會停止。骰子一擲，才知輸贏。