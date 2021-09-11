北京在香港拆除一國兩制，已深深烙印在台灣人民心中，因此聽到國民黨提出的九二共識，就會聯想到習近平提的一國兩制台灣方案！示意圖／擷自人民日報臉書

近日國民黨主席江啟臣提出所謂的「憲法九二」為國民黨的新主張，被國民黨主席參選人朱立倫批評是竄改憲法。江啟臣指出，國民黨應勇敢面對兩岸問題，並應積極探索打破當前統獨僵局，有必要發起「兩岸和平發展委員會」，從對話中凝聚社會共識，他也重申自己上任後提出的「基於中華民國憲法的九二共識」。而朱立倫昨天則表示，兩岸不但應該求同存異，更應該求同「尊」異，兩岸相互尊重、相互了解，才能更和平、安定、繁榮，應儘快恢復兩岸交流平台，若當選主席，會儘快展開相關工作。

綠營分析，朱立倫和江啟臣必不約而同回應九二共識看法，無非是為尋求中共的善意回報。這對國民黨而言是非常艱難的選項既想要獲得台灣人民的支持又想要獲取中共的芳心，但江啟臣在競選國民黨主席曾說「九二共識顯得過時、欠缺彈性，也逐漸流失民眾信任。」但為何現在重蹈覆轍依然想堅持九二共識又想獲得台灣人民選票呢。

自從中共領導人習近平在2019年的告台灣同胞書講述九二共識就是一國兩制，並提出兩制台灣方案，而國民黨卻重複這已被共產黨講清楚說明白的「九二共識」來當作黨綱和目標，國民黨終究學不到教訓，一直認為九二共識是被汙名化，認為九二共識一中各中華民國依然有生存空間！但中共已經很明確表示一個中國就是中華人民共和國，台灣是中國的一部分，中華民國並不存在。國民黨卻一直幻想能與對岸講述中華民國在台灣的論述，只能說是老調重彈、痴人說夢話。

國民黨一貫被人民認為比較親中。當台灣人民普遍對北京沒有太多好感的情況下，若不能提出一個更好的兩岸論述，對中共政府有更具體的看法，成為更具有本土意識的政黨，那麼支持度可能會持續低迷。北京是如何在香港拆除一國兩制，也已深深烙印在台灣人民心中。而再當台灣的民眾聽到國民黨提出的九二共識，就會聯想到習近平提的一國兩制台灣方案！

國民黨若不再硬起來重返當年蔣介石及蔣經國的反共精神，恐怕得不到選票更會被台灣人民永遠的撻伐！