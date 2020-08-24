拜登説要廢止川普對中國所加的關稅，事實上，川普增加關稅的真正目的是在，逼迫生產廠商從中國移出，打擊中國製造業，也是「滅共政策」的一環。圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成

離美國總統大選，只剩下兩個多月，美國選民將決定川普或拜登成為美國的下一任總統。我們認為台美人必須票投川普，讓他能夠連任，因爲對美國或對台灣，川普都是比較好的選擇。

美國的「滅共政策」已經啓動

7月23日，美國國務卿蓬佩奧在尼克森圖書館，以「共產主義中國和自由世界的未來」為題發表演說，首先他説明過去70年美國政府對中共本質的誤判，以為幫助中國脫貧後中共會走入自由民主的政治體制，如今在自由世界幫助下中國壯大了，中共的獨裁暴政却更加猖狂，並且反過來威脅自由民主世界的和平與穩定。這次演講蓬佩奧宣示美國已經啓動了「滅共政策」：聯合自由民主國家消滅中共政權的行動已經展開了。再者，蓬佩奧説到做到，最近美國對中共開啓一連串的制裁行動，壓得中共喘不過氣來。

7月下旬以來，美國對中共打出一連串組合拳，包括毫無預警下關閉中共駐休斯頓總領館、5大領域「淨網計劃（Clean Network）」、45天內封禁TikTok及WeChat、對香港特首在內11名中港官員進行制裁。甚至不惜跨越北京的「紅線」，派出40年來最高級別的官員衛生部長訪問台灣。組合拳的快速與猛烈讓中共難以招架。

美軍也沒有閒著，7月19日美國雷根號航艦戰鬥群，日本護衛艦照月，澳洲坎培拉號兩棲突擊艦，從南海前往關島周邊海空域，進行聯合軍演。這是7月以來美軍第二次在南海舉行軍演，7月4日美軍航母雷根號與尼米茲號，到南海進行高強度大規模的聯合演訓。

雖然美軍動作很大，但是川普不會動用美軍打垮中共政權，美軍只是用來壓制中共解放軍，不要輕舉妄動。因爲（1）軍事熱戰破壞力太大，會造成衆多的人員死傷及其他的後遺症。（2）可以選擇其他更有效率的滅共策略，例如禁止中國金融機構使用美元交易，切斷中國網路的根服務器，或對中國禁運石油等，這都是能夠有效的癱瘓中共政權，而比較不會傷及無辜的良策。目前美國的「滅共戰爭」已經開打，除了避開軍事衝突外，外交戰、金融戰、科技戰、法律戰等已經如火如荼進行中。

美國人對中共的反感度驟增

美國智庫皮尤中心（Pew Research Center）最近的民調，73%的美國人對中國看法負面，比兩年前增加了26%；該民調亦顯示78%的美國人認為，中共政權的失當行為，導致了全球大流行；73%的人表示，即使會傷害經濟，美國也應促進中國人權。顯然的，最近的「香港事件」與「武漢肺炎疫情擴散」，暴露了中共政權的邪惡，使美國人對中共的反感度驟增，代表川普的「滅共政策」符合美國主流民意。

假如這次的「滅共行動」不能消滅中共政權，後果不堪設想。正如蓬佩奧所説「自由世界必須戰勝這一新的暴政。如果自由世界不會改變共產主義中國，那麼共產主義中國將改變我們」。因此，這次大選主要的議題就是「滅共政策」。相對的，其他議題如經濟成長、種族歧視、移民政策等都遠遠比不上「滅共政策」的重要與急迫。因此，「誰比較適合領導美國執行滅共政策？」就應該是檢驗兩位候選人的指標。

拜登親共 對台灣不友善

拜登與習近平交情已久，私人關係密切。2011年8月拜登訪華時，時任國家副主席的習近平全程陪同。習近平2012年訪美期間，拜登也全程陪同，由此兩人建立了私交。拜登曾公開炫耀與習近平的個人交往，習近平也曾以個人身分宴請過拜登，兩人都以「老朋友」互稱。

已故的前民進黨立委蔡同榮，在2008年投書媒體，談他與拜登的交手經驗，當年他與FAPA大力推動「台灣安全加強法」，眾議院壓倒性通過後，送到參議院，卻遭到拜登強烈反對，終告胎死腹中。這個例子可以看出，拜登對台灣的不友善。

最近，拜登説要廢止川普對中國所加的關稅，理由是「這些關稅會加在貨品的價格上，增加了美國人民的負擔」。拜登真是搞不清楚狀況，川普增加關稅的真正目的是在，逼迫生產廠商從中國移出，打擊中國製造業，也是「滅共政策」的一環。另外，拜登之子在中國經商，是否有違法或違規。以及拜登有老人痴呆的傳聞，都應該在競選期間內釐清真相。

另外一個問題也令人擔心，若是民主黨執政，那些「擁抱熊貓派」的政客及學者們，如卜睿哲、藍普頓、李侃如、包道格、董雲裳等人又回來掌控「對華政策」，對世局會產生怎樣的衝擊？數十年來一直扶助中共成長，而造成今日養虎遺患的局面，都是他們的所制定的「對華政策」造成的，讓他們回來豈不是重踏覆轍。

雖然最近拜登與「擁抱熊貓派」有關中共的發言開始轉向強硬，他們甚至批評川普的政策對中國不夠強硬，應該採取更猛烈的手段對付中共政權。問題是他們的改變是真心的嗎？還是為了選舉的違心之言？真讓人心有疑慮。



執政三年多川普的語言常出差錯，甚至是翻三倒四，引來不少批判。但是他「對華政策」的行動，卻是毫不猶豫地一步一步向前推進，逐漸加強打擊中共的力道。圖／擷自白宮flickr

川普連任對美國、台灣比較好

商人出生的川普剛上台時從經濟角度出發，力求對中國的貿易平衡，而引起「美中貿易戰」。近年來由於「香港事件」與「武漢肺炎」的爆發，使中共暴露邪惡的本質，川普順應民意啓動「滅共政策」。執政三年多川普的語言常出差錯，甚至是翻三倒四，引來不少批判。但是他「對華政策」的行動，卻是毫不猶豫地一步一步向前推進，逐漸加強打擊中共的力道。他的團隊也是可圈可點，他們早就看出中共的野心，已經制訂一套滅共計劃，正在逐步執行中。

綜合以上論點，我們認為未來4年川普比拜登更適合來領導美國，繼續執行「滅共政策」。川普的當選連任對美國與對台灣都是比較好的選擇，因此我們鼓勵台美人票投川普、為川普拉票、並捐款支持。天佑美國！天佑台灣！