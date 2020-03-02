農委會今（2）日召開專家會議表示，目前國際並無犬貓會感染武漢肺炎的證據，因此和確診個案共居的犬貓無須採檢。圖／Pixabay

香港在一名武漢肺炎（COVID-19）確診病患家犬驗出弱陽性，針對是否啟動犬貓武漢肺炎檢驗一事，農委會今（2）日召開專家會議表示，目前國際並無犬貓會感染武漢肺炎的證據，因此和確診個案共居的犬貓，只要配合其他家中成員進行隔離觀察即可，無需過分擔憂。

農委會今天邀集衛福部疾管署、農委會畜衛所、防檢局、各縣市動物防疫機關、獸醫師代表及專家學者，共同研商人類武漢肺炎確診個案犬貓的檢驗與照護模式，會中依WHO、OIE、WSAVA等國際組織與國際期刊報導等進行討論.

農委會表示，與會人員一致認為現階段犬貓無感染武漢肺炎的證據，至於香港漁農自然護理署於確診個案者犬隻檢測病毒呈「弱陽性」個案，該署表示現時未有數據證明犬貓會感染而發病或傳播武漢肺炎，已對上述狗隻進行密切監察，並進一步抽取樣本化驗，以確定該狗隻是已感染該毒或是其口及鼻部從環境中沾染病毒。

農委會指出，一般民眾家中飼養的犬貓活動範圍有限，且多伴隨飼主活動，單獨與民眾接觸有限，科學上也無證據顯示犬貓會感染武漢肺炎，所以不用擔心家中犬貓會將武漢肺炎傳給人類，目前也無必要對犬貓進行檢測。

農委會提到，今天會中也針對人類確診個案飼養犬貓的檢驗與健康照護進行討論，會中專家也提出建議，人類確診個案飼養的犬貓，只要配合其他家中成員進行隔離觀察即可，若犬貓有出現不舒服或生病等現象，可聯繫犬貓平常就診照顧的獸醫師，以視訊或通訊軟體等方式先行了解與協助。

農委會呼籲，目前並無犬貓會感染或傳播武漢肺炎的證據，2003年發生的SARS也無犬貓案例，請民眾不必恐慌，更不應遺棄犬貓。飼主只要保持良好衛生習慣，像平常一樣在接觸犬貓後以肥皂及清水洗手，並留意犬貓健康及遵循專家建言即可。