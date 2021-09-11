有88.6%的民眾支持蔡英文政府持續與美國等理念相近國家合作，確保台海和平穩定的現狀。示意圖／擷自網路，民報合成

行政院大陸事務委員會公佈的最新民調顯示，有87.5%的民眾反對北京的「一國兩制」，另有89.4%的民眾反對北京對台灣的外交打壓。

這項由國立政治大學選舉研究中心受陸委會委託所作的民調還顯示，88.8%的台灣民眾反對中國當局在立陶宛同意讓台灣以「台灣」名義設立代表處後，一再以經濟外交手段對立陶宛施壓。

台灣民眾對所謂「一國兩制」從來都持強烈的懷疑和反對態度。香港實施國安法之後，民主自由進一步遭到當局侵蝕，民主派人士遭遇全面迫害與清算，更加直接地讓台灣人看到「一國兩制」神話的破滅。

阿富汗政局在美軍撤離後發生巨變，而中國官媒則向台灣民眾喊話，炒作美國對台安全承諾不可靠等相關議題。

政大所作的民調顯示，有70.4%的民眾不認同中國官媒的做法；另有88.6%的民眾支持蔡英文政府持續與美國等理念相近國家合作，確保台海和平穩定的現狀。

阿富汗一夕變天之後，針對台灣內部有人質疑台灣在安全上是否過分依賴美國的問題，蔡英文總統曾在民進黨中常會上表示，台灣唯一的選項是讓自己更強大、更團結、更堅定保衛自己。民調顯示，有83.9%的民眾支持蔡英文的說法；另有81.3%的民眾支持政府強化國家安全與自我防衛能力；82.8%的民眾支持政府捍衛國家主權和台灣民主。

在兩岸關係方面，民調顯示有64.2%的民眾支持政府修法加強管制涉國家核心關鍵技術人員前往大陸；而新冠疫情過後台灣如果重新開放邊境，有64%的民眾支持政府嚴審中國大陸人士的赴台申請。

仍然在兩岸關係方面，有85.4%的民眾主張「廣義維持現狀」；73%的民眾認為北京對台灣政府不友善；57.9%的民眾認為北京對台灣民眾不友善；85.1%的民眾認為台灣的未來和兩岸關係的發展需要由台灣2350萬人民決定。

陸委會在公佈這項民調結果時指出，北京當局應該停止對台灣的威嚇打壓，正視台灣提出的「和平、對等、民主、對話」的互動倡議，務實處理兩岸問題，以便為良性互動創造有利條件。

政大選舉研究中心接受陸委會民調委託後，在9月2日至6日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，收到有效樣本1073份，信賴度為95%，抽樣誤差在正負2.99%。