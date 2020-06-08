新冠肺炎在橫掃日本，近鄰的台灣不但屹立不搖地抗疫有成，而且，還行有餘力，發揮「人溺己溺」的大愛精神，義助日本緩解其燃眉之急，身為旅日台灣人倍感榮幸。圖為5月12日滋賀縣、大津市、京都市政府人員齊聚輝生医院,領取救援物資，右起：見證人「台灣駐大阪辦事處」李處長、輝生医院副院長大田小兒科醫師、院長王輝生（戴面罩身穿透明防護衣）、京都市、滋賀県及大津市政府人員。圖／王輝生

根據中國的醫衛專家，於1月24日發表在世界最權威醫學雜誌Lancet（刺胳針）的論文報導：「中國首例的新冠肺炎患者是在12月1日發病，其妻子也在5天後，染上同一肺炎而住院，所以明顯有人傳人的跡象，而且夫妻倆人都沒有華南海鮮市場的暴露史」。由於肺炎的發病有其潛伏期，所以此次源自武漢的病毒，應該是在去年11月就蠢蠢而動了，1月就已經此起彼落地在全球出現案例，1月16日，日本首次出現確診病例，是一位由武漢來日的中國籍人士。

但，由於4月初習近平即將訪日，這是繼2008年胡錦濤訪日以來，中國領導人睽違12年的首次訪日，日本政府寄以厚望 ; 7月又將舉行奥運，這也是間隔了56年日本人翹首企盼的舉國盛事，所以，對於限制中國觀光客的訪日，顯得投鼠忌器而舉棋不定，既沒有提前防範，以阻卻病毒於境外，也不敢在國內嚴格地篩檢疑似病例，任憑來自疫區的觀光客在日本到處穿梭漫遊，直到3月5日決定習近平延期訪日及3月24日宣佈推遲奥運一年舉行後，日本政府才認真地動起來，增加篩檢疑似病例，導致確診人數有如雨後春筍般紛紛破土而出，病人頓時暴增，各地方的醫療機構都措手不及，來不及籌購防護設備，有錢無貨，使醫護人員左支右絀，陷入自我防護不足而搏命上陣的險境。

4月16日安倍首相宣佈「全國緊急事態宣言」, 不同於極權國家或歐美諸國的強制封城，日式的所謂「緊急宣言」只是柔性的勸導，希望民衆儘量不要外出，不但沒有任何罰則也毫無法律的拘束力，但守法守序的日本國民 ，自肅自律，隔天原本車水馬龍的繁華街道，就驟降了6到7成的人潮，夜店酒吧，門可羅雀或自動歇業。

日本是天災地變的大國，長年以來其國民已經淬鍊出命運共同體的群體意識，每逢災變，這種無形無影的潛意識就愈發凸顯，往往自動凝聚，官民一體而風雨同舟地共度難關。

當年東北大地震時，數十萬人民瞬間成為無家可歸的災民，在天寒地凍、大雪紛飛中，仍然，花費幾個小時，井然有序地大擺長龍 ，只為了領取一個不足以果腹的冷飯團充飢，不但沒有人爭先恐後地混水摸魚，也無人趁火打劫地暴動盗搶。

上億國家的人民，平時禮尚往來地和睦相處，驟逢災難，也能如此有條不紊地處變不亂，相信在全世界也屬鳳毛麟角，殊為少見。所以，新冠病毒雖然來勢洶洶，蹂躪東瀛二個多月，去得也快，安倍首相終於在5月25日宣佈解除「全國緊急事態宣言」 。

此次源自武漢的新冠肺炎在橫掃日本時，近鄰的台灣不但屹立不搖地抗疫有成，而且，還，行有餘力，發揮「人溺己溺」的大愛精神，義助日本緩解其燃眉之急，不論官方或民間，都殊途同歸、急鄰之急，熱心奔走於敦親睦鄰的大道上，身為旅日台灣人倍感榮幸，兹將其點點滴滴，摘要如下，與散居全球的台灣鄉親們同享Taiwan can help的榮光。

【附件】武漢肺炎在台、日所遺留下的雪泥鴻爪

4/11：【武漢肺炎氾濫成災-台、日、中及WHO的對應】*台灣《芋傳媒》〈王輝生專欄〉揭載（2020/4/11）

4/13：【歡迎譚得塞訪台共享抗疫經驗】*台灣《民報》揭載（2020/4/13）

4/15：【對台灣同鄉的誠摯呼籲-發揮「人溺己溺」大愛精神。響應大阪市長的呼籲】*台灣《民報》揭載（2020/4/15）

4/26：台灣民間送愛到日本 首批防疫物資將於28日（實際是27日）抵達大阪港。

*台灣《民報》揭載（2020/4/26）

4/30：【福和會關心日本關西武漢疫情 響應王輝生的呼籲、慨捐防護衣及防護面罩】*台灣《民報》揭載（2020/4/30）

5/2：【第一波】「遠水救近火」的救援活動、於5/1完成GTMA所託付的首次助日抗疫使命。*寄付者：GTMA。

*救援對象：大阪市、大津市（大津市民病院及び大津保健所等）

*救援物資：PPE雨衣：1萬2千件+Disposable face shields：1千件。

【專文】遠水救近火、完成GTMA首次的助日抗疫。*台灣《民報》揭載（2020/5/2）

5/4：【「不能開刀了」京大病院醫師吐露「懸命節約」手術衣的心聲。】。發文呼籲台灣民間支援。*台灣《民報》揭載（2020/5/4）

5/8：【第二波】的「遠水救近火」救援活動，於5月7日完成「福和会」所託付的使命。*寄付者：台灣「福和會」。

*救援對象：滋賀県（赤十字病院、県産婦人科医師会）、大津市（市民病院、保健所等）、京都市（市民病院、京大病院及三菱京都病院等）。

*救援物資：急救用防護面罩Face shields for emergency aids：1千件+隔離防護衣500枚。【專文】*台灣《民報》揭載（2020/5/8）

5/8：【遠水救近火難-日本應該向台灣學習】。*台灣《芋傳媒》〈王輝生專欄〉揭載（2020/5/8）

5/10：以「日本醫護人員的處境艱難」為題名、投稿台湾最大報《自由時報》，呼籲聲援日本的醫護人員。）【投稿文】*台灣《自由時報》〈自由廣場〉揭載（2020/5/10）

5/12：【第三波】的「遠水救近火」救援活動，於5/12完成GTMA所託付的使命。

*寄付者：全球台灣醫衛總會GTMA

*救援對象：滋賀県（赤十字病院、県產婦人科医師会等）、大津市（市民病院及び保健所等）、京都市（市民病院、京大病院及び三菱京都病院等）。

*救援物資：Disposable face shields：1萬件。

【專文】*台灣《民報》揭載（2020/5/12）

5/15：【第四波】及【第五波】的「遠水救近火」救援活動。台灣民間真心誠意地支援京大病院的醫療從事者。

於5/15完成陳錫南先生及高雄市醫師公會所託付的使命。

*寄付者：陳錫南董事長及台灣「高雄市醫師公會」。

*救援對象：京都大學附屬病院。

*救援物資：Disposable sterilized surgical gowns已滅菌、開刀房手術衣+医療用手套：4萬枚。

【專文】*台灣《民報》揭載（2020/5/15）

5/19：5/14日本富士TV前來敝院採訪。針對4/14大阪市松井一郎市長的公開呼籲，寄望民衆捐贈雨衣給大阪的話題，作了一系列的採訪。台灣的義舉，更是媒體關注之所在。5/17在《富士TV》〈Mr.Sunday〉的特別節目中，以【大阪SOS搶救醫療機關! 雨衣的故事】為題播出。

*【日本富士TV的特別報導】

*台灣《民報》揭載（2020/5/19）

5/22：【被差別待遇的醫護人員，請還他（她）們一個公道】*台灣《民報》揭載（2020/5/22）

6/8：【第六波】的「遠水救近火活動，將於6/8由台灣送出。

*寄付者：台灣京都大學校友會。

*救援對象：京都大學附屬病院

*救援物資：已滅菌開刀房手術衣Disposable sterilized surgical gowns：1000件。