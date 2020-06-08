面對疫情災難，全球很多國家都把人「囚禁」在家不得隨便外出、上班等。對此美國很多人上街抗議，要求解禁，甚至告到法院，指控政府迫使人民在家是剝奪自由、違背憲法。

為什麼世界其它大國的民眾，都沒像美國人這樣強烈反應？這就涉及到美國的獨特歷史和價值傳統，用法國學者托克維爾發明的詞和定論：美國是例外的（American Exceptionalism），即美國的獨特性，無國能比。

例外在哪裡？主要是美國人更看重自由、更重視個體權利、更抗拒國家干預、更警惕政府權力。這四個「更」把美國和世界分野。一篇短文難盡其詳，這裡只把美國與法德俄中日等五國做個簡單比較，來看「例外」美國的歷史和價值取向的獨特性。

法國大革命開了暴力先河

我們先來看法國。法國可謂近代暴力的濫觴。那場以斷頭台為標誌的法國大革命，開了以群體名義濫殺無辜、血腥屠殺的先河。法國人當時雖然也喊自由平等博愛，但那是表面，因為大革命的領軍者羅伯斯庇爾信奉的是法國極左知識份子盧梭的「公意」（General will）高於一切。什麼是公意？就是誰拿到權力，誰就可以用人民名義、公眾利益等口號，做任何事情，包括把任何人送上斷頭台。後來的共產革命，無論列寧的俄國，毛的中國，還是波爾布特的柬埔寨，都是這種模式，以人民的名義，革命的名義，濫殺無辜。列寧曾說，俄國革命是法國大革命的繼續。這種革命的本質是以群體主義（Collectivism）踐踏個人，摧毀文明的核心價值「個體主義」（Individualism），建立極權社會。

直到今天，法國知識份子還在紀念（懷念）那場血腥的法國大革命。海灣戰爭時的法國外交部長，還在其辦公室高掛拿破崙畫像，而那個自我加冕的皇帝，是靠繼承法國大革命那種暴力殺戮而獲得權力的。法國的這種群體主義的歷史文化至今影響並薰陶著無數左派。

法國德國的直接受害國是俄羅斯

歐洲的另一大國德國，一國就發動兩次世界大戰，也與這個國家的知識份子有直接關係。波普爾在《開放社會及其敵人》中主要痛批三個禍害人類的知識份子：柏拉圖、黑格爾、馬克思，後兩位都是德國人。馬克思主義毒害世界人所共知，而黑格爾是給馬克思主義提供根基的烏托邦空想雜耍者。他的所謂歷史決定論、本質論、人類規律等，本質都是群體主義、國家主義，是個體主義的對立面。後來的海德格爾等德國知識份子竟淪落到支持希特勒、參加納粹，其群體主義思維為第三帝國提供了理論基礎。所以德國的軍國主義不是憑空而降，而是德國思想文化的一個結果。

法德這種歷史文化的直接受害者就是俄國。在列寧的十月革命之前，俄國知識份子中就已普遍有均貧富、平等至上（而不是個人權利和自由）、盲目讚美農民等傾向。當時俄國的兩大派知識份子（守舊派和親西方派）大同小異。守舊派強調斯拉夫主義（托爾斯泰、杜思妥也夫斯基等為代表，其實質是民族主義），西化派推崇的是西方左派的社會主義思潮（別林斯基、車爾尼雪夫斯基等為代表，本質是剝奪個人權利）。這兩大派的代表性人物們，很多都會法語和德語，這是當時俄國知識人的時尚，於是他們從法國和德國的文化思想中吸取了群體主義思維，為後來的共產革命提供了思想溫床。即使進入21世紀，俄國的民主之路仍步履艱難，這和俄羅斯傳統有相當關係。研究俄國的美國資深專家派普斯（Richard Pipes）認為，共產革命在俄國歷史文化中有深深的根基。

中日都被法德俄群體主義毒害

中國是俄國革命的外部最大受害者。十月革命一聲炮響給中國送來馬列主義，不僅因中國與俄國接壤，而且兩國都群體主義歷史悠久，俄國是沙皇，中國是皇朝。所以中國知識份子與俄國革命一拍即合，因有同樣土壤，同樣激情有餘、理智（智慧）不足的知識份子群。毛澤東可謂列寧、斯大林的結合體，只不過他的共產革命更血腥、幾乎是照搬列寧斯大林，連原創能力都沒有。蔣介石雖然反共，但也是國家主義、群體主義思路，雖被更大的獨裁者打到台灣，但他到死都是專制。今天中國仍是共產黨統治，按派普斯的思路，當然與歷史文化傳統有關。但是如果這個世界上沒有蘇聯，沒有十月革命，中國知識份子是不是就一定選擇共產主義？沒有必然，蔣介石的國民政府就是一個選擇，起碼可避免血腥的共產統治。

亞洲的日本雖然沒被共產統治，並有明治維新的改革，但其歷史轉折點「脫亞入歐」則有對有錯：福澤諭吉們要脫亞（主要是脫離中國儒家文化）引進西方思想文化的思路是對的，但「入歐」卻入錯了，錯在沒入英美思想體系，卻把德國、法國思維模式和體制當作了樣板，找錯了老師。日本後來侵略中國和其它亞洲國家，和納粹德國等結盟成軸心國的情形，是明治維新找錯樣板的直接結果。也就是說，是明治維新中錯誤的一面，孕育了日本軍國主義的惡果。日本當年找的老師德國和法國，在思想領域、文化傳統中有強烈的民族主義、國家主義傾向，而不是英美的個人主義，不是把個體自由和個人權利視為最高價值。後來日本成為民主國家，完全是在美軍佔領下完成的，是「脫亞入美」，美式憲政民主和個體主義價值造就了今天這個亞洲民主典範的日本。

美國親英國、拒法國的智慧選擇

與上述五國相比，美國沒有走過這種群體主義、更沒有過暴力和共產統治。這與美國的歷史文化有直接關係。美國獨立後就有兩大政治勢力的較量，後來演變成美國現在左、右派的民主黨與共和黨。民主黨前身的傑佛遜、麥迪森，尤其是《常識》作者潘恩等，非常推崇法國大革命，強調大眾民主與平等。麥迪森對資本主義自由經濟的攻擊，邏輯調子都頗像今天極左的社會主義分子桑德斯。但美國慶倖的是有華盛頓、亞當斯、漢密爾頓等保守派，他們都傾向英國（保守主義傳統、紳士淑女文化、宗教信仰、捍衛憲政、程序）。當時領軍打贏獨立戰爭的華盛頓總統有巨大聲望（傑佛遜們沒法相比），再加上財政部長漢密爾頓很有幹才又非常親英，所以親英派占上風，傑佛遜們的法國思路沒有多大市場。雖然後來傑佛遜和麥迪森都當上總統，但華盛頓、亞當斯，尤其漢密爾頓幫助建立的資本主義體系架構（股票市場，中央銀行，海關，自由經濟，強大國防等）都已確立，他們也很難改變。而傑佛遜後來瞭解到更多法國大革命的殘暴，也朝向較溫和的麥迪森，不那麼熱衷法國了。

對今天這個獨特的美國做出最大貢獻的是華盛頓、漢密爾頓，他倆可謂力挽狂瀾，在美利堅立國之際，確立以英國為楷模的價值座標。有人說美國歷史太短，才二百多年，但其實美國的傳統是從歷史悠久的英國傳承過來（再加上自己的創新）。英國最早（13世紀，中國宋朝時）就有《大憲章》，強調君主立憲，依法治國。後來英國思想家洛克提出個人三大權利、亞當.斯密宣導自由經濟等都為美國提供了理論基礎。美國憲法的主要精神（限制政府權力、保護個人權利）幾乎是照搬了洛克的三大權利說。這些奠定了美國人民更看重個人自由、更重視個體權利的歷史文化傳統。

至今仍令人驚奇的是，剛與英國打了艱難一戰獲得獨立，美國先賢竟要親英國、拒法國（是法國幫助了美國獨立），說明他們對英法兩種價值理念的不同有非常清晰的認知，並做出了堅定選擇，這是大智慧！這種智慧不僅奠定了偉大美國，也因美國領銜自由世界而造福全人類。有這種美國歷史傳統（更是價值），才有了美國的例外（獨一無二），才有今天美國人對疫情處理的反應跟其它各國不同。

本文轉載自台灣《看》雜誌2020年6月號

參考資料： 【專文】五月花號400年與獨特美國