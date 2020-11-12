【各界推薦】李喬等十四位大師熱誠推薦

文／李喬（台灣知名作家）

《林衡哲八十回憶集》即將出版問世。這是文化意義豐富、歷史啟示深厚的作為。茲以同心、受惠身分，敬致數言以祝，也是歷史留言。

林衡哲這個存在，個人之於台灣，身分是醫師─一位「台灣綜合醫師」；其行醫項目行程，就非個人身心各病症而已，之於人群社會，人性內外精神世界，都予細心檢驗施藥，長期照顧。回顧其五十年以上歲月，就是如此豐富行程，予社會眾人的感受印象。

林醫師在台大醫學院期間，就設調主導「新潮文庫」出版。使台灣學界、讀書人能夠完整接觸世界進行中學界多樣豐富知識，這是歷史性學術思想的接觸，使台灣進入「世界性存在」。

林醫師在台灣行醫數年就出國深造並行醫濟世，其「文化導師」個性使其「不安」於醫人而忘卻濟世，於是以「文學為載具」，引導在美台人文化文學活動，於是帶領海外台人文化覺醒，引起國內外同心連接，並提供空間，創造「台灣出版社」，出版「望春風文庫」，同時領導海內外台灣人每年展開文學集會，國內外各地「運行」，靜動並舉。林是行動與心想的領導人；而今是一言一行，皆為示範，還出書行道，吹亂世以一道清風。感之激之，是為序。

【自序】大一時就開始迷羅素的著作（摘錄）

我在進台大醫科一年級時，書架上就有英文版的「e Portraits From Memory by Bertrand Russell」

和「Bertrand Russell ¬e Passionate Sceptic by Alan Wood」，到了大二時，才去聽殷海光的演講，才知道他也是「羅素迷」，大四時，開始翻譯處女作「當代智慧人物訪問錄」，譯完之後，我把稿子寄給文星書店，據說是李敖推薦給老闆蕭孟能，才使我的書列入「文星叢刊」第一四二號，並獲得四千兩百元的稿費，此書包括：羅素、卡薩爾斯及以色列國父班固理安等十四人，經此鼓勵，我再接再厲在醫科畢業之前，翻譯《羅素回憶集》和《羅素傳》這二本譯作。

因為李敖文章觸怒國民黨政權，蕭孟能不得不關閉「文星書店」，我也只好去拜訪在「文星書店」

隔壁開「長榮書店」的張清吉先生，他看到「文星書店」關門時，人山人海的景像，他也正好想轉型出版對社會有貢獻的好書，因此我就適時鼓勵張先生說：「人死留名，虎死留皮，與其出版一些雜七雜八的英語會話書，不如有系統的翻譯一套世界名著，對台灣讀書界會比較有貢獻。」張先生也從善如流，加上他本人也頗受日本「岩波文庫」的影響，就答應先後出版我翻譯的《羅素回憶集》和《羅素傳》，而成為「新潮文庫」的創刊的第一部和第二部，出版後，一時洛陽紙貴，甚至連殷海光教授，親自來書店拜會張先生，並鼓勵他多出好書，同時也使張清吉對這種高水準的書產生信心。後來我又陸續替「新潮文庫」編譯了六本書，才在1968年7月到美國紐約行醫與欣賞二十世紀名家的音樂會，在出國之前，我拜託同班同學廖運範，替我翻譯我沒有時間翻譯的《佛洛伊德自傳》，廖同學譯筆流暢，此書的出版，宣告台灣「心理分析時代」的來臨，二十多年後中國也出版了廖同學這本書，也是洛陽紙貴非常暢銷，當時翻譯一本書，等於台大醫院住院醫生五個月的薪水，因此透過廖同學的號召，有十多位醫師投入「新潮文庫」翻譯陣容，包括翻譯四本佛洛伊德名著的林克明和翻譯佛洛伊德經典名著《夢的解析》的賴其萬、以及翻譯史懷哲「文明哲學」的鄭泰安等。

催生「新潮文庫」，為台灣社會開了一扇世界之窗總之，我在台大醫學院當學生的時代，無意中催生的「新潮文庫」，在七O年代獨裁恐怖政權下，替台灣社會開了一扇世界之窗，讓年輕人望向廣大的世界性的人文天地，使無數茫然、畏縮的年輕心靈得到一陣春風，一道陽光，同時也擴展了讀者的文化視野，滿足了讀者的求知欲，五十多年來，「新潮文庫」出書近五百種，實現了當年胡適想大規模翻譯世界名著的理想，創造了戰後台灣出版史上的奇蹟，把西方第一流的思想家、哲學家、文學家、音樂家、藝術家的作品介紹到台灣來，為台灣思想界的現代化、民主化做出歷史性的貢獻。



林衡哲醫師與其著作《林衡哲８０回憶集》圖／遠景、民報合成

作者簡介

林衡哲，本名林哲雄，1939年生於台灣宜蘭。就讀台大醫學院時，曾催生「新潮文庫」，引進無數世界名著，並翻譯《羅素傳》等書；並在旅美期間於南加州創辦「台灣文庫」，出版無數台灣文化名著和傳記。回台後創立望春風出版社，繼續為台灣歷史和文化的出版盡一份心力。數十年來致力於台灣文化國際化、人文化、本土化的工作，曾催生三首蕭泰然協奏曲，並舉辦「台灣名家演奏系列」音樂會，把台灣音樂家作品推上國際舞台。「台灣文藝復興」為其終生職志。

曾任門諾醫院小兒科主任、台南市文化局長、台北醫學大學醫文所駐校藝術家，也曾在各大醫學院開設「醫學人文講座」。

著有《雕出台灣文化之夢》、《開創台灣文化的新時代》、《西方音樂巨人馬勒─我的時代已經來臨》、《典範的力量─20世紀經典人物誌》、《菲律賓國父─黎剎傳》；主編《江文也的生平與作品》、《深情的浪漫─蕭泰然音樂世界選輯》等書。