蔡英文總統宣布四年內將讓「國民法官」上路，但司法院提出的「國民法官」版本爭議不斷，台灣陪審團協會創會理事長鄭文龍今（1）日表示，司法院說台灣人沒能力當陪審員，但他舉陳龍綺的冤案為例，證明台灣人民的陪審團能力不輸職業法官，曾在美國擔任陪審員的代表也說，美國實施陪審團制已有200多年歷史，經統計，判決正確率達95%以上，沒有一個制度是完全完善的，但陪審團制是民主、公平的正確方向。

台灣陪審團協會今天召開「台灣陪審員見證記者會」，邀請曾在美國擔任陪審員的「見證人」郭重國、曾山侯、法治改造促進會理事長李禮仲、台灣陪審制模擬法庭陪審員蔡麗玲、張再平及民眾黨立委蔡壁如、時代力量立委陳椒華出席，希望讓司法院看見，台灣人民擁有擔任陪審員的素質，呼籲政府不要固步自封，放棄真正讓台灣司法審判公平、公正的機會。

鄭文龍表示，台灣有能力實施陪審制，但若照司法院推動的國民參與刑事審判法草案版本，將對台灣國安造成危機，因中國已實施參審制幾十年，台灣若採行參審制，「等於在制度上被中國統一」，案件量卻是中國的萬分之一，只是被他們笑而已，代表台灣政府無能，比中國還不如。

鄭文龍質疑，司法院官員一直以「台灣人不懂什麼是陪審團」為由，反對採用陪審團制度，他很不服氣，為何很多台灣人在美國或加拿大可以擔任陪審員，回台後卻沒能力當陪審員？外國都相信台灣人民的素養，司法院卻自我貶低、歧視？這是什麼邏輯、什麼道理，他完全不懂，完全是沒有實證資料的虛構講法；他強調，陪審團制較民主，司法改革已牽涉到國安問題，尤其最近中國又取消香港一國兩制，更突顯台灣國安問題的重要性。

蔡壁如：民進黨提參審制淪橡皮圖章

蔡壁如表示，她長期在醫院工作，約有九成八的病人會信賴他的醫生，但反過來，可能八、九成的人卻不信任法官，立法院針對陪審、參審的修法，應利用一段時間重建人民對司法的信任，不論採取何種制度，信任才是最重要的，她在北市府3年期間，市府曾舉辦陪審團制模擬法庭，效果還不錯。

關於民進黨提出參審制，她認為只是多了一個橡皮圖章，要國人幫忙背書、維護官僚判決，英美的陪審制有一套複雜的配套措施，包括遴選辦法的多元設計，她主張可以6、7年時間陪審、參審兩制併行，最重要的還是如何喚起、建立民眾對司法的信任，改革就是要開放，讓大家一起討論，呼籲蔡政府的司法改革不要閉門造車，司改的核心是民眾的聲音，「不要封殺陪審制」，「她在野時也是提陪審制，現在執政了，換了一個位置就換了一個腦袋，變成要參審制」。

陳椒華指出，時代力量支持陪審制，也有提出修法版本，由於恐龍法官及政治介入的疑慮，長久以來，人民對審判結果的滿意度是很低的，陪審制不僅可以保障人民，也可以提升人民的司法素養，而參審制是法官和人民一起評議，法官是否會以階級等因素影響國民法官令人擔心，希望執政黨能改變想法，若沒辦法支持陪審制，至少能夠兩制併行。

她說，自己長久以來因環境案件的訴訟，頻繁進出地檢署、法院，這會期她在財政委員會，看到金融監理部分還是有很大的進步空間，若法治不足，台灣很難承接香港金融中心的地位，而陪審制可以喚起大家對環境、金融等領域的關心，對台灣絕對是好的進步。

陪審員現身說法：美國200年前已採陪審制 當時還在拓荒時代

在美國擔任過陪審員的郭重國提到，他在美國有3次參與陪審團運作的經驗，有一次被選為陪審員，是亞特蘭大的白人聯合控告黑人的種族歧視案件，在亞特蘭大黑人比較多，但該案最後討論不出結論，最後只好解散。

郭重國說明，美國陪審團主要是在各行業中找一些普通的人民，兩造律師、檢察官會先找40人面談，並播放陪審團運作影片，且有資深法官說明陪審團制度及程序，再選出12名陪審員，12人的背景、教育程度不同，且完全和兩造當事人沒有關係，也不能和兩邊的律師談話，並提醒不能看電視、聽收音機，避免被影響。

他強調，「三個臭皮匠勝過一個諸葛亮」，經過討論後，12人要完全同意一件事是非常不簡單的，且結果大部分都是相當正確，「只要有一個人不同意，案子就取消」；經統計，陪審團判決正確率達95%以上，美國實施陪審團制已有200多年歷史，「美國當時還在拓荒時代，哪有什麼水準」，12名不同背景的人做出的判決比1個人的判斷正確度高，沒有一個制度是完全完善的，但陪審團制是民主、公平的正確方向。

香港1845年即實施陪審制，175年後的台灣沒資格？

曾在去年7月參與北市府陪審制模擬法庭陪審員的張再平說，模擬法庭是由真正的法官主持，大家討論後再投票，他們模擬的案例三審都判有罪，僅憑薄弱的DNA證據，就毁了一位餐廳老闆的家，但12位陪審員都一致認定無罪，他認為這不是個案，陪審員是憑良心判斷，不要受媒體、政治勢力介入，就可做出正確判決，美國陪審制準確度約在95%以上，香港在1845年就實施陪審團制，難道175年後的台灣沒資格實行？

鄭文龍補充，張再平說的是陳龍綺案件，一、二、三審都判有罪確定，但最後有新的DNA再審無罪，「他算運氣非常好，祖宗有保祐才有這種機會」，而模擬陪審團是拿舊的DNA鑑定報告，就做出12：0的無罪判決，第一次就判決正確，證明台灣人民的陪審團能力不會比職業法官差，不像真正的判決冤案，毁人一生。

李禮仲呼籲政府接受人民卑微的請求，實施陪審制，若不行的話，陪審、參審兩制併行，以真正參與美國陪審制的經驗可以看出，人民絕不是目前司法界認為的沒有是非、智慧，人民是有是非公道的，蔡總統說要推行國民法官，真的離世界太遠，人類在西元前六世紀就有陪審團制，1670年真正落實在西方世界，「我們已經慢了人家600年，為什麼人家的人民相信司法？」，有公正的司法國家才會強盛，全世界已有50多個國家實施陪審制，呼籲政府不要一意孤行，陪審制是由法官陪人民審判，而參審則是人民陪法官在審，期盼台灣採行符合人民的審判制度，一個值得人民相信的司法制度。