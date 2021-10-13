荷馬為希臘史上最偉大的詩人，其生活的時代正處希臘史上黑暗時代剛結束之時（西元前八世紀）。他寫的詩中以「伊里亞德（Iliad）」和「奧德賽（Odyssey）」這兩篇最為大家所熟知。其中，「伊里亞德」以詩歌的方式描述特洛伊戰爭最後一年的片段。揉合著神的慾望操縱，美女海倫帶來的爭奪及復仇，希臘與特洛伊勇士們間的浴血奮戰，最後特洛伊的木馬造成的焚城悲劇。

故事的起點，是由特洛伊的王子帕里斯，受到愛之女神（阿芙羅狄忒）的誘惑，唆使並拐走了斯巴達國王墨涅拉俄斯的老婆——海倫。當墨涅拉俄斯發現後，怒火萬丈，於是請求他的哥哥邁錫尼國王阿伽門儂，召集希臘的英雄們，一起進攻特洛伊！其中，已受神諭會死於特洛伊的色薩利國王阿基里斯，在經過眾英雄一番尋找與說服後，終於也參戰了！一千一百八十六艄戰船，浩蕩遠征.....

「伊里亞德」寫在這最關鍵的第十年。由於特洛伊城久攻不下，史詩以阿基里斯和阿伽門農的爭吵開始，阿基里斯深覺受辱而拒不參戰。但在特洛伊王子赫克托耳殺死阿基里斯的摯友巴特羅克拉斯後，阿基里斯憤而投入戰場，殺死了赫克托耳，為其好友巴特羅克拉斯報仇。戰爭造成眾多的英雄死亡，雙方各自付出了慘痛代價！最後的結尾，希臘人以木馬鬆懈了特洛伊人的心防，終至屠城。

這部史詩的壯闊，在於彼此間強力的呼喚，號召起一波又一波的攻勢。雖然，看似奧林匹斯山上的諸神主宰了一切。但，實際上，沒有任何神祇可以單獨改變局勢，即使天后赫拉、戰神雅典娜，無所不用其極，蒙騙了天父宙斯，讓他昏睡，而想要干預最後的結果，依舊失敗。不過，當神祇的子嗣，帶領著族人衝鋒陷陣時，高貴的血統卻也諭示著：「沒有神聖的靈魂，無法撼動整個戰局.....」

然而，有趣的是：「最終之戰，並非由史詩所塑造的英雄，作為結束戰爭的終結者，去開啟一個新的英雄時代。相反地，這些鬥士都以壯烈犧牲作結……」希臘的悲劇似乎暗示著：「要用意志與力量去撞擊著最終的宿命，才是真英雄！」宛如日本的武士道精神一般，若無在戰場上捨命奮戰的勇氣，就不配作為一名武士的冠冕，以期用盡全力，拚戰到最後一刻，誓死方休！

這在哲學家尼采所提出的「權力意志」中，有清楚的說明。尼采認為：「所謂戰爭的主導權，決定於權力意志這種最基本的驅力。也可以說，人類意志的強弱，影響了戰爭最終的結果！所以，又有人稱之為『全力意志』……」在兩軍交戰之下，意志的堅定與決心，是關鍵的因子。恰如：一鼓作氣、再而衰、三而竭，就是最經典的例子。在「伊里亞德」中，折服於敵人的，正是「權力意志」！

但，在特洛伊戰場上，真正的悲劇並非英雄們生命的殞落。反倒是，戲劇化的木馬入城後，在特洛伊人一片歡欣鼓舞下，帶來火光中毀滅的終結……縱使，這一幕已經在預言者口中，千叮嚀、萬囑咐地告誡：「勿輕信希臘人，別接受任何他們的贈禮，否則將遭致災難！」枉然，已無力可回天。或許，宿命的潛入，就是選在權力意志最薄弱的時刻，趁虛而入，伺機瓦解最後的一堵堡壘。

由荷馬史詩「伊里亞德」看戰爭的「權力意志」，正對應了台灣現在的危境。已被鬆懈了意志的民心，透過中國資金的木馬，藏匿在普世歡騰的台灣社會中，讓人不知不覺，在缺乏「敵我意識」的渾沌腦袋中，難以裝下一聲又一聲的警世箴言。為何「亡國感」如此之重？正恰似尼采所說：「人類意志的強弱，影響了戰爭最終的結果！」此刻，走在十字路口的台灣，只有傾盡全力，建構起防敵的堡壘，重燃集體的「權力意志」，才能決戰「終戰」！