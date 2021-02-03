陳永興醫師在這本新書《台灣醫界人物百人傳》，用心發掘108位影響台灣至深，但已不在人間的來自歐美、日本與台灣的醫界傑出人物。書中包括由最早將西方醫療引進台灣的宣教師馬雅各（1836-1921）到最年輕的精神科醫師李宇宙（1953-2007）, 並精心將這些人物以「醫療傳道與人道醫療」、「醫學教育與研究」、「醫師從政與社會運動」、「醫療行政與公共衛生」、「基層醫療與社會公益」、「醫師與藝文創作」六大類，分別以每位典範不超過三頁精簡扼要的文字，介紹其成長的時空背景及重要事蹟，並引用其著作、名言、或他人追憶時所發表的讚譽，使每篇介紹都栩栩如生地勾勒出各位典範的獨到之處，而留給讀者清晰的印象，並引導我們更進一步想要了解，並師法他們的所作所為。

這一本書給我最深的印象是有些人物是我在成長過程中所碰到過的師長、或年紀相近的學長學弟，或我自認知之甚深的偶像，但永興兄居然在有限篇幅下，道出一些我過去不曾聽過的軼事，使我不得不讚嘆永興搜集資料的工夫。但最使我驚訝慚愧的是，我對書中所介紹的人物居然有多達30位十分陌生，而這些大多發生於這兩類，「醫師從政與社會運動」以及「基層醫療與社會公益」。這些人物透過永興兄的介紹，才使我意識到「醫師的社會責任」是個人在台灣有待努力的地方，這也是我答應為此書作序時始料未及的重大收穫。

我在1975年出國前並不認識陳永興醫師，後來在國外陸陸續續看到有關他的報導。第一次相見是他應吳樹民醫師之邀來堪薩斯市演講。記得當天演講時，他敘述自己白天以醫師身分為病人服務，晚上與夫人在街上為台灣文藝賣書的故事深深感動了大家，而隔天有幸載他到火車站搭車前往聖路易斯繼續他的巡迴演說時，在車上透過進一步的深談，更使我對他佩服萬分。

記得1997年我回國探親時，曾經拜訪他。當時他是花蓮地區選出的立法委員，他告訴我，花蓮檳榔業者要求他帶他們到立法院抗爭。他說，我身為醫師哪有可能公開支持這種明知對健康有百害無一利的檳榔，但想不到得到的回應竟是「看你還想不想再連任立法委員」的威脅。就因為這種堅持，雖然他是當時媒體選出的最佳問政表現，但卻未能獲得連任的立法委員。記得我在離台返美前，他還特別請人在我登機前即時送達他剛出版的《台灣醫療發展史》。在機上我一口氣看完，等不及回到家，就在機上振筆疾書，道出個人對他的仰慕。

雖然就習醫的年代而言，我比永興虛長幾歲，但就他廣泛的閱讀與寫作、對台灣醫療、社會公義、政治的投入以及他展現的勇氣、毅力與無私，我是瞠乎其後望塵莫及的「後輩」。當我接到永興以line 邀我作序以及送來的書稿，我二話不說就答應了，因為我實在是永興這「前輩」的粉絲，能比別人「先賭為快」一直是我為新書寫序的最大享受。

看到本書介紹的醫界典範，在過去台灣困苦的時空背景，能做出這麼多的成就，秉持理想奮鬥，甚至犧牲生命在所不惜，反觀今天在台灣卻有少數醫界人士，在民主自由的社會，迷失於名利的追逐，做出許多令人齒冷的行為。希望這本典範的史實可以使年輕的醫界菁英，認清生命的價值、意義，讓台灣的醫界學會「謙虛」、「勇敢」、「正直」，而能夠為理想奮鬥。

透過這本書，我也注意到台灣自古以來，選擇走上習醫這條路者都是頭腦好，又用功努力的人，而今天台灣的大學聯考，學醫這條路還一直是優秀的學生嚮往的康莊大道。我誠摯地希望這本書可以帶給年輕人一個重大的啟示，「學醫人只要有心，可以做許多有意義有價值的事，讓自己活得更有成就感，而不必汲汲營營迷失於名利的誘惑。」

我謹以最誠摯的心向有志學醫的年輕人推薦這本書。同時，也向已經走入行醫之道的醫師們說一聲，希望我們都可以在這本書裡找到自己的偶像，由他或她的身上得到啟發。

※本文轉載自《台灣醫界人物百人傳》序文

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