防疫指揮，避免人多口雜，由專業人員憑藉專業，統籌處理。其他人在後勤支援，各自領域做好本份工作。圖/擷取自疫情中心直播

新冠肺炎肆虐，包括台灣也無法避免，迄今有24案例，雖然尚未確定社區感染。但是帶口罩丶量體溫丶生活方式的調整丶消費行為的改變丶不少行業受到波及。行政院通過防治特別條例，編列六百多億特別預算。可預見未來，此次新冠肺炎方興未艾，仍然有一段時間，有頼政府丶人民擕手合作，共同解決問題。

防疫期間，政治口水少些，專業掛帥，國人的共識。以衞生褔利部為主的中央防疫中心，憑藉專業能力，在全體醫護人員努力之下，表現可圈可點，防疫工作步步為營，一切專業考量。可是防疫之外，尚有不少涉及醫療專業以外的問題，例如包括口罩等物資的調用丶居家檢疫丶隔離等人員管制，即與其他公共政策有關。

中國大陸隠匿災情丶動用力量干預台灣與世界衛生組織的互動，滯留在中國大陸的台灣人民返台作業。外交丶兩岸因素，政治色彩勢不可免。國內不同政治立場人士，迄今大致表現不錯，防疫如同作戰，集體合作不分黨派。執政者肩負全責，在野黨從旁協助，當然政府措施如有不當之處，仍然善盡在野黨責任。防疫指揮，避免人多口雜，由專業人員憑藉專業，統籌處理。其他人在後勤支援，各自領域做好本份工作。

遵循專業原則 避免人多口雜

任何公共政策，涉及專業丶價值丶民意，價值及民意，在民主多元社會，必然涉及不少個人丶團體丶政黨。公共政策制定考量技術可行性及政治可行性。價值丶民意即是政治可行性主要思考重點。防疫工作十之八九是專業，即技術可行性。即使政治可行性，其實也不少有專業性丶技術性。

誠然政治錯綜複雜，涉及太多變數。但是政治科學是一門科學，包括政治理論丶公共管理丶國際政治，累積多年發展，形成不少理論丶定律丶通則。有利於政治現象的描述丶解釋丶預測。以民意為例，透過科學方法了解民意動向，表示民意變數，仍然可以掌握了解。價值亦然，政治人物丶一般公民的價值取向，也是可以透過科學方法加以理解。

因此公共政策制定，由問題認定丶政策規劃丶政策制定丶政策執行與政策評估。五大階段，其實均可專業處理，尤其不涉及太多民意丶價值的公共政策。國際政治涉及因素更多，但是國際政治其實也有跡可尋，各國政治領袖丶主要幕僚丶學者專家，甚至主要國際媒體，均有不少共識，包括行為模式。國際政治本質現實取向，考慮國家利益丶國家安全等，其規律性不低。

台灣甚少將政治學視為科學，民主政治言論自由，人言言殊，每個公民𣈱所欲言，自認政治專家者時有所見。因此公共政策淪於價值之爭，各種力量較勁。所謂政治色彩濃厚，專業性淡化。坦然而言，包括外交丶兩岸事務，不少專業内涵。政治是種志業，某種程度也是專業。人類政治哲學，當然包括不少政治應然及理念，但是實證政治理論早就成為政治研究主流，主要國家的政治運作亦是。