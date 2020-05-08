4月15日清晨，看到中央社駐日記者的一則報導，有如一鞭打到腦後，我猛然驚覺，在抗疫除病戰場上奮戰不懈的大阪醫護勇士們，居然連起碼的自衛武器（口罩、防護衣及護面罩等）都嚴重短缺到必需披掛垃圾袋上陣。

心酸之餘，在看診中振筆疾書，呼籲故鄉人伸出援手，幫助鄰居滅火。想不到得到熱烈的迴響，來自台灣的義援，接踵而來，5月1日剛幫助GTMA捐贈大阪市的善行義舉後，素昧平生的「福和會」也慨捐貴重的醫療救援物資：高級帶帽緣的護面罩1000件及高等級的防護衣500件，於5月6日抵達敝院。由於病毒的野火也已經延及京都及敝所琵琶湖畔的滋賀縣大津市，4月25日大津市政府也因發生集體感染，而宣布閉鎖封府，忙得焦頭爛額的大津市長，親訪敝院要求將擬捐給大阪市的12000件雨衣中緊急撥出2000件給大津市，以解他們燃眉之急。

所以，我在5月7日，將來自「福和會」飄洋過海而來的大愛，分別捐贈給滋賀縣、大津市及京都市，雖是杯水車薪，卻是大旱中的甘霖。

疫情終究會成為過去，雪中送炭情才是誠摰真心意，素無淵源的「福和會」急鄰之所急，醫師出身的林逸民理事長，悲天憫人的基督精神，身體微和還為了被查扣的防護衣而操心奔走，實令我惶恐難安。而，耳鼻喉科的黃國欽醫師更是古道熱腸，除了日夜匪懈地替我找尋貨源，又，馬不停蹄地替我用空運快寄。實在即感激又感謝。

作為WHO棄兒的台灣，當疫災病毒肆虐全球之際，不但一枝獨秀地屹立不搖，而且，還行有餘力地恩澤四鄰，除了寄付有形的救援物資以敦親睦鄰之外，也捐輸了無形的大慈大愛以兼善天下，種善因必結善果，「慈故能勇」，台灣雖小、卻力大，看似雌柔、實勝雄強，身為台灣出身者深感光榮。

2020/5/8於日本琵琶湖畔鞠躬



滋賀縣、大津市及京都市的救災人員齊聚輝生醫院，王輝生醫師（左5）、宇野元衆議院議員（左4）。圖／王輝生



右起：捐贈滋賀県商工觀光勞動部長、王輝生院長,見證人「台灣駐大阪辦事處」李處長。圖／王輝生