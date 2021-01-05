由彰化市公所，台灣廣告主協會，南六企業股份有限公司聯合主辦的「全民潔車自愛、擦亮台灣」公益活動於2021年１月５日中午12:00，在彰化市公所清潔隊正式啟動。圖／台灣廣告主協會

為呼籲大家珍惜清新、安逸、乾淨環境及養成良好的衛生生活習慣。由彰化市公所，台灣廣告主協會，南六企業股份有限公司聯合主辦的「全民潔車自愛、擦亮台灣」公益活動於2021年１月５日中午12:00，在彰化市公所清潔隊（彰化市仁愛東街17號）正式啟動。

本次活動協辦單位包含第一名店、動腦雜誌、彰化埔心鄉公所、國立彰化高級商業職業學校、彰化客運、台灣大車隊、福和會、台灣設計協會、亞太自由婦女協會、國際聯合汽車美容協會、美車邦車體美妍、怪怪貿易有限公司、上洋產業股份有限公司、無雙樂團、台灣人權文化協會、民視、台視、TAIWAN News。

主辦的台灣廣告主協會二十年來致力促進工商產業繁榮、維護社會善良風俗、建構美好生活環境、協助社會祥和進步。現任理事長也是第一名店董事長王義郎致詞時表示，「日本人的車擦得比台灣的電鍋還乾淨」，如果我們也都能將車子擦得乾淨，必定讓其他國家來訪的人們深受感動。特別為本次活動設計的口罩LOGO也透過圖案隱含藍綠和諧，能共同合作，在疫情結束後，還能用口罩做行銷，展現政府力量。



台灣廣告主協會理事長，第一名店董事長 王義郎。圖／台灣廣告主協會提供

彰化市市長林世賢表示，本次活動企業攜手公部門關心社會風氣，必定對整體國家形象有所助益，將推展至各個社區，打響台灣品牌。

彰化高級商業職業學校校長粘淑真說：「潔車自愛雖然很平凡，但要做得好，卻不是很平凡的一件事。」如果學生每天搭乘的公車也擦得很乾淨，除了提升通勤品質，在此薰陶下，孩子也會愛乾淨，呼籲教育工作者一起加入。



彰化高級商業職業學校校長粘淑真。圖／台灣廣告主協會提供

副總統辦公室主任陳文彬指出，世界在水生火熱之中，台灣還能保持良好的經濟成長，就是因為自愛、自重。本次活動不分藍綠、跨越黨派，從彰化起跑，擦亮台灣。



副總統辦公室主任陳文彬。圖／台灣廣告主協會提供

彰化市市長林世賢、埔心鄉鄉長張乘瑜、溪湖鎮鎮長黃瑞珠與台灣廣告主協會理事長王義郎，共同在現場擦洗自己的座車，並呼籲戴口罩、勤洗手；國際聯合汽車美容協會也在一旁指導正確洗車步驟。



彰化市市長林世賢（右１）示範擦亮公務座車。圖／台灣廣告主協會提供



圖／台灣廣告主協會提供