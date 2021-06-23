「象鼻隧道」它曾是1961年五十年代台灣銀行發行出版的「壹圓紙幣」上之圖案。

已廢棄多年的舊蘇花公路段最經典段「象鼻隧道」它曾是1961年五十年代台灣銀行發行出版的「壹圓紙幣」上之圖案。後來隨著新蘇花公路「和平隧道」的陸續工程興建更迭，如今的「象鼻遂道」已廢棄，也鮮少有人前往探訪。

「象鼻隧道」近來因網路社群的攀岩探境、重回現場的短片，吸引眾多關注。蘇花古道承載時代的輪轉，「象鼻隧道」絕美的景致，雖物換星移但並未被世人所遺忘。

「象鼻隧道」這座被譽為「海上最美麗的隧道」在五十年代十分風光的景點雖已走進歷史，但在國家發展的軌跡上「象鼻隧道」在國幣永存不可抹煞的記憶圖騰，斷崖下的蔚藍海岸景致融合天險的地理印象，似也道盡美好台灣海洋國家的當前。

蘇花公路的沿革演進，民報2016年9月21日曾報導「絕美之路：蘇花公路的故事」：當時的日本人稱呼這條臨海道路為『世界第一危險道路』，行車所見沿途盡是海天一色，享受風光明媚的同時也讓許多駕駛人膽顫心驚。惟有沿著蜿蜒海岸與艱險的自然環境爭路，才能搏得如此的絕美風景，而當年臨海道路施工最困難的地方就屬清水段。

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