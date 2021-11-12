中共將抗拒併吞者定位為台獨，所以認定捍衛中華民國的民進黨為台獨，但民進黨主流並不從事台獨運動。圖為國台辦發言人朱鳳蓮。擷自中國人民網

中國國台辦點名行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮為「台獨頑固分子」，並揚言將對三人採取「懲戒」措施。中國全國台灣研究會常務副秘書長楊幽燕接受中新社採訪時指出，蘇貞昌以「武漢肺炎」惡意攻擊中國，游錫堃鼓吹「台美建交」，吳釗燮通過「竄訪」歐洲國家等勾連外部勢力。她並呼籲台灣民眾，要和極少數「台獨頑固分子」劃清界限。

真的活見鬼，民進黨政要怎麼會是台獨？中國於2008年出版的「『台獨』組織與人物」所列的名單才與台獨運動沾到邊，日前所列的三個「台獨頑固分子」，只有游錫堃在名單內，蘇貞昌及吳釗燮都不是。今日中國所列的台獨名單竟然將我們在2008年被列為台獨人物的一群人遺漏，中國是否知道我們這一群人感到很沒面子？

事實上中國所列的民進黨政要並非台獨運動者，是中國不了解台獨，或是裝傻？台獨運動的產生是因為台灣被外來政權佔領，當時中華民國與中國國民黨是一體兩面。之所以認定中國國民黨政權是外來政權的理由有二：第一，台灣人與中國人不平等，所以是殖民統治。第二，掌握立法權的立法委員及選舉總統的國代由中國搬過來，在台灣不能改選。針對獨裁的外來政權，台灣產生了台獨運動。

台獨運動的目標就是要推翻外來政權，也就是要推翻中華民國，以終結中國國民黨獨裁政權。只是政治民主化之後，由台灣人以民主程序產生中華民國政府，政權已走向本土化，台灣人也進入中華民國體制參政，推翻中華民國缺乏正當性，可是中華民國的國名及《中華民國憲法》卻屬外來，所以台獨運動的目標轉為正名制憲。

民進黨主流沒有從事台獨運動

蔣家執政年代，黨外人士積極反中國國民黨，後來組了民進黨，剛開始民進黨屬革命團體，以追求政治信仰為目標。茁壯後轉型為民主政黨，以執政為目標，所以積極追求選票，這階段雖然絕大部分台獨運動人士支持民進黨，可是民進黨的主流並沒有從事台獨運動，而是以民主政黨的身分進入中華民國體制，爭取政權。

民進黨積極進入中華民國體制內爭取政權，所以必須認同中華民國，當然不可能正名制憲，但必須切割中華人民共和國，所以訂定《台灣前途決議文》，認定台灣是一個獨立的國家，其國名為「中華民國」，領土為台澎金馬，若要變更，需要公投。在中華民國體制內爭取政權的民進黨，既不可能推翻中華民國，也不可能正名制憲，與台獨運動完全切割。

中共相當堅定的政策就是消滅中華民國，中華民國的執政者當然要捍衛中華民國，所以拒絕中共的併吞，而中共將抗拒併吞者定位為台獨，所以認定捍衛中華民國的民進黨為台獨，事實上民進黨權貴只捍衛中華民國，未參加過台獨運動。中共所稱的台獨就是拒絕中共併吞者，也就是中華民國的權力中心。中國國民黨一方面說要捍衛中華民國，一方面跟著中共喊反台獨，有病！



作者指出，民進黨的主流並沒有從事台獨運動，而是以民主政黨的身分進入中華民國體制，爭取政權。示意圖／擷自總統府flickr