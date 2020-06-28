老派文青正在探問，文學與社會對話的可能。

他出身霧峰，深受在地文化環境的影響，大學就讀中文系，之後的研究主題轉向在地文學，包括臺灣古典文學、日治時期臺灣文學、臺灣現代文學。對於臺灣文學輾轉、曲折的發展，具有深刻的認識。

文學是他理解世界的方式，透過不同的作品，他看到這片土地的歷史、人性的幽微，以及對未來的美好期盼。他希望讓更多人知道，臺灣文學是什麼？有什麼價值？

推薦序 在路上，不時交會

文／劉克襄（作家）

振富小我二歲，都是中部農村長大的孩子。父母輩為了謀得更好的生活環境，早在我們孩提時期，各自從臺中外圍的鄉村搬進了市區。

他老家原在霧峰北勢村，國中時隨家人遷居到忠信市場，此後父母以擺攤為生。我則出生於烏日九張犁，及就學之齡，父母先寄宿大同國小，再落腳於第五市場不遠的公館。兩地不遠，分別位於柳川兩岸。那時我和童伴常騎單車越過柳川，在振富就讀的崇倫國中打球、釣魚，甚而溜到筏子溪玩。振富也曾帶領同學騎鐵馬，回到霧峰、草屯一帶長程野遊。

乍看這樣的家族遷移和生活動線，彼此間彷彿無啥關係。但成長的軌跡，悄然有了一些交集和重疊。

等我們先後進入臺中一中，應該是受到校園師生的藝文薰陶吧，都微妙地受過啟蒙。爾後，各奔臺北就學，個人對讀書的面向，乃至創作的樂趣，似乎也在此時有了清楚的眉目。

如是在臺中盆地長大，在同所高中接受文學的養成，我們彷彿同一處果園栽培出來的物種，雖說品項有些不同，但吸收的養份應該是近似的。只是欠缺結識的緣份，直到不惑之年。

儘管相見略晚，我們在同一家園成長的經驗，早已豐厚地形塑成某一雷同的生活價值。因而彼此見面，不過須臾交談，便像老友般熟稔了。

至少對我來說，日後陸續有機會翻讀振富緬懷年少及長的文章，還有表達在地文化和臺灣文學的關懷時，都有著濃郁的親切感。我因而相信，站在同塊土地，看待各種社會變遷，應該也有著相近的意識，以及關心臺灣未來的位置。

有此成長緣份，再以文會友，這等人生風景何等美麗。等到熟識了，切磋自是愈加頻繁，因而日後再接觸其鑽研的相關文學史料，共鳴更為強烈。我們未成黨結社，卻不知不覺有一奇妙的隱性連結，必然也使然地劃出一個以臺中盆地為核心，但關懷超越家園的文化地圖。

除了這種難以量化的生活和知識養成，振富的散文還有夾敘夾議的特質，我常讀得津然有味，想借序表述。

由於長時浸淫於早年臺灣文學的發展，他慣常以在地人文歷史引經論典，呼應當代文學，或者以現今的文化運動，遙映某一過往經驗。再加上成長環境的潛移默化，其文氣自有一渾然天成，帶出意想不到饒富興味的人文底蘊。我輩書寫者甚少有此能耐，縱使述及臺灣相關文史，似乎也難以像他走文行筆的理所當然。

順手舉一例，譬如提到二二八事變後，中央書局發起人莊垂勝對世事意興闌珊，避居霧峰萬斗六山，最後抑鬱而終。他藉此中部重要文化人物的餘生，對照自己的家園，爾後又有精闢論述，追溯日人岸田秋彥、小說家朱點人與他的深刻情誼。

別人引用此段文獻總難窺得全貌，但振富是文史專家，不僅有一觀望來龍去脈的高度，還能旁敲昔時藝文活動，提點各種可能。再加上，書寫的是故鄉近事，如此日常又幾乎被遺忘的稗官野史，被其娓娓敘述時，其實已挑出一段感人故事的線頭。

這樣引史為要的開端，以及滿懷土地鄉愁的情感，也不只一回撼動了我。光是此文撞出的花火，自己便有不少豁然開啟的新視角。一邊翻讀，還興致勃勃地展開過往地圖，尋著萬斗六山的位置，從霧峰劃了一條行旅之路，往東北連結到桐林、黃竹坑和九九峰一帶。我多麼想以自己最愛的踏查，再次尋訪這些振富行文裡提及的，文化人士在中部活動的足跡。從他們度過的抑鬱年代，思索更深層的土地經驗。

相對地，當我發表地方文史相關的散文，乃至一些臉書的踏查心得，振富也定時追蹤，熱心提供廣博的專業見地。他的關心也不只囿於中部地區。早些年我發表臺北寶藏巖的文章，記述清末至日治時期的新店溪旅遊，承蒙其斧正，方能修正文史考證的謬誤。

振富會積極不悔地投入早年臺灣文學研究，焠鍊出獨特的史學行文。最重要的轉折點當在博士班，爬梳文獻報告的議題裡，遇見了櫟社。

此一日治時代的古典詩社，由霧峰林家林朝崧、林幼春、林獻堂等人主導，結合中部各地傑出詩人。他們發表的詩文，出現諸多中部地方風土，恰恰是我輩從小熟悉的家園。

但這些先輩的生平和作品，在戰後繼續縮萎於歷史暗角，始終欠缺有心人士，打破政治和文化隔閡的既有藩籬。振富無疑是當今最認真扣問這段歷史，不斷梳出精彩理路的學者。

一邊研究，振富也深感自己過去對母土的無知。當我們埋首於個人創作，不知文學歷史長河流奔向何方時，他早以自身的治學和成長經驗，俱備了綜觀全局的治學能力。

從清朝以迄日治時代文學創作者的豐饒成績，乃至日人的漢文學，振富拿捏得比任何人都清晰。以此臺灣文學史為基底，他對臺灣文學過往的脈絡發展，展現了當代文學不易溯及的高度，並常以此恢宏史觀，呼應當代臺灣文學。

攤開目次，四個章節展現的書寫內容，究其細節背後的撰述精神，無不可用此一規範衡量。而這些他長年積極追溯、宣揚的，無疑是臺灣文學命脈的重要軸承，更是認識臺中地方文化的核心價值。

返觀自照，又何嘗不是我目前在家園行腳時的快樂。我們朝同一個目標，回到家園，努力探索在地文化。他有豐富的治學能力，搭配嚴謹精湛地爬梳。我尾隨其後，大步以腳力忖度另一個可能。

這樣孜孜於早年文史人物的事蹟，重視其行文處事，無非想在不同面向，呼喚讀者參與一段文化脈絡。如是讓文學更有深度與社會對話，與土地連結，我們都視為必須回顧的使命。

振富的工作不是考證，而是從過去發現，創造更好，值得珍惜的文史內涵。那也是我在往前的路上，再怎麼轉彎或迷路，仍會不時遇見這位鄉親的原因。

作者簡介

廖振富 1959年生於臺中霧峰，1977年畢業於臺中一中，1981年畢業於臺灣師大國文系，1996年臺灣師大文學博士，研究主題包括臺灣古典文學、日治時期臺灣文學、臺灣現代文學。

先後任教於嘉義師專、臺中科技大學、臺灣師大、中興大學。曾任中興大學文學院副院長、臺灣文學與跨國文化研究所所長、國立臺灣文學館館長，現任中興大學臺灣文學與跨國文化研究所兼任特聘教授。著有《臺灣古典文學的時代刻痕：從晩清到二二八》、《櫟社研究新論》、《新修霧峰鄉志．文化教育篇》、《蔡惠如資料彙編與研究》、《林癡仙集》、《林幼春集》、《在臺日人漢詩文集》、《時代見證與文化觀照：莊垂勝、林莊生父子收藏書信選》、《臺中文學史》（與楊翠合著）、《追尋時代：領航者林獻堂》、《以文學發聲：走過時代轉折的臺灣前輩文人》等書。