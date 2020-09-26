1978年7月某日凌晨3點，白宮突然電話響起，吵醒了睡夢中的總統卡特，電話是他的科學顧問普雷斯（Frank Press）從北京打過來的，此時他正與鄧小平會晤，「總統先生，鄧問我，是否他可以派五千名中國學生到美國留學？」卡特吼道，「告訴鄧先生，他可以派十萬名過來！」說完，隨即掛上電話。

卡特給鄧小平送上聖誕禮物，1978年12月26日，首批52名中國留學生抵達美國，大部份是文革時期沒被紅衛兵整死，40歲上下的中共科研人員。隔年，中美建交，鄧小平於1月29日訪問美國，卡特設國宴款待，席間對老鄧說，「我們不怕一個太強的中國，怕的是一個太弱的中國」。卡特對中國學生開啟了美國大學之門，或許是因為他怕中共科技太弱，大方的讓中共的留學生進加州理工學院（Caltech）學習最先進的太空科技，中共果然不負卡特期望，九O年代已有能力發射商用人造衛星，搶走了NASA不少生意。

美中建交後，大約2000名中國學生進入美國大學校園，1980年，增至6500人，分別在全美160所大學就讀，大多集中在紐約州、加州、威斯康辛、賓州、麻州，單單紐約市就有500多名中國留學生。

當時能出國的均大有來頭，有一些是高幹子弟，鄧小平之子鄧質方進入羅契斯特大學攻讀物理，中共外長黃華之子黃冰進哈佛，社科院院長胡喬木的女兒胡木英和他的孫子均在紐約就讀大學，中共組織部長宋任窮將他多名子女送往美國讀書，包括1966年參加紅衛兵獲毛澤東接見後改名為「宋要武 」的宋彬彬。後來劉少奇的女兒劉平平、劉亭亭，也都以公費生名義留學美國。叛逃的台灣陸軍連長林正誼（後改名林毅夫）1982年則以私費赴美留學，攻讀經濟學。

被中共派往美國的公費生，每月可領600美元，美國大學給予免學費優待，甚至提供獎學金。戴著黑框眼鏡，身穿中國工人服裝的鄧質方，平常總是泡在圖書館裡，桌上堆滿教科書還有一本英漢辭典，他的成績不錯，第一學期拿了A。其他大部份中國留學生，由於年紀大，生活不適應，英語能力差，成績不佳。

在1980年代，補托福出國留學形成一股大熱潮，當時中國人均僅二百美元，然而，擺脫窮困反而是中國年輕人熱衷留學的主因，留美人數逐年上升，1988年留美的中國學生已達28,000人，台灣留美學生原本占美國大學外籍生最大多數，隔年即被中生超越，排名第二。

1989年六四天安門事件發生，中共出動坦克血腥鎮壓學生，震驚世界，中共當局認為學生對其政權是一大威脅，不歡迎留美學生歸國，反而鼓勵學生出國，六四過後數週，中共即恢復托福考試，當時中國的大學生覺得留在國內沒前途，半數以上的北大學生畢業後想出國留學。

老布希總統擔心中國留美學生歸國會遭到政治迫害，發佈行政命令，允許中國學生留在美國，隨後又促成國會通過《中國學生保護法》（Chinese Student Protection Act），有五萬多名中國留學生受惠於這項法案，輕輕鬆鬆的拿到綠卡，這也激勵了更多中國人爭先恐後前往美國留學，千禧年，中國留美學生已超過六萬人。

中共政權歷經文革浩劫不倒，美國稱得上是中共的貴人，六四事件中共遭到舉世譴責，老布希總統卻向老鄧當面保證，美國和西歐各國不會對中國進行經濟制裁。柯林頓上台後，極力推動全球化，在柯林頓的幫助下，2001年中國順利的加入WTO，外資源源不絕進入中國，使得中國一變為世界工廠，需要更多的資訊與管理的人才，激發了中國人另一波留美熱潮。

1977年中共恢復高考，大學生僅16萬人，2001年，增至100萬，由於一胎化政策，家長望子成龍，但是要擠進明星大學的窄門並不容易，有錢的家庭紛紛把子女送往美國求學。適逢石油幫出身的小布希總統，2003年對伊拉克發動反恐戰爭，結果副總統錢尼投資的公司獲利十幾億美元，聯邦政府卻負債五千億美元，於是大砍補助大學的預算，全美的大學由於普遍缺乏經費，遂大開方便之門，招攬國際學生，許多中國留學生，托福不及格、學歷和成績單均造假，推薦函則是由補習班代筆，美國的野雞大學招了不少這類到美國混學位的中國留學生。以往大部份中國學生是到美國唸研究所，但是千禧年後，中國學生有40%是到美國讀學士課程，還有一些小留學生讀高中。

階級分明是中國社會主義的特色，法國學者杜明在其所著《中國太子黨，Les fils de princes》指出，太子黨是中共權貴集團的天之驕子，他們幾乎都是長春藤名校的畢業生，習近平的女兒習明澤、中共元老陳雲的孫女陳曉丹，畢業於哈佛大學。胡錦濤的兒子胡海峰、溫家寶兒子溫雲松、江澤民兒子江綿恆、朱鎔基兒子朱雲來等，均在美、加頂尖大學拿到學位。太子黨回國後，位居要津，有的創業，有的掌控國營企業，個個都成了鉅富，他們彼此聯姻，互通有無，整個中國成了他們的家族企業。

中國高官和富商大都把子女送往美國留學，並經由此管道在美國置產，其子女生活奢華，開保時捷，車前懸掛五星旗，身份特殊，而一般的中國留學生則來自中產階級，其中有不少是小粉紅，他們是一群被共產黨洗腦得很徹底的可憐虫，思想僵化行為幼稚。中共在海外留學生組織成立黨支部，經由大使館監控中國留學生，由於小粉紅資質平庸，畢業回國想謀得一官半職，因此，他們歌頌祖國偉大，唱衰美國，極力替中共政權辯護，不時干涉來自其他國家的學生聲援藏人、維吾爾人，霸凌支持「反送中」的香港學生，蔡英文過境美國，他們也拿著五星旗去抗議，囂張的行徑，令西方人相當厭惡，觀感很差。



華人留學生楊舒平在馬里蘭大學畢業典禮上的演講引發熱議。圖／擷自YouTube

中共師承法家之術採用「連坐法」對付海外的異議者，留學生膽敢罵習大帝、批評共產黨，家人連帶受罪。因此，留學生在美國也無法享有言論自由，楊舒平就是一個明顯的例子！她在馬利蘭大學畢業典禮上台演講，英語流利，侃侃而談，那麼傑出的表現，我給她一百個讚！中國人應該以她為榮才對啊！戰狼卻對她口誅筆伐，罵她不愛國，嫌自己的祖國不自由、空氣髒，威脅她國內的家人，逼迫她道歉。楊舒平有哪一點說錯了？難道說出自己內心真實的感受都不行？矗立在紐約港的自由女神是美國的精神象徵，小粉紅都瞎了眼，沒有看到那尊神，眼裡只有毛魔王、習大帝。下一代反智弱智還能民族復興？說實在的，我真的為中國人感到悲哀。