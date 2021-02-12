白宮表示，拜登政府正在以「戰略耐心」尋求和北京打交道的「新方法」。這個「新方法」與川普政府的對華政策會有何不同？川普時期施加的一系列對華措施，變還是不變？川普政府對台灣問題的立場，是去是留？深受各方矚目。

川普總統在上任伊始打破外交慣例和台灣總統蔡英文通了電話，在其任內簽署生效《台灣旅行法》、《台灣友邦國際保護及加強倡議法》和《台灣保證法》，並推出多項強化美台關係措施，包括：

多名內閣官員訪台，解除美台官員交往的自我限制。

批准多項對台重大軍售，包括先進的進攻性武器系統。

建立「經濟繁榮夥伴對話」，啟動美台教育倡議。

庫珀：多數對台政策將延續

美國智庫企業研究所高級研究員扎克·庫珀（Zack Cooper）表示，川普政府時期的大多數對台政策都會延續下去。他表示，拜登政府正在這樣做，包括邀請台灣駐美代表蕭美琴參加總統就職典禮、公開譴責中國在台灣海峽的軍事行動。他說：「至少目前為止看起來，拜登團隊試圖非常直接地接觸和支持台灣。」

康奈爾大學中國和亞太研究項目主任艾倫·卡爾森（Allen Carlson）認為，拜登目前的首要議程是應對新冠疫情，他不會希望台海局勢升級或在台灣問題上陷入爭端。他說：「我認為，他也許會悄悄地回撤一些川普在卸任前採取的爭議較大的舉措，但同時向北京明確表明，美國將會強烈反對任何改變台海現狀的單邊行動。 」

傳統基金會高級研究員成斌（Dean Cheng）認為，雖然拜登政府目前的一些行動非常具有象徵意義，但是拜登在台灣問題上的立場尚不十分明朗。他說：「川普可能是40年來最支持加強美台關係的美國領導人。我認為歐巴馬政府是支持台灣力度較弱的幾屆政府之一，而拜登當時是副總統。」

分析人士：拜登對華政策形變質不變

卡爾森教授表示，拜登政府的一個優勢（luxury）是可以選擇延續哪些川普時期的對華政策，然後形成一個更全面的長期戰略。但他認為，其中的不同之處，更多的是形式上而非實質上的。

他說：「如果認為美中關係會出現顯著改善，那是錯誤的看法。美國兩個主要政黨對於改善美中關係的政治意願都非常低。但我認為，大多數人都希望看到關係穩定下來，這是我們未來幾個月預期可以看到的。」

企業研究所的庫珀也持類似觀點。他說，拜登政府將會延續川普時期的競爭姿態，但在言辭上不那麼鋒芒畢露（sharp-edge）：「拜登團隊可能會嘗試採取他們認為能夠確實影響中國行為的行動，但會擯棄一些川普政府官員的那種在他們看來有點針鋒相對和毫無益處的言辭。」

傳統基金會的成斌則指出，美國對華政策的未來走向並不只取決於美方。他說：「俗話說，一個巴掌拍不響。談到美中關係的時候，我們必須要認識到，中國也會影響到政策的變化。對於一個公開威脅台灣的中國和一個展現緩和姿態的中國，美國勢必會以不同的政策組合予以回應。」