1978年3月18日，林正杰、張富忠的《選舉萬歲》一書，在裝訂廠被警備總部人員非法扣押，損失慘重，殘本在市面流通價是一本1000元（原書定價90元）。3月21日，蔣經國當選總統，5月20日就職，「蔣經國時代」來臨。6月15日，許一文（施明德）發表《增設中央第四國會芻議》的64頁小冊，但旋遭警總查禁。10月31日，黨外人士助選團發表「解除戒嚴令」等十二大政見。12月16日，美國卡特總統在台灣選戰高潮中，宣佈明年元旦起「美中正式建交」。蔣經國隨即依動員戡亂時期臨時條款發佈緊急處分令將這場選舉「無限期延後」。12月25日，黨外人士助選團發表〈黨外人士國是聲明〉，提出十項呼籲。

1979年1月21日，警備總部以前高雄縣長余登發與其子余瑞言，涉嫌參與匪諜吳泰安叛亂案為由，將兩人逮捕；翌日，許信良、施明德等黨外人士南下高雄橋頭遊行示威，組織「台灣人權委員會」，是國民黨戒嚴統治下第一次政治示威活動。6月1日，發行人兼社長康寧祥、總編輯司馬文武（江春男）的《八十年代》雜誌創刊。8月7日，黨外地下報《潮流》攝影編輯陳博文與印刷商楊裕榮被捕，最初指控為叛亂罪，後因創辦人陳婉真在美絕食抗議，遂裁定交保。8月16日，發行人黃信介、發行管理人姚嘉文與林義雄、社長許信良、副社長黃天福與呂秀蓮、總編輯張俊宏、總經理施明德的《美麗島》雜誌創刊號出刊。9月8日，美麗島雜誌社於中泰賓館舉辦創刊酒會，在軍警縱容下，疾風雜誌社率領人馬在賓館外舉行「聲討叛國賊陳婉真行動大會」，造成雙方的衝突與對立。

黨外人士針對書籍、雜誌連續被查禁於9月20日聯合發表一分共同聲明〈我們結決心為言論自由奮鬥到底！對當局一再濫權查禁書刊的抗議〉。聯合簽署者有拓荒者出版社、春風出版社、鼓聲雜誌社、美麗島雜誌社、禁書作者聯誼會、春風雜誌社、八十年代雜誌社等七家。《八十年代》第五期第41頁全文刊登這則聲明。12月10日，美麗島雜誌社在高雄舉辦「世界人權紀念日演講大會」時，在蔣政權「未暴先鎮」的陷阱及催淚瓦斯的圍堵下，發生警民衝突；蔣政權再利用其媒體傳聲筒抹黑黨外，查封美麗島雜誌社及其各地服務處，大肆逮捕黨外精英，企圖一舉撲滅「黨外」這股反對力量。王景弘在《採訪歷史：從華府檔案看台灣》一書說：「蔣經國並沒有立即民主化、本土化，反而是在危機感下，逮捕黨外人士，造成美麗島事件。他的民主化及本土化一直到1980年代的末期才進行」。12月19日，《美麗島》雜誌遭蔣政權下令永久停刊。12月20日，《八十年代》、《春風》、《夏潮》都被停刊一年。

1980年1月8日，蔣政權高額懸賞緝捕施明德，終於在西門町許晴富家中被捕。1月22日，立委康寧祥以〈為我們的民主前途請命〉為題向行政院提出質詢，建議政府公平審判美麗島事件。1月23日，在美台灣作家陳若曦及華裔學者余英時等30多人聯名請求國民黨政府對美麗島事件被捕人士進行公開審判。2月28日，在蔣政權嚴密監控下，林義雄母親與雙胞胎女兒亮均、亭均在家中被殺死，僅大女兒奐君重傷獲救。坊間以為此行動是情治單位鷹派所為，用以「殺雞儆猴」。3月，《亞洲人》月刊第二期刊登〈最長的一日〉、〈牆裡•牆外〉、〈訪陳若曦談美麗島事件〉等專文，但旋即遭警備總部處分停刊一年。

4月18日，美麗島事件軍法審判部分：施明德判處無期徒刑、黃信介有期徒刑14年、姚嘉文、張俊宏、陳菊、呂秀蓮、林義雄、林弘宣等六人都處12年有期徒刑。4月24日，以藏匿施明德為由，蔣政權逮捕長老教會總幹事高俊明牧師等人。6月2日，美麗島事件司法部分：周平德、邱茂男、王拓、魏廷朝各有期徒刑六年，楊青矗刑4年2個月，邱垂貞、紀萬生、張富忠、陳忠信各刑4年，蔡有全、吳振明、許天賢、吳文賢、戴振耀各刑3年……。6月5日，高俊明牧師、許晴富因藏匿施明德案，兩人都被處有期徒刑7年。9月24日警備總部發布隆徹字第4099號查禁陳婉真《勇者不懼》一書；以隆徹字第4100號一口氣查禁林義雄、姚嘉文合著《虎落平陽》、張俊宏《我的沉思與奮鬥》及《景涵選集》、姚嘉文《護法與變法》、林義雄《從蘭陽到霧峰》等五本書。

10月23日、27日分別查禁黃煌雄《到民主之路》與鄭牧心《台灣省議會之變局》兩書。11月10日，警備總部發出隆徹字第4807號公函：謂許信良經懲戒停職，出國後猶繼續發表不法言論，公然成立叛國組織，警備總部依法通緝，許著《風雨之聲》及《當仁不讓》兩書，自不宜任其流傳，汙染社會，因而查禁，並清查報繳。11月18日警總以康寧祥、王兆釧合著（幕後作者李筱峰） 《一個小市民與老長官的政治對話》違反〈台灣地區戒嚴時期出版物管制辦法〉第三條第六款，遂將之查禁並報繳；同月24日，進峰編輯的《康寧祥與民主政治》一書，警總以書中有康寧祥〈對許信良彈劾案之聲明〉，曾刊登於禁書《黨外文選》，就依〈台灣地區戒嚴時期出版物管制辦法〉第三條第六、七款查禁。12月6日，增額立委及國代選舉，美麗島事件家屬許榮淑、黃天福當選立委，周清玉當選國大。

1981年1月17日，張春男、劉峰松被以「違反選罷法」判刑3年6個月。2月20日，史為鑑（石文傑）編著《禁》一書由四季出版公司正式出版。4月29日，林正杰任社長、林世煜任總編輯的《進步》雜誌在裝訂廠遭到警備總部查扣沒入。5月20、21日四季出版公司的李筱峰《叛徒的告白》、鄭牧心編《政治笑話集》遭到警備總部查禁。5月22日，宋楚瑜出任新聞局長，朝野評價兩極化。6月1日，林正杰及林世煜等人轉戰《深耕》雜誌。6月18日，曾心儀著作《等》一書，警備總部以〈在痛苦中成長〉之內文，對高雄暴亂事件蓄意歪曲，為叛徒作有利辯解，混淆社會視聽，挑撥政府與人民情感為由，約談勸告該書發行人，刪除後再為發售，迄今為時逾月，延未履行，遂查禁並扣押其出版物。7月2日，旅美數學教授陳文成被警備總部約談後，翌日早晨人卻陳屍台大校園。迄今已經30多年，但是真相仍在風中飄盪，真凶仍未逮捕到案。9月，「李敖千秋評論叢書」創刊，創刊號《千秋•冤獄•黨》遭警備總部10月21日隆徹字第4338號予以查禁，《李敖千秋評論叢書》此後連續出刊十年，共120期（查禁42期），外加李敖和友人共著《萬歲評論》40期（查禁36期）及為黨外雜誌免費寫稿的《千秋評論號外》四期，對言論自由的爭取有很大貢獻。10月28及30日，蔡憲崇《望春風：台灣民主運動人物奮鬥史》與梁山（謝聰敏） 《談景美軍法看守所第一集》分別被警備總部查禁。11月13日，林正杰準備參選台北市議員的《寧為黨外》亦遭查禁處分。記者出身的桃園黨外人士余金來欲參選省議員，將自己曾參與的報導和助選經過編輯成《捨我其誰》於11月5日出版，翌日即遭警總查禁扣押處分。

1982年5月25日，黨外立委放棄杯葛警備總部預算案，引發《深耕》雜誌於6月10日刊登「放棄杯葛，黨外還有什麼？」專輯，開始批判康寧祥。6月29日，康寧祥、黃煌雄、張德銘、尤清「黨外四人行」赴日美參訪。8 月17日，美國與中共簽署〈八一七聯合公報〉。《陳文成教授紀念專集》（美國版）於7月2日週年祭出版，陳文成父親陳庭茂先生為籌募「陳文成教授獎學金基金」，在台印行本書；不料，警總於10月13日查禁，並派人四處查扣，而陳老先生與家人到11月下旬尚未收到警總的查禁公文；同時由深耕雜誌社編輯的台灣版《陳文成博士紀念專集》，合法出版卻也遭到文化工作小組的胡亂查扣，真是「殺人禁書又扣書」，試問天下有比這更可惡的事嗎？12月16日，警備總部以四季出版公司出版及發行、藍玉鋼編著《七十年代論戰柏楊》一書，內容淆亂視聽，挑撥政府與人民情感，依〈台灣地區戒嚴時期出版物管制辦法〉第二、三條予以查禁。

1983年1月8日，盧修一「台獨案」，判處感化三年。1月12日，雙喜出版社總經銷的曹聚仁著《魯迅評傳》被查禁扣押，因其違反〈台灣地區戒嚴時期出版物管制辦法〉第二條：匪酋、匪幹之作品或譯著及匪偽之出版物一律查禁與第三條第三款、為共匪宣傳者。問題是：魯迅病逝於1936年，中國的八年抗日都尚未開始，魯迅怎麼會是匪酋或匪幹？

黨外在美麗島家屬、辯護律師與黨外新生代的齊心努力之下，於1980年的中央民代增額選舉及其後的1981年縣市長、省市議員選舉中，逐漸恢復元氣，在蔣家政權的封殺之下，依然前仆後繼，一步一步踏實地前進！

本文摘自《美麗島後的禁書》（前衛出版社，2019年10月）