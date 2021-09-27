當小英連任，瘟疫當頭，中國對我台灣，更加威嚇，施展戰認知作戰，近習近平 說要聚焦準備打仗。既禁我釋迦蓮霧，又以我申請CPTPP，即19架機侵我空域，國際人士早己屢屢為台灣發出警訊，甚至以為危在旦夕，台灣人卻老神在在依舊，是否已被麻醉成功？以為民志似鐵，無堅不摧，無所畏懼嗎？抑是視若無睹，事不關己？這是國民缺乏心防，政府之責。

最重要是台灣認同危機。政大民調「我是台灣人」2020年最高峰 64.3%，「台灣人也是中國人」這一年最低居然還有29.9%，2021年前者還下降，後者上升。我們以為台灣認同 是直線的上升，恐非必然。每次總統大選，都攸關台灣被統一或獨立的命運，2020 大選本土政黨 總統得56%，區域立委得45%，依舊是令人擔心的數字。尤其面對日趨頑強的中共及在台代理人。這是國家認同不足，亦政府之責。

此外，台灣面對窮兇惡極的中國，應該是深惡痛絕。然而國際著名的皮尤（Pew）智庫對世界包括台灣 17個進步國家民調，台灣對中國厭惡負面看法只有69%，低於亞太國家的平均數73%。日本人高達88%。台灣缺乏分辨敵我，更是政府之責。

外交部強調台灣要「戰到最後一兵一卒」，我們憑什麼？

顯然，台灣最需要的是台灣國家認同為主的台灣精神。

9月26日「台灣教授協會」頒發第一屆〈台灣精神獎〉，由成績斐然的民間學術性運動性的社團，繼承台灣民間社會運動的精神，推展建構台灣新國家的新思维文化。

台灣各族群在不同階段共同土地的集體生活記憶，累積台灣「命運的共同體」， 而有「台灣國家共同認同」，休戚與共，面對現強的敵人，有「憂患意識」的全民心防，國民願意為國家付出生命的「犧牲精神」。追求台灣的現代化，台灣人必須有「理性精神 」，能獨立的思考，科學的實證、破除迷信和功利，還有公民社會的倫理道德，尊重多元的「公民意識」。

我「台灣精神」的論述，是集體記憶、命運共同體、台灣國家認同、憂患意識、犧牲精神、理性精神、公民意識。

讓台灣精神，成為台灣人的價值和信仰。台灣教授協會的〈台灣精神獎〉，是台灣精神的推手。



2021年莊萬壽教授〈台灣精神獎〉第一屆頒獎典禮。左起：總統府資政蕭新煌、莊萬壽夫人謝百合、黃崇祐、台教會會長許文堂、文化部長李永得。圖／台教會提供