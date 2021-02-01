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每日國際焦點
緬甸執政黨發言人表示軍方一早突襲，翁山蘇姬、總統溫敏等執政黨領袖遭拘留。
越南共產黨13屆1中全會，77歲的阮富仲三連任越共總書記。
印度財政部長計畫擴大內需與減稅以振興經濟。
美國Gamestop股票大戰，深陷中心的對沖基金馬文投資，損失高達53%，獲投資人再注資後總資產為80億美元，年初總資產本來為125億美元。總體來說做空Gamestop的投資機構總損失達200億美元。
緬甸
執政黨發言人表示軍方一早突襲，翁山蘇姬、總統溫敏等執政黨領袖遭拘留。
越南
共產黨13屆1中全會，77歲的阮富仲三連任越共總書記。
印度
財政部長計畫擴大內需與減稅以振興經濟。
俄羅斯
逮捕超過5000人納瓦內利支持者。
德國
軍方派遣醫療人員與裝備支援葡萄牙。
美國
Gamestop股票大戰，深陷中心的對沖基金馬文投資，損失高達53%，獲投資人再注資後總資產為80億美元，年初總資產本來為125億美元。總體來說做空Gamestop的投資機構總損失達200億美元。
知名投資家史蒂文寇恩因Gamestop股票大戰刪除Twitter帳號。寇恩旗下基金紓困深陷泥淖的馬文投資。
加拿大
油菜籽出口爆增，在中國瘋狂進口下，最大生產國加拿大幾乎清倉，價格暴漲到13年新高。
衣索比亞
提格雷表示將抗戰到底。
阿富汗
各國部隊將留在阿富汗到5月之後。
伊朗
接待阿富汗塔利班領袖。
索馬利亞
首都摩加迪休發生自殺炸彈攻擊。
福和會官方網頁：www.fratwn.org