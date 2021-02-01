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每日國際焦點

緬甸執政黨發言人表示軍方一早突襲，翁山蘇姬、總統溫敏等執政黨領袖遭拘留。

越南共產黨13屆1中全會，77歲的阮富仲三連任越共總書記。

印度財政部長計畫擴大內需與減稅以振興經濟。

美國Gamestop股票大戰，深陷中心的對沖基金馬文投資，損失高達53%，獲投資人再注資後總資產為80億美元，年初總資產本來為125億美元。總體來說做空Gamestop的投資機構總損失達200億美元。

緬甸

執政黨發言人表示軍方一早突襲，翁山蘇姬、總統溫敏等執政黨領袖遭拘留。

越南

共產黨13屆1中全會，77歲的阮富仲三連任越共總書記。

印度

財政部長計畫擴大內需與減稅以振興經濟。

俄羅斯

逮捕超過5000人納瓦內利支持者。

德國

軍方派遣醫療人員與裝備支援葡萄牙。

美國

Gamestop股票大戰，深陷中心的對沖基金馬文投資，損失高達53%，獲投資人再注資後總資產為80億美元，年初總資產本來為125億美元。總體來說做空Gamestop的投資機構總損失達200億美元。

知名投資家史蒂文寇恩因Gamestop股票大戰刪除Twitter帳號。寇恩旗下基金紓困深陷泥淖的馬文投資。

加拿大

油菜籽出口爆增，在中國瘋狂進口下，最大生產國加拿大幾乎清倉，價格暴漲到13年新高。

衣索比亞

提格雷表示將抗戰到底。

阿富汗

各國部隊將留在阿富汗到5月之後。

伊朗

接待阿富汗塔利班領袖。

索馬利亞

首都摩加迪休發生自殺炸彈攻擊。

福和會官方網頁：www.fratwn.org