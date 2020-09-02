●印太●歐俄●美洲●亞非●

........................................................................................................................................................................................

每日國際焦點

索羅門群島與我國斷交轉與中國建交1年後，人口最多且一貫親美的馬萊塔省反對中央政府的外交政策，持續與台灣交流，1日省長表示中央政府強逼馬萊塔省接受中國，因而將推動獨立公投自決。

美國國務卿蓬佩奧1日表示希望美國孔子學院在年底全數關門。

美國國防部認為中國將在下個十年間倍增核子彈頭數量。目前中國約有200多顆核彈頭，美國擁有3800顆，俄國擁有4300顆。

白俄羅斯總統盧卡申科計畫一但受到歐洲制裁，將轉口俄羅斯迴避。歐洲對白俄的態度已經使得盧卡申科從選前的反俄急速轉為全面親俄。

法國總統馬克宏積極介入黎巴嫩改革，並將首度訪問伊拉克，馬克宏展現與梅克爾截然相反的企圖心，大力擴增法國在中東非洲地緣戰略的影響力。

詳細全球國際形勢，請繼續看分區國際新聞集錦

索羅門群島

索羅門群島與我國斷交轉與中國建交1年後，人口最多且一貫親美的馬萊塔省 反對 中央政府的外交政策，持續與台灣交流，1日省長表示中央政府強逼馬萊塔省接受中國，因而將推動獨立公投自決。

中國

美國國防部 認為 中國將在下個十年間倍增核子彈頭數量。目前中國約有200多顆核彈頭，美國擁有3800顆，務國擁有4300顆。

印度

印度1日 指責 中國在雙方進行和談時，卻在班公錯湖發動挑釁。

模里西斯

清除若潮號漏油 發生 拖船撞上駁船翻覆意外，2名拖船船員死亡2名失蹤。

白俄羅斯

開學學生 罷課示威 ，美國考慮對白俄高層制裁。

盧卡申科 計畫 一但受到歐洲制裁，將轉口俄羅斯迴避。

法國

2015年1月 查理週刊攻擊案 ，兇手將接受審判。

希臘

因東地中海危機升高，希臘 尋求 向法國等國購買戰機。

奧地利

內政部 表示 將起訴一名承認為土耳其情報單位監視土國移民的線人。有30名奧地利人在2018-2020年間入境土國時遭逮捕，並受逼迫要成為土國的線人。土國否認並抨擊奧地利政府民粹反土。

英國

蘇格蘭首相1日 發起 推動二度獨立公投。

挪威

國會與反情報單位 表示 ，這週來國會受到嚴重的駭客攻擊，數位議員與議會員工的電子郵件遭入侵。

美國

國務卿蓬佩奧1日 表示 希望美國孔子學院在年底全數關門。

智利

北部海岸 發生 規模6.8級地震。

黎巴嫩

法國總統馬克宏 警告 黎巴嫩政治人物，若不快速改革，或趁機貪汙腐敗，外援將停止，還得接受制裁。

貝魯特南方Khalde鎮 發生 交火。前週此地發生什葉與遜尼派衝突，一名13歲小孩死亡。

伊拉克

法國總統馬克宏 結束訪問黎巴嫩後，將前往伊拉克，是他首度訪問伊拉克。

土耳其

內政部 宣布 逮捕伊斯蘭國高階成員，表示該員準備發動恐怖攻擊。

利比亞

首都的黎波里1日早上 發生大爆炸 ，可能為機車自殺炸彈攻擊。

突尼西亞

新政府 通過 信任投票。

馬利

法國軍方表示，有巴士過快接近營區，衛兵鳴槍警告時，子彈擊中地面反彈誤擊平民，造成1死3傷。